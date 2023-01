Come Investire in Bitcoin Oggi? Conviene? Come iniziare 2023

Il prezzo del Bitcoin a inizio 2023 viaggia in area 22 mila dollari dopo essere sceso a fine 2022 anche sotto i 16mila dollari. Con l’inizio del nuovo anno, quindi, il Bitcoin è tornato ad essere protagonista. Merito del ritrovato appeal è delle indicazioni incoraggiati che arrivano dalla politica monetaria. Dopo mesi di rialzi robusti dei tassi FED, adesso la banca centrale americana potrebbe diminuire l’intensità dei rialzi soprattutto se l’inflazione Usa dovesse confermare di essere arrivata al suo picco massimo.

Nel 2022 proprio l’aumento del costo del denaro aveva allontanato gli investitori dal Bitcoin e, più in generale, dalle criptovalute. E nel 2023 cosa avverrà?

Se cerchi consigli per capire se investire in Bitcoin oggi conviene, sei nel posto giusto. In questo articolo troverai i pro e i contro del Bitcoin, oltre ad una serie di suggerimenti pratici che ti possono aiutare a capire se ne vale la pena puntare sul Bitcoin.

Investire in Bitcoin non è un gioco ma è anzi necessaria una buona formazione di partenza. In alcune precedenti guide, ho fornito una serie di indicazioni di tipo teorico che sono ideali per tutti gli investitori che si affacciano per la prima volta alle criptomonete.

Se sei alle prime armi e magari fai parte di quel nutrito gruppo di investitori che ha scoperto le criptomonete negli ultimi mesi a seguito del balzo delle quotazioni BTC, due sono le guide che dovresti leggere prima di capire se investire in Bitcoin oggi conviene.

La prima di queste guide è più generale ed esamina come e dove comprare Bitcoin. C’è poi una seconda guida dedicata a come investire in criptovalute e più focalizzata sul trading attraverso i CFD.

In entrambe le guide viene posto in risalto il ruolo dei migliori broker Forex e CFD trading come ad esempio eToro.

Approfitto del riferimento per ricordati che eToro oggi è una delle migliori piattaforme Bitcoin mondiali ed è assoluta sicura a differenza delle tante truffe come il Bitcoin Trader o il Bitcoin Evolution, che sfruttano il nome del BTC solo per ingannare investitori alle prime armi che, come te, vorrebbero solo trovare un modo sicuro per investire sul Bitcoin. Tra le piattaforme BTC sicure c’è appunto eToro che ti consente anche di operare in modalità demo per avere tutto il tempo di cui hai bisogno per imparare ad investire in Bitcoin senza perdere denaro reale.

Una volta appresi i principi alla base dell’investimento in criptovalute grazie alle due citate guide puoi passare a capire se investire in Bitcoin oggi conviene leggendo il paragrafo successivo.

Investire in Bitcoin oggi conviene ancora?

Per sua natura il prezzo del Bitcoin è molto volatile. Come puoi notare da solo andando ad analizzare il grafico relativo all’andamento del BTCUSD, i valori hanno alternato e momenti di rialzo, fasi molto cupe caratterizzate da un crollo delle quotazioni e da forti sell-off.

Negli ultimi anni il Bitcoin è stato spesso di moda ma, altrettanto spesso, è anche finito tra gli asset secondari con una vera e propria fuga degli investitori. Della strutturale alta volatilità devi essere assolutamente consapevole. Se cerchi asset più stabili allora forse è meglio se prendi in considerazione la possibilità di comprare azioni.

La situazione del Bitcoin oggi (gennaio 2023) è la seguente: i prezzi della più importante criptovaluta sono in area 23 mila dollari. Dopo una lunga fase ribassista, quindi, la criptovaluta più importante sembra aver invertito la rotta. Con l’inizio del nuovo anno i valori del BTC sono riusciti a riagganciare quota 20mila dollari prima per poi salire ancora più in alto.

Ricordiamo che, dal punto di vista tecnico, la rottura del muro dei 20mila punti, potrebbe aver riaperto la porta verso apprezzamenti più consistenti.

La domanda è: investire in Bitcoin oggi conviene ancora oppure il o sentiment del mercato è pronto a cambiare (il che non sarebbe una sorpresa).

