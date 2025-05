L’acquisto da oltre mezzo miliardo di dollari da parte di BlackRock rappresenta un chiaro segnale che il futuro della finanza passerà anche per le criptovalute.



Blackrock nel mondo crypto

Il 6 maggio 2025 segna una data storica per l’adozione istituzionale delle criptovalute, perché BlackRock, il più grande gestore patrimoniale al mondo, ha acquistato altri 5.613 Bitcoin per un valore complessivo di 531,2 milioni di dollari. L’investimento è avvenuto tramite l’ETF spot IBIT, che continua a crescere in popolarità presso investitori istituzionali e retail. Questo movimento non solo rafforza il ruolo di Bitcoin come riserva di valore globale, ma evidenzia anche la crescente fiducia delle istituzioni nel futuro delle criptovalute.

Larry Fink, CEO di BlackRock, un tempo scettico nei confronti delle criptovalute, ha radicalmente cambiato posizione, diventando uno dei principali sostenitori di Bitcoin come asset digitale fondamentale in un wallet diversificato, paragonabile all’oro digitale. L’acquisto rafforza la visione secondo cui Bitcoin possa fungere da copertura contro l’inflazione e i rischi sistemici, in un contesto macroeconomico sempre più incerto.



Nel frattempo, Bitcoin è tornato ad un valore di 103.140 dollari, dopo aver toccato un prezzo record di 109.400 dollari il 20 gennaio e un minimo locale di 74.500 dollari il 9 aprile.

Bitcoin verso $1 milione? La previsione audace di CZ

In parallelo, Changpeng Zhao (CZ), fondatore ed ex CEO del prominente exchange Binance, ha lanciato una previsione tanto ambiziosa quanto provocatoria. Secondo lui, Bitcoin potrebbe raggiungere un valore compreso tra i 500.000 e 1.000.000 di dollari già in questo stesso ciclo. Pur essendo consapevole dell’audacia della sua affermazione, CZ sottolinea che non si tratta di una situazione certa, ma di una possibilità molto concreta, soprattutto alla luce della crescente scarsità di BTC disponibile sul mercato e della sua adozione sempre più capillare da parte di grandi entità istituzionali e investitori retail.

Zhao evidenzia come l’offerta limitata di Bitcoin, fissata a 21 milioni di unità, combinata con l’ingresso massiccio di capitali istituzionali (come quelli di BlackRock e Fidelity), possa generare una domanda insostenibile rispetto all’offerta erogata dai miners. Questa dinamica, unita a eventi deflazionistici come l’halving che dimezza la fornitura emessa dai miners ogni 4 anni, spinge le previsioni verso scenari estremi.

Il contesto macroeconomico favorisce Bitcoin

L’investimento di BlackRock arriva in un momento in cui i mercati tradizionali stanno affrontando forti pressioni, come inflazione persistente, scontri sui dazi, tensioni geopolitiche e instabilità bancaria. In questo scenario, Bitcoin si sta riaffermando come alternativa credibile ai tradizionali strumenti di protezione del capitale.

La recente approvazione e successo degli ETF spot su Bitcoin, che hanno registrato negli USA afflussi netti per 40,84 miliardi di dollari, ha abbassato significativamente la barriera d’ingresso per gli investitori istituzionali. Con l’aumento dell’interesse anche da parte di fondi pensione e governi, il panorama del mercato cripto sta subendo una trasformazione epocale.

Il progetto che premia i rialzi di BTC

In questo contesto di forte ottimismo su Bitcoin, un progetto innovativo in fase di prevendita sta attirando l’attenzione degli investitori, ovvero BTC Bull Token ($BTCBULL). Si tratta di una meme coin strategicamente progettata per trarre vantaggio dalla crescita di Bitcoin e per supportare attivamente il trend al raggiungimento dei 250.000 dollari previsti dagli analisti per fine anno e oltre.

Il meccanismo chiave di $BTCBULL è semplice ma potente, premia i suoi possessori ogni volta che Bitcoin raggiunge specifici traguardi di prezzo (per esempio 150.000, 200.000, 250.000 dollari ecc.). I premi vengono distribuiti sotto forma di frazioni di BTC direttamente nei loro wallet crypto, in aggiunta $BTCBULL adotta una logica deflazionistica, bruciando token ogni volta che Bitcoin supera nuove soglie psicologiche a partire dai 125.000 dollari, contribuendo a ridurre l’offerta totale e di conseguenza aumentare il valore dei token rimanenti.

Il token $BTCBULL offre anche un’opportunità interessante per chi desidera generare reddito passivo, poichè lo staking del token garantisce un rendimento annuo del 76%, una cifra estremamente competitiva nel panorama DeFi. Questa funzione, combinata con un ecosistema in forte espansione, lo rende uno strumento ideale per cavalcare il potenziale rally di Bitcoin e godere anche della performance della popolare categoria meme coin.

Il prezzo di $BTCBULL disponibile in prevendita è di 0,002505 dollari, ma subirà un incremento tra 3 giorni, dunque conviene agire al più presto per sfruttare al meglio questa opportunità. La prevendita ha già raccolto 5,3 milioni di dollari, il che rende l’investimento particolarmente interessante anche per analisti cripto come SamuBit.

