Comprare Big Eyes invece di Solana e Polkadot conviene? Nella prevendita raccolti 27 milioni di dollari

Big Eyes Coin (BIG) è una nuova meme coin che è dedicata agli amanti dei simpatici felini domestici, e sembra che in molti l’abbiano apprezzata investendo già dalla prevendita.

Difficile stabilire ora se comprare BIG conviene, ma quello che possiamo dire è che la prevendita fin ora è andata decisamente bene, con oltre 27 milioni di dollari raccolti per il lancio della nuova meme coin.

Big Eyes (BIG) sarà un’alternativa a SOL e DOT?

Il lancio della memecoin Big Eyes ha riscosso un grande successo fin da subito, con una risposta travolgente da parte della comunità crypto, ed ora BIG sembra porsi come potenziale alternativa a criptovalute affermate come Polkadot (DOT) e Solana (SOL).

Cominciamo da quest’ultima, Solana, che nasce come piattaforma blockchain pubblica in grado di fornire soluzioni finanziarie decentralizzate ai suoi utenti. Il lancio risale al 2020, e il successo di questa crypto è legato alla capacità di offrire agli utenti tempi di elaborazione estremamente bassi, consentendo una riduzione dei tempi di convalida delle transazioni e dell’esecuzione dei contratti.

Inoltre il modo in cui il protocollo di Solana (SOL) è stato progettato è in grado di assicurare a un tempo costi di transazione bassi ed una elevata velocità di elaborazione.

Il picco massimo di valore è stato raggiunto da Solana nel 2021, quando veniva scambiata ad oltre 260 dollari. Poi è iniziato un calo che ha in realtà interessato l’intero mercato delle criptovalute, e che nel caso di Solana si è tradotto in un prezzo intorno ai 20 dollari.

Con l’inizio del 2023, insieme al mercato crypto nel suo insieme, anche Solana ha iniziato a risalire la china, ma ora trova in Big Eyes Coin (BIG) un nuovo concorrente in quanto la nuova meme coin promette transazioni rapide e sicure al 100% mantenendo bassi i costi.

Per quanto riguarda invece Polkadot (DOT), stiamo parlando di una crypto che si basa su un protocollo multi-catena che permette alle blockchain di comunicare e lavorare tra loro. Il DOT token, che è la criptovaluta nativa di Polkadot, è stato creato dalla fondazione Web3 ed ha subito riscosso un certo successo già dalle prime fasi.

Anche in questo caso il picco massimo di prezzo è stato raggiunto nel 2021, ma con il crollo del mercato delle criptovalute anche DOT si è pesantemente deprezzato fino a stabilizzarsi intorno ai 6 dollari. Anche in questo caso, secondo alcuni analisti di mercato, l’arrivo della nuova meme coin Big Eyes potrebbe rappresentare un ostacolo dirottando gli investitori interessati a DOT sulla nuova meme coin.

Per Big Eyes le premesse sembrano buone già a cominciare da come sta andando la prevendita. Infatti fino ad oggi, 17 febbraio, la nuova meme coin ha raccolto circa 27 milioni di dollari, e sembra confermare di avere tutte le carte in regola per porsi come valido concorrente di altre criptovalute già affermate, a cominciare proprio da quelle che le somigliano di più, cioè DOT e SOL.