Negli ultimi anni il prezzo del BTC ha abituato gli investitori a veri e proprio colpi di scena. Ricordare quanto avvenuto negli ultimi anni può esserti di aiuto per capire cosa fare oggi.

Nel 2017 le quotazioni Bitcoin hanno registrato un balzo del 144 per cento. Il periodo più felice della storia del BTC è stato quello compreso tra gennaio 2017 e gennaio 2018. Fu in quella fase che il Bitcoin esplose come moda attirando tantissimi investitori.

Il massimo storico delle quotazioni Bitcoin fu raggiunto a quota 20098 dollari. Lo sfondamento del muro dei 20mila dollari si verificò contestualmente all’arrivo dei future su CME. In quel frangente il prezzo del Bitcoin sembra davvero inarrestabile tanto che si iniziò a parlare di livelli assurdi tipo BTCUSD a 1 milione!

Ovviamente al rally fece poi seguito un violento ritracciamento che, mese dopo mese, scacciò il prezzo del BTC in area 5000 dollari.

Inizio 2020: la quotazione Bitcoin è tornata a salire sfondando il muro dei 10mila dollari;

Metà 2020: il Bitcoin si è stabilizzato sopra i 10.000$.

Estate 2020: il Bitcoin è emerso come asset rifugio nel corso della crisi causata dal covid19. Quotazioni a 30mila dollari

Inizio 2021: gli istituzionali iniziano ad investire in Bitcoin che sale fino a oltre 60mila dollari

Maggio 2021: violento ritracciamento del Bitcoin sotto i 40mila dollari.

Novembre 2021: ritorno di fiamma del Bitcoin e nuovo record a 64mila dollari

Aprile 2022: crollo del Bitcoin

Dicembre 2022: Bitcoin sotto i 17mila dollari

Proprio a causa del balzo in avanti in atto e memori di quanto avvenuto nel 2018, è naturale chiedersi se investire in Bitcoin oggi conviene oppure se è meglio prepararsi ad un ritorno del rosso (come la storia suggerisce).

Perchè investire in Bitcoin oggi conviene?

Quando si fa un’analisi sulle prospettive future, è necessario portare degli argomenti a supporto delle proprie tesi. In poche parole perchè investire in Bitcoin oggi conviene?

A supporto della view positiva posso portare due elementi ben precisi. Da un lato ci sono le previsioni Bitcoin 2023 che indicano, con chiarezza, la prevalenza di un trend rialzista nell’anno in corso. Dall’altro c’è il ruolo dell’inflazione. Le politiche di rilancio economico post-pandemico che sono state adottate da governi e banche centrali di tutto il mondo (tassi praticamente pari a zero e forti acquisti di titoli di stato) hanno determinato l’impennata dei prezzi al consumo. Se a ciò poi si aggiunge il forte rialzo del costo dell’energia (prezzi del gas naturale e del petrolio sono da tempo in forte rialzo) si può avere un’idea della pressione esercitata dall’inflazione. In questo contesto gli investitori hanno smesso di puntare sugli asset più tradizionali e hanno rivolto la loro attenzione sulle criptovalute.

Se ritieni che ci sia spazio per un ulteriore rialzo del BTCUSD e quindi che investire in Bitcoin oggi conviene ancora, ti invito a prendere in considerazione la possibilità di aprire un conto demo eToro per operare sulla quotazione BTC attraverso il CFD Trading.

Puoi aprire la demo eToro direttamente dal link sottostante.

Investire in Bitcoin è una bolla?

Ma se invece investire in Bitcoin non conviene perchè il trend positivo in atto è destinato a finire? Nessuno può escludere una eventualità di questo tipo. Come ti ho già detto nei paragrafi precedenti, in passato il BTCUSD si è gonfiato per poi crollare. Anche oggi per molti analisti il Bitcoin resta una bolla pronta a saltare in aria in caso di eccessivo rigonfiamento.

Una teoria di questo tipo presuppone che il Bitcoin sia pura speculazione. Fermo restando che una componente speculativa ci sia, io ritengono che BTC e criptovalute siano invece destinate ad incrementare la loro importanza in futuro che va in una direzione ben precisa: maggiore peso alla tecnologia.

