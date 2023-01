Bitcoin questa settimana ha fatto meglio delle azioni, sta tornando l’hype sul mercato?

Questa settimana le criptovalute sono salite di buon grado, facendo meglio dei mercati azionari. In particolare, Bitcoin è cresciuto del 12%, mentre Ethereum ha fatto ancora meglio, con un balzo del 14%. La performance è stata evidentemente ben superiore a quanto fatto dai principali mercati azionari internazionali, lasciando intendere che, forse, il mercato sta tornando con particolare attenzione a valutare le prestazioni di BTC, ETH & co.

Dopo alcuni mesi di disallineamento tra le prestazioni di Bitcoin e quelle dei mercati azionari e degli asset di rischio, infatti, sembra che oggi le criptovalute abbiano preso la vecchia strada, con una sostanziale buona notizia per gli investitori, perché se l’inflazione è in calo e la Fed è più vicina alla fine che all’inizio della stretta economica, gli asset di rischio prenderanno una boccata d’aria fresca e forse attireranno nuovamente i trader.

Ricordiamo come per la maggior parte del 2022 il Bitcoin abbia scambiato in parallelo con i titoli azionari, con gli investitori istituzionali entrati nel mercato delle criptovalute l’anno precedente e gli stimoli governativi e l’inasprimento della politica monetaria della Federal Reserve che sono diventati i principali motori del prezzo. Tuttavia, nell’ultima parte dell’anno la correlazione si è attenuata e il prezzo di Bitcoin è rimasto relativamente stabile a causa di un’ondata di scandali e fallimenti nel settore delle criptovalute e di una generale perdita di fiducia in tale asset class.

Le cose sembrano ora essere cambiate nuovamente, anche se bisognerà evidentemente vedere se il trend durerà o meno. È infatti evidente che nella settimana appena conclusa il Bitcoin abbia beneficiato di una grande spinta propulsiva mentre, di contro, mentre il sentiment a breve termine favoriva i titoli di alcuni mercati azionari come il Nadsaq. L’impressione è che la sua tenuta dipenderà principalmente dalla prosecuzione del percorso di inasprimento della Fed e dalla possibilità che l’economia venga spinta in recessione.

Peraltro, si tenga conto come il rialzo dei prezzi delle criptovalute di questa settimana arriva in concomitanza con l’ultimo colpo subito dal settore: Genesis, uno dei maggiori finanziatori di criptovalute e uno dei maggiori creditori non garantiti di FTX, ha dichiarato bancarotta.

