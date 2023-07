Bitcoin: la Bulgaria ne detiene più degli Stati Uniti

Nelle recenti notizie riguardanti il mondo delle criptovalute, la Bulgaria è balzata agli onori delle cronache per via della scoperta che possiede un bilancio di oltre 200.000 Bitcoin, con un valore stimato di circa 6,3 miliardi di dollari.

Questa straordinaria scoperta ha posto la Bulgaria al centro dell’attenzione come uno dei paesi con il maggiore numero di Bitcoin, addirittura superando la quota degli Stati Uniti, che vantano un patrimonio di 194.188 unità di oro digitale.

L’incredibile sequestro informatico

Tutto ebbe inizio con un’operazione di polizia denominata “PRATKA/VIRUS“, durante la quale le autorità bulgare riuscirono a smantellare un gruppo criminale specializzato nell’infiltrazione di virus nei sistemi informatici delle dogane del paese.

L’indagine portò all’arresto di 28 membri del gruppo, sequestrando una vasta quantità di denaro contante, apparecchiature informatiche, tablet, dispositivi per le comunicazioni e una cifra incredibile di 213.519 BTC.

La banda criminale aveva scelto di utilizzare le criptovalute, in particolare il Bitcoin, per sfruttarne l’anonimato e la facilità di trasferimento di valore da una zona all’altra del continente senza correre rischi durante il trasporto.

All’epoca del sequestro, il controvalore delle 213.519 unità di Bitcoin era di circa 500 milioni di dollari. Tuttavia, nel corso del tempo, il valore del Bitcoin è salito vertiginosamente, portando la cifra complessiva detenuta dalla Bulgaria a oltre 6 miliardi di dollari.

La Bulgaria supera gli Stati Uniti

La scoperta del bilancio di oltre 200.000 Bitcoin ha catapultato la Bulgaria al primo posto per quantità di Bitcoin detenuti da uno Stato, superando persino gli Stati Uniti, che vantano un patrimonio di 194.188 unità d’oro digitale.

Si stima che la quantità di Bitcoin detenuta dalla Bulgaria rappresenti circa l’1% di tutto l’approvvigionamento circolante della criptovaluta.

Con un bilancio così cospicuo di Bitcoin in possesso, la Bulgaria potrebbe godere di un futuro promettente nei prossimi anni. Diverse previsioni degli esperti indicano infatti una possibile crescita del valore del Bitcoin, con alcuni che prevedono un prezzo di 200.000 dollari entro il 2028.

Se queste previsioni si avverassero, il controvalore crittografico detenuto dalla Bulgaria ammonterebbe a 42,6 miliardi di dollari, corrispondente a circa la metà del PIL bulgaro secondo i dati del 2021.

Opportunità e Sfide

Nonostante la fortuna rappresentata dalla cospicua quantità di Bitcoin in possesso, il governo bulgaro deve affrontare alcune sfide per sfruttare al massimo questa opportunità.

Al momento, con i prezzi attuali, il bilancio di Bitcoin non sarebbe sufficiente per coprire la metà delle passività finanziarie del paese. Pertanto, è fondamentale che il governo adotti strategie oculatamente pianificate per preservare e far crescere questa ricchezza nel tempo.

Mentre la Bulgaria gode di una posizione privilegiata nel mondo delle criptovalute, è essenziale che il paese sviluppi un approccio attivo e lungimirante verso l’evoluzione tecnologica.

Questo potrebbe includere il supporto allo sviluppo di attività legate alle criptovalute e alla blockchain, seguendo l’esempio di paesi come Germania, Gran Bretagna, Svizzera e Portogallo.

Inoltre, potrebbe essere utile considerare alternative e soluzioni meno rischiose per migliorare le condizioni economiche del paese, capitalizzando sulle potenzialità delle nuove tecnologie.

