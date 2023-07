Bitcoin, Shiba Inu e Dogecoin: le criptovalute più popolari in America

Le criptovalute stanno rivoluzionando il mondo finanziario, e tra le più popolari in America spiccano Bitcoin, Shiba Inu e Dogecoin. Queste tre crypto hanno attirato l’attenzione di investitori e appassionati di tutto il mondo, grazie alle loro caratteristiche uniche e alla popolarità che si sono guadagnate nel corso degli anni.

La popolarità delle crypto in America

Al primo posto troviamo Bitcoin, la regina delle criptovalute. Bitcoin è stata la prima moneta digitale decentralizzata ad essere introdotta sul mercato. La sua popolarità deriva dalla sua storia come pioniere della rivoluzione nel sistema finanziario tradizionale. Con un volume di ricerca mensile di 1.910.000, Bitcoin è senza dubbio la crypto più ricercata dagli americani.

Al secondo posto abbiamo Shiba Inu, una meme coin che ha guadagnato una grande popolarità negli ultimi tempi. Shiba Inu ha inizialmente ottenuto notorietà come la “Dogecoin Killer” e ha catturato l’attenzione degli investitori con la sua capitalizzazione di mercato crescente. I suoi sostenitori sono affascinati dalla sua natura divertente e dal suo legame con la razza canina Shiba Inu. Shiba Inu registra un volume di ricerca mensile di 484.000, dimostrando il suo impatto nel panorama delle criptovalute.

Al terzo posto troviamo Dogecoin, una delle prime meme coin mai create. Dogecoin ha una community molto ampia e diversificata di sostenitori che apprezzano il suo tono amichevole e divertente. La crypto è stata persino sostenuta pubblicamente da Elon Musk, il famoso imprenditore e innovatore tecnologico. Con un volume di ricerca mensile di 280.000, Dogecoin dimostra di avere un seguito solido e appassionato.

Le ultime novità delle tre crypto

Diamo ora uno sguardo alle ultime novità riguardanti queste tre crypto. Bitcoin continua ad essere al centro dell’attenzione, soprattutto per la notizia riguardante BlackRock e la sua possibile emissione del primo ETF su BTC spot negli Stati Uniti. Tuttavia, l’approvazione da parte della U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) è ancora in sospeso.

Allo stesso tempo, il hashrate impiegato per il mining di Bitcoin ha raggiunto un nuovo record storico, superando per la prima volta i 400 Eh/s. Inoltre, l’halving di Bitcoin previsto per fine aprile 2024 sta generando grande entusiasmo nella community. Gli halving precedenti hanno sempre portato ad un trend rialzista del prezzo di Bitcoin nell’anno successivo, con una stabilizzazione nel corso dell’anno successivo.

Passando a Shiba Inu, a metà giugno una grande balena ha aumentato la sua partecipazione totale aggiungendo 10 milioni di dollari in SHIB. Inoltre, la blockchain testnet di “Puppynet” ha registrato più di 20 milioni di transazioni, dimostrando l’interesse attorno a questo progetto.

Per quanto riguarda Dogecoin, non ci sono state molte novità nell’ultimo mese. Tuttavia, ricordiamo il gesto di Elon Musk che ha cambiato l’immagine del logo di Twitter con il logo di DOGE, attirando ancora una volta l’attenzione sulle potenzialità di questa meme coin.

L’andamento dei prezzi delle tre crypto

Ora passiamo a analizzare i prezzi attuali delle tre crypto più popolari in America. Al momento della stesura di questo articolo, Bitcoin si attesta a 30.351$, Dogecoin a 0,064$ e Shiba Inu a 0,0000074$. Nel corso degli ultimi 30 giorni, tutte e tre le crypto hanno registrato un trend rialzista.

Bitcoin ha registrato un aumento del 16%, Shiba Inu del 11% e Dogecoin del 4,6%. Questo dimostra che anche se i prezzi possono fluttuare, le tre crypto mantengono una tendenza positiva nel mercato.

In conclusione, Bitcoin, Shiba Inu e Dogecoin sono le criptovalute più popolari in America. Ognuna di queste crypto ha le sue caratteristiche uniche e ha guadagnato una solida base di sostenitori nel corso degli anni.

Mentre Bitcoin si conferma come la crypto leader e pioniere nel settore, Shiba Inu e Dogecoin attraggono l’attenzione con il loro fascino e la loro natura divertente. L’andamento dei prezzi delle tre crypto negli ultimi mesi dimostra che il mercato delle criptovalute continua a crescere e a evolversi.

