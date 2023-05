Bitcoin morirà se Joe Biden sarà rieletto, la previsione che Ron de Santis ha confidato a Elon Musk

Il colloquio trasmesso su Twitter tra Elon Musk e il possibile candidato repubblicano alle elezioni presidenziali, nonché attuale governatore della Florida, Ron DeSantis, si è concentrato sugli asset digitali, toccando argomenti come Bitcoin e il dollaro digitale, con un accenno a Dogecoin per buona misura.

La conversazione tra Musk e DeSantis, moderata dall’imprenditore David Sacks, ha avuto inizio più di trenta minuti dopo l’orario previsto, con centinaia di migliaia di utenti di Twitter che hanno riscontrato problemi nell’utilizzo dell‘app e problemi di audio nella trasmissione. Ma alla fine la chat è iniziata, e verso la fine del dibattito, DeSantis ha ribadito il suo sostegno alla principale criptovaluta.

DeSantis conferma il sostegno a Bitcoin

Il governatore della Florida ha presentato il suo sostegno a Bitcoin come una questione di libertà civili e ha accusato i suoi avversari di cercare di limitare le criptovalute come un’ingerenza del governo.

“Hai il pieno diritto di utilizzare Bitcoin”, ha detto DeSantis “l’unico motivo per cui a Washington non piace è che non lo controllano”.

Mentre la campagna elettorale del 2024 si appresta ad iniziare, le dichiarazioni di DeSantis riflettono quelle del candidato democratico alla presidenza Robert F. Kennedy Jr, che ha elogiato Bitcoin la scorsa settimana come esempio di democrazia e antitesi degli autoritari.

Bitcoin è a rischio se viene rieletto Biden

Mercoledì, Ron DeSantis ha parlato dell’aumento delle azioni di regolamentazione che il mercato degli asset digitali ha affrontato quest’anno, accusando il governo di cercare di eliminare le criptovalute per preservare il dominio di chi è al potere.

“Bitcoin rappresenta una minaccia per loro”, ha detto DeSantis. “Stanno cercando di regolamentarlo fino a farlo sparire”.

DeSantis ha promesso che se il Congresso dovesse mai cercare di vietare “cose come Bitcoin” attraverso nuove leggi, si opporrebbe fermamente. Ha anche affermato che l’amministrazione attuale potrebbe stroncare Bitcoin se Biden verrà rieletto.

“L’attuale regime, chiaramente, ha un obiettivo nei confronti di Bitcoin”, ha detto DeSantis. “E se continuerà per altri quattro anni, probabilmente finiranno per ucciderlo”.

Rivolgendosi al cambio di direzione della conversazione politica verso una focalizzazione sulle criptovalute, David Sacks ha osservato che su Twitter c’è un ampio pubblico interessato alle criptovalute. Musk ha interrotto per dire che lo stesso vale per “Dogecoin”.

De Santis conferma il suo NO alle CBDC

DeSantis ha incluso nel suo programma dichiarazioni contro le valute digitali delle banche centrali nel corso del tempo, seguendo le dichiarazioni di rappresentanti come Tom Emmer e promuovendo un divieto delle criptovalute governative in Florida.

Le valute digitali delle banche centrali (CBDC) sono simili a asset come le stablecoin che sono ancorate al prezzo di una valuta sovrana come il dollaro. Tuttavia, invece di essere emesse da società private su reti pubbliche, sono gestite dai rispettivi governi o banche centrali.

Nel caso della Federal Reserve, il presidente Jerome Powell ha affermato che una CBDC dovrebbe ricevere “idealmente” l’approvazione scritta del Congresso. Ma DeSantis ha detto che non c’è spazio per compromessi al riguardo e che non accadrà sotto la sua presidenza.

“È necessario ottenere l’autorizzazione del Congresso”, ha detto DeSantis riguardo a una CBDC. “Posso dirti che se sarò presidente, non adotteremo una valuta digitale delle banche centrali”.

DeSantis ha sottolineato il suo messaggio che una CBDC potrebbe essere utilizzata per limitare gli acquisti considerati politicamente sfavorevoli agli occhi di chi controlla la tecnologia, forse concentrandosi su questioni ambientali o impedendo la vendita di armi.

“Lo vedo come un enorme trasferimento di potere dai consumatori individuali a un’autorità centrale, e non penso che sia positivo per una società libera”, ha detto. “Mi oppongo a una valuta digitale delle banche centrali”.