Vero è che il Bitcoin potrebbe essere una tecnologia obsoleta rispetto alle altre criptovalute di seconda generazione come XRP o Ethereum ma, come dimostra l’atteso halving, io ritengo che il BTC possa ancora vantare enormi margini di miglioramento.

Del resto sono 10 anni che si parla di bolla del Bitcoin. Di imminente crollo totale delle quotazioni BTC e scomparsa delle criptovalute si parlava 5 anni fa ma, a parte gli effetti dell’alta volatilità, il Bitcoin è sempre lì anzi il recente rally ha fatto resuscitare anche le cosiddette criptovalute zombie.

Investire in Bitcon è sicuro?

Sei quasi convinto che investire in Bitcoin oggio conviene ma sei frenato dal rischio sicurezza? Niente paura perchè in questo breve paragrafo ti spiegherò cosa devi fare. Anzitutto le tue preoccupazioni sono comprensibili. Il boom del Bitcoin e il fatto che le criptomonete dipendono al 100% dalla tecnologia, ha fatto si che tantissimi maleintezionati sfruttassero tutto questo per fare soldi. Il Bitcoin non è una truffa ma ci sono purtroppo truffe che usano il buon nome e il prestigio del Bitcoin per farsi strada.

Il solo modo che hai per evitare di incappare in raggiri è quello di usare broker autorizzati e affidabili per investire in Bitcoin.

Il Bitcoin è un investimento sicuro di cui ti puoi fidare ma è molto importante non farsi raggirare da chi ti promette soldi facili su internet. Alla larga di tutti quei siti che ti chiedono soldi promettendoti guadagni immediati. Investire sul Bitcoin non è un gioco e se non sei preparato non puoi pensare di trarre profitto.

Personalmente ti consiglio sempre di investire in Bitcoin usando i migliori Forex e CFD Trading.

Migliori piattaforme per investire in Bitcoin

Se vuoi investire oggi stesso in Bitcoin perchè sei interessato ad approfittare subito della fase rialzista del cambio BTCUSD,è ai migliori broker CFD che devi fare riferimento. Inutile infatti perdere tempo con gli exchange se non sei interessato ad avere il possesso fisico della criptomoneta. Il Trading di CFD è los trumento ideale per investire in Bitcoin.

Per agevolarti nella scelta dei migliori broker con cui operare ho selezionato i migliori: eToro, IG e Plus500.

Investire in Bitcoin con eToro

Se sei alla ricerca di un broker che ti permette di investire in Bitcoin in modo semplice e immediato, eToro è il broker che fa al tuo caso. Il noto operatore di social trading ti fornisce tanti strumenti utili per tracciare la tua strategia sul Bitcoin. Inoltre con eToro puoi anche attivare la funzione Copy Trading che ti consente di replicare le mosse dei traders più bravi al mondo.

Per diventare un Copy Trader esperto in Bitcoin non devi far altro che aprire il tuo conto demo (l’operazione è completamente gratuita), individuare il Popolar Investor eToro dal quale intendi copiare (ti consiglio di scegliere sempre traders che si sono mostrati capaci di investire in Bitcoin mettendo a segno profitti) e quindi attivare lo strumento del Copy Trading.

Il procedimento è abbastanza semplice ma, soprattutto se ti affacci al mondo del trading per la prima volta, parti dal conto demo: è gratuito.

Per attivare il tuo conto demo eToro e iniziare a fare trading di CFD sui Bitcoin puoi usare il link sotto riportato.

Trading CFD su Bitcoin: copia le strategie dei traders più bravi >>> clicca qui

ATTENZIONE – eToro è anche exchange. Ti basta scegliere il wallet eToroX ed ecco che puoi comprare Bitcoin anche in modo tradizionale.

Per esperienza personale posso dirti che eToro è il migliore broker in assoluto se cerchi una piattaforma che sia exchange e broker CFD.

Investire in Bitcoin con Plus500

Oltre ad eToro e un broker particolarmente indicato se vuoi investire in Bitcoin con CFD è Plus500. Anche in questo caso puoi andare sul sicuro: Plus500 è un marchio che esiste da anni e ha sempre dimostrato massima affidabilità.

Uno dei vantaggi di Plus500 è rappresentato dall’estrema semplicità di utilizzo della piattaforma. L’interfaccia, infatti, è molto semplice da usare.

A differenza di eToro, Plus500 è solo broker CFD e quindi, se cerchi un operatore che possa fungere da exchange, questo broker non fa al tuo caso e ti consiglio di tornare su eToro.

Se vuoi investire in Bitcoin con Plus500, invece, parti sempre dal conto demo in modo tale da avere tutto il tempo di cui hai bisogno per imparare ad operare. Con la demo Plus500 hai 40.000 euro da investire in Bitcoin attraverso i CFD. Accanto al BTC sono poi presenti anche altre criptovalute.



Conto per la pratica gratuito e ricaricabile da €40.000

Investire in Bitcoin con Binance

Una terza alternativa per investire in Bitcoin è rappresentata da Binance (leggi qui la nostra recensione). A differenza di eToro e di Plus500, Binance è solo un exchange di criptovalute. Ciò significa che, mentre nel caso dei due broker indicati in precedenza, è possibile investire sia in moneta digitali che in altri asset più tradizionali (esempio Forex o azioni) usando una sola piattaforma, con Binance si può operare solo sulle criptovalute.

L’excahnge è basato sul sistema della compravendita ma consente anche di eseguire la conversione. Scegliendo di investire in Bitcoin su Binance è possibile scegliere tra due diverse piattaforme. La prima, basica, è ideale per chi è alle prime armi mentre la seconda è l’ideale per chi ha già un certa pratica ed è in grado di usare strumenti più avanzati.

Il fatto che ci sia una piattaforma base molto semplice da usare, spiega il perchè Binance sia considerato l’exchange preferito da chi non ha mai investito in Bitcoin.

Per provare la piattaforma è sufficiente attivare un account. Per farlo basta inserire pochi dati seguendo il link in basso.

Clicca qui per creare un account gratuito Binance >>

Investire in Bitcoin oggi ne vale la pena? Pro e contro

Direi che, arrivati a questo punto, possiamo anche titare le somme, raggruppando i pro e i contro, per capire se ne vale la pena investire in Bitcoin.

I pro sono 2 mentre le ragioni per cui NON investire sul Bitcoin sono 3. Il fatte che i primi siamo meno dei contro non significa però assolutamente nulla poichè pro e contro dipendendono comunque da quelle che sono le caratteristiche dell’investitore.

Motivi per investire in Bitcoin

Il Bitcoin e, più in generale, tutte le criptovalute potrebbero addirittura cambiare il mondo così come lo conosciamo tutti. Il fatto che il Bitcoin sia una valuta globale che può essere usata per scambi tra vari paesi senza l’aggravio di commissioni troppo alte, potrebbe causare una vera e propria rivoluzione del settore bancario e di quello finanziario. Bisoga però essere onesti e ammettere che, allo stato attuale dei fatti, sono pochissimi i commercianti che accettanno Bitcoin.- La strada da fare per questa rivoluzione globale è quindi tanta. Le premesse però ci sono e proprio queste basi sono un pro per investire in Bitcoin.

Il secondo motivo per cui investire in Bitcoin è che esso potrebbe essere molto utile ai fini della diversificazione del portafoglio di investimento. Per imparare a capire quali sono i meccanismi alla base di questo settore così diverso rispetto alla finanza tradizionale, puoi pensare di destinare una piccola quota del tuo portafoglio all’investimento in Bitcoin. Il principio da seguire è solo uno: maggiore sarà la comprensione del meccanismo di funzionamento, migliori potrebbero essere le tue scelte di investimento.

Certo, oltre alla diversificazione del portafoglio, è necessario anche usare quegli strumenti che possono essere di aiuto per operare. Molto utile, in tal senso, è il Copy Trading proposto dal broker eToro. Grazie a questo strumento dall’alto profilo tecnologico, puoi copiare le strategie dei traders più bravi e provare a guadagnare in questo modo. Inoltre con eToro ti potrai sempre confrontare con gli altri investitori proprio come avviene in un social. Puoi provare il Copy Trading eToro in modalità demo seguendo il link in basso: è sempre gratuito.

