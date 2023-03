Come guadagnare di più con il reddito passivo attraverso le criptovalute

Avrai notato che il tuo amico non è così entusiasta come te quando arriva il giorno dello stipendio. Sembra che il suo reddito passivo abbia già superato quello professionale. Per questo motivo utilizza raramente la carta bancomat nelle sue transazioni quotidiane. Preferisce invece pagare attraverso il suo portafoglio di criptovalute. E quando gli domandi il perché, ti sorride e ti convince a provare. Scopri come puoi farlo facilmente con questi suggerimenti e trucchi.

Trovare un’app o un programma di crittografia

La prima cosa che devi fare è trovare un’app per le criptovalute che ti permetta di fare trading. Ci sono molte applicazioni diverse disponibili online. Una soluzione per i principianti è Bitcoin 360 AI. La piattaforma offre diverse funzionalità e vantaggi che si adattano a qualsiasi tipo di trader o investitore. Per sapere come, clicca qui. Puoi dare un’occhiata alle esercitazioni nella sezione demo e trovare anche una guida che ti aiuti a capire meglio la crittografia.

Corri a leggere alcune recensioni che possono aiutarti a determinare quale sia quello più adatto alle tue esigenze. Alcuni siti di criptovalute hanno anche un forum online dove puoi leggere i commenti e i suggerimenti di trader esperti di criptovalute. Sicuramente potrai imparare una o due cose da ognuno di loro.

Per i principianti, sarebbe consigliabile trovare un’applicazione con funzioni facili da utilizzare. Al momento non hai bisogno di funzioni complicate, poiché dovrai ancora imparare quelle che sono le basi del trading di criptovalute.

La cosa positiva è che la maggior parte delle app sono progettate per una facile navigazione, in modo che un principiante come te possa facilmente impadronirsi del sistema. Se hai bisogno di una guida, non devi disturbare il tuo amico che potrebbe essere impegnato con il suo conto in criptovaluta. Tutto ciò che devi fare è chattare o chiamare uno specialista tecnico che sarà felice di servirti.

Scegli la tua criptovaluta

Il passo successivo da fare è scegliere la criptovaluta che preferisci. Con il Bitcoin puoi sempre puntare al meglio considerando l’ottimo curriculum che ha costruito per oltre un decennio. Questa criptovaluta, fino a oggi, è sembrata inarrestabile. Sarebbe meglio non perdere questa opportunità acquistando alcune di queste monete il prima possibile. Tuttavia, è possibile prendere in considerazione anche altre criptovalute promettenti, come Ether e XRP, che stanno ottenendo buoni risultati sul mercato.

Per scegliere la criptovaluta giusta, prima di prendere una decisione è bene dare un’occhiata allo storico dei prezzi. I dati ti diranno quale sarà redditizia nei prossimi mesi o nei prossimi anni. Dovrai analizzare l’andamento per ottenere una previsione affidabile. Se non sei sicuro dei tuoi risultati, puoi sempre cercare delle previsioni online. Questi materiali saranno utili per convalidare la tua ipotesi iniziale basata sui dati raccolti. Alla fine, dovrai prendere una decisione basata sulla tua valutazione, tenendo conto delle opinioni degli esperti di cripto trading.

Iniziare a fare trading di criptovalute

Non appena avrai scelto la tua criptovaluta, potrai iniziare a fare trading. Questo significa che dovrai preparare il tuo capitale per poter acquistare alcune monete da scambiare nella borsa delle criptovalute. Qualsiasi importo andrà bene, purché tu abbia ancora abbastanza risparmi in banca. In questo modo, non avrai bisogno di prelevare fondi dal tuo conto in criptovalute per scopi di emergenza.

Anche se puoi liquidare il tuo investimento in qualsiasi momento, non è consigliabile esaurire il capitale, soprattutto quando i prezzi non sono maturi. Il gioco dell’attesa è fondamentale per poter sfruttare al meglio le tue cripto monete.

Nel fare trading di criptovalute, dovrai imparare ad avere il giusto tempismo. Dovrai conoscere l’andamento del prezzo della tua criptovaluta. È importante per determinare la tendenza attuale che ti darà un’idea di ciò che accadrà in seguito. Questo ti dirà se hai bisogno di guadagnare più tempo prima di realizzare guadagni considerevoli. Allo stesso modo, ti avvertirà quando dovrai aspettare ancora per vendere le tue monete. Ci sono buone probabilità che tu possa anche saperne di più sulla vulnerabilità del tuo investimento alle condizioni di mercato.

Attendere la possibilità di guadagno

Come direbbe qualcuno, le cose belle succedono a chi aspetta. Potresti fare il colpaccio dopo aver trascorso un periodo estenuante di attesa. Il gioco dell’attesa può essere duro, ma potrebbe ripagare chi riesce a resistere fino alla fine. E tu, non vorresti essere tra i pochi in grado di ottimizzare le opportunità di guadagno?

Tutto ciò che ti viene richiesto è di aspettare che il prezzo record aumenti i tuoi guadagni. Non dimenticare che dovrai tenere le tue monete cripto fino a quando il prezzo non avrà raggiunto il suo picco. Questo è il momento migliore in cui puoi lasciare andare, nel frattempo, il tuo investimento.

Naturalmente, dovresti anche sapere qual è il momento giusto per acquistare criptovalute. Questo dipende anche dai prezzi attuali del mercato. Sarebbe meglio acquistare le monete quando i prezzi sono bassi, in modo da poterne acquistare altre con il tuo capitale.

Per sapere qual è il momento giusto per farlo basta osservare il grafico a linee della storia dei prezzi. Una tendenza al ribasso segnalerebbe una stagione di acquisti, mentre una tendenza al rialzo non rappresenta un momento ideale. Se i prezzi sono ancora in rialzo, non ti farà di certo male attendere ancora un po’. Non è il momento di correre rischi.

Conclusione

Queste sono alcune delle idee di base su come guadagnare di più dalle opportunità di reddito passivo attraverso il trading di criptovalute. Innanzitutto, devi trovare un’app di un exchange di criptovalute. Poi, devi scegliere una criptovaluta. A questo punto puoi iniziare a fare trading con le tue criptovalute. Non ti resta che sederti e stare in attesa alla finestra per raccogliere i tuoi guadagni.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!