Trading CFD su Bitcoin: copia le strategie dei traders più bravi >>> clicca qui

Motivi per NON investire in Bitcoin

Come ho già detto in precedenza, ci sono anche dei motivi per cui NON investire in Bitcoin. Il primo è l’alta volatilità. Non serve essere degli esperti per capire che sei sei una persona avversa al rischio, investire in Bitcoin potrebbe diventare un’attività complessa e difficile. Il BTC, infatti, cambia spesso direzione ed è necessario saper gestire queste inversioni. Oggetivamente, non è da tutti farlo.

C’è poi la questione speculazione. Anche in questo caso non ci sono grandi segreti da scoprire. E’ un dato di fatto che le criptovalute siano tra gli asset in assoluto più speculativi. Ciò rappresenta una grande occasione ma è anche un grande rischio. Neppure i più grandi analisti sono certi di quale potrebbe essere il futuro delle criptovalute. Più si va avanti, più il prezzo del Bitcoin cresce (come è effettivamente avvenuto nel 2021) e più si entra in un territorio inesplorato.

Terzo fattore contro che suggerisce di NON investire in Bitcoin, riguarda la questione sicurezza. I Bitcoin non solo vanno comprati ma poi vanno anche mantenuti in alcuni wallet. Gli exchange hanno incrementato il livello di sicurezza grazie allo sviluppo tecnologico. Dal punto di vista psicologico, però, è più che comprensibile che per un investitore tradizionale pensare di lasciare i propri asset su un pirtafoglio digitale, potrebbe non essere il massimo…

Per la cronaca questo blocco può esseere superato investendo in Bitcoin attraverso i CFD (qui il conto demo eToro). Dei 3 contro ad investire in Bitcoin, questo è quindi quello più debole.

Investire in Bitcoin oggi conviene? Consigli

Nessuno può dire come si muoverà il prezzo del Bitcoin nel prossimo futuro. Come ho spiegato nel post ci sono alcuni segnali che lasciano intuire un possile apprezzamento del BTC ma non è neppure escluso un ritracciamento.

Se non puoi sapere con certezza quale sarà la direzione che il prezzo del BTC prenderà, quello che puoi invece fare è ridurre al minimo i possibili errori operativi.

Per investire sul Bitcoin oggi segui questi consigli:

Inzia ad operare con importi bassi. Sia nel caso dell’acquisto diretto tramite exchange che nel caso del CFD Trading, parti sempre da somme contenute di cui puoi fare a meno .

. Se hai deciso di fare trading di CFD sul prezzo del Bitcoin parti sempre in modalità demo. Ho spesso ripetuto questo concetto nel post: soprattutto se sei alle prime armi, il conto virtuale è obbligato (per approfondire questo aspetto leggi la guida: Conto demo Trading perché usarlo.

parti sempre in modalità demo. Ho spesso ripetuto questo concetto nel post: soprattutto se sei alle prime armi, il conto virtuale è obbligato (per approfondire questo aspetto leggi la guida: Conto demo Trading perché usarlo. Se operi con gli exchange conserva i bitcoin in un luogo sicuro . Il fatto che le criptomonete siano intangili potrebbe portarti a pensare che sia impossibile rubarle. Non solo non è così ma anzi è vero il contrario. A proposito attenzione anche agli exchange truffa. Se non ti occorre il possesso fisico lascia perdere l’acquisto diretto e punta sul trading di CFD con i broker autorizzati: con questi il rischio furto è nullo.

. Il fatto che le criptomonete siano intangili potrebbe portarti a pensare che sia impossibile rubarle. Non solo non è così ma anzi è vero il contrario. A proposito attenzione anche agli exchange truffa. Se non ti occorre il possesso fisico lascia perdere l’acquisto diretto e punta sul trading di CFD con i broker autorizzati: con questi il rischio furto è nullo. Informati sempre sulle notizie che possono condizionare l’andamento del Bitcoin

Presta molta attenzione alla volatilità . È la storia a dire che il prezzo del Bitcoin oscilla sempre, quindi stai all’erta e prendi le giuste precauzioni. Se operi con il CFD Trading puoi ad esmepio usare gli stop loss a tua protezione

. È la storia a dire che il prezzo del Bitcoin oscilla sempre, quindi stai all’erta e prendi le giuste precauzioni. Se operi con il CFD Trading puoi ad esmepio usare gli stop loss a tua protezione Investi sul Bitcoin al rialzo o al ribasso

Attendi il risultato del tuo investimento.

