Tutti gli ETF Bitcoin Spot via via approvati dalla SEC possono essere acquistati a Wall Street come si farebbe con qualsiasi altro fondo e qualsiasi altra azione listata sulla borsa Usa. Nessun problema quindi per gli investitori americani. E per quelli italiani? Gli ETF Bitcoin di cui tanto si sta parlando in questi ultimi mesi si possono comprare in Italia oppure non sono disponibili?

Visto che da mesi il valore degli ETF con esposizione Bitcoin non fa altro che crescere in scia al boom della crypto a maggiore capitalizzazione di mercato, è più che legittimo essere tentati dalla possibilità di acquistare questi fondi a gestione passiva. Il discorso vale per tutti gli investitori del mondo ma è normale che ad un investitore italiano interessi sapere se può comprare un ETF Bitcoin in Italia oppure se deve ricorrere ai classici strumenti derivati per investire in criptovalute.

In questa guida ci occuperemo proprio di questa questione che, ne siamo certi, da ieri sta a cuore di molti investitori. Come e dove comprare ETF Bitcoin in Italia (sempre che sia possibile farlo)?

In Italia era già possibile investire in ETP Bitcoin

Tutti gli analisti sono concordi nell’affermare che l’approvazione degli ETF su Bitcoin spot da parte della SEC abbia impattato non solo sul mercato delle criptovalute ma anche sui mercati finanziari nel loro insieme. La decisione dell’autorità americana ha fatto praticamente la storia. Come è giusto che sia, però, la giurisdizione della SEC riguarda solo gli Stati Uniti e non gli altri paesi del mondo. Senza fare tanti giri di parole se la SEC ha approvato gli ETF Bitcoin, alle corrispondenti autorità di controllo sui mercati dei vari paesi europei, interessa ben poco.

Ad ogni modo, già prima del via libera della SEC, sui mercati del Vecchio Continente era già possibile trovare Exchange traded product (ETP) legati a varie criptovalute. Non parliamo di poche unità di rappresentanza ma di oltre 130 tra ETP Bitcoin e ETP crypto.

Quindi è già da anni che gli investitori europei hanno accesso a tantissimi ETP su Bitcoin al 100 per cento a replica fisica e con bilancio segregato dalla controparte, tanto che, in più di una occasione, gli analisti hanno parlato di Europa più avanti degli Usa per quello che riguarda i fondi replicanti Bitcoin.

E’ innegabile che con l’approvazione degli ETF su Bitcoin Spot, gli Usa hanno fatto un balzo in avanti recuperando il tempo perso rispetto all’Europa.

Gli ETP quotati in Europa, nessuno dei quali è listato su Borsa Italiana, si sono sempre potuti negoziare dall’Italia utilizzando quelle piattaforme aperte a questo genere di mercato. Non parliamo solo di broker come Degiro o Scalable Capital, ma di banche molto famose come ad esempio Fineco che già da molto tempo permette di fare trading sulle criptovalute anche con gli ETP.

E adesso cosa succederà vista la grande popolarità degli ETF Bitcoin spot quotati a Wall Street? In Europa nulla visto che se anche prima o poi questi fondi se dovessero essere quotati in Europa, ai sensi della normativa vigente, non si potrebbero neppure chiamare ETF ma ETC o ETN (Exchange traded commodity o Exchange traded note) e ciò perchè, tecnicamente, non sono fondi ma strumenti progettati per replicare la performance di un’attività sottostante specifica come Bitcoin.

Ad ogni modo, con questa normativa, tutti gli ETF Bitcoin quotati in Usa non saranno mai quotati in Europa. Il fatto che non saranno listati sulle borse del Vecchio Continente, non significa però che non ci siamo alternative. Gli ETP Bitcoin disponibili sulla piattaforma Fineco sono tra gli strumenti sotto questo punto di vista più interessanti.

Si possono comprare gli ETF Bitcoin in Italia?

Gli ETF Bitcoin non sono quotati in Italia – Borsainside

I più importanti ETF su Bitcoin quotati a Wall Street sono:

Grayscale Bitcoin Trust;

Bitwise Bitcoin ETF;

Hashdex Bitcoin ETF;

iShares Bitcoin Trust;

Valkyrie Bitcoin Fund;

ARK 21Shares Bitcoin ETF;

Invesco Galaxy Bitcoin ETF;

VanEck Bitcoin Trust;

WisdomTree Bitcoin Fund;

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund;

Franklin Bitcoin ETF

Essendo negoziati a Wall Street, in Usa questi strumenti possono già essere comprati dagli investitori retail. Tra l’altro, per cercare di rastrellare quanti più clienti possibile, i gestori di molti di questi ETF hanno lanciato promozioni particolari tagliando il peso delle commissioni per un certo periodo di tempo. Obiettivo è appunto quello di battere la concorrenza su un mercato, come quello degli ETF, che è già molto affollato di suo. Con il taglio delle commissioni deciso da molti gestori, sarebbe un buon momento per comprare uno dei nuovi ETF Bitcoin.

Gli americani, come detto, possono farlo ma gli europei e gli italiani no.

Come comprare ETF Bitcoin con i broker

In generale il modo più rapido che un investitore ha a sua disposizione per avere accesso al mercato degli ETF è attraverso tutti quei broker e quelle piattaforme che sono specializzate in questo mercato. Visto che il numero degli operatori è in costante aumento, diventa fondamentale sapersi orientare e quindi scegliere i migliori.

Sicuramente l’affidabilità è il primo requisito da tenere in considerazione perchè è fondamentale che il broker sia regolamentato in Europa e al tempo stesso sia autorizzato a operare in Italia dalla Consob. Anche il deposito minimo che viene richiesto è un fattore che pesa visto che coincide con il costo di una quota e quindi se dovesse essere troppo alto andrebbe a rendere più difficile l’accesso all’investimento (l’ideale sarebbe usare broker con deposito minimo assente o basso).

Accanto a questi due fattori generali, ci sono poi due elementi che sono in grado davvero di fare la differenza tra broker e broker. Tanto per iniziare l’ampiezza della proposta di ETF che si possono comprare. In molti casi, infatti, l’offerta è limitata a pochi fondi e non c’è quindi reale scelta. Ai fini operativi sarebbe meglio optare per quelle piattaforme che hanno un’ampia gamma di ETF su cui investire. E poi c’è la questione dei costi di trading e di gestione che si alcune piattaforme sono decisamente alti mentre su altre sono basse o nulle. Ad esempio Fineco offre una vasta gamma di ETF senza commissioni.

Una volta individuato il broker preferito, non resta da fare altro che aprire il conto (la procedura varia a seconda del fornitore), scegliere l’ETF su cui si vuole investire, specificando le quote dell’ETF che si vuole comprare e il capitale investito. Visto che in precedenza abbiamo citato Fineco, ricordiamo che con questa banca italiana, è possibile sia comprare singoli ETF che creare i piani replay ossia investimenti automatici periodici. La seconda opzione è una esclusiva di Fineco visto che la maggior parte dei broker permette solo di acquistare singoli ETF (o CFD su ETF).

Conviene comprare ETF Bitcoin?

Investire in Bitcoin tramite gli ETF può sembrare allettante, ma è fondamentale valutare attentamente i pro e i contro prima di prendere una decisione. Se l’intento è quello di un investimento a lungo termine, è importante comprendere che gli ETF basati su Bitcoin potrebbero non essere la scelta più adatta.

Uno degli aspetti positivi di investire in un ETF Bitcoin è la possibilità di ottenere esposizione al prezzo del Bitcoin senza doversi orientare nel complesso mondo degli exchange di criptovalute. Inoltre, preferendo gli ETF, l’investitore può evitare di apprendere dettagliatamente il funzionamento del Bitcoin ma al tempo stesso può anche mitigare i rischi associati alla detenzione diretta della criptovaluta, come ad esempio la perdita delle chiavi del portafoglio.

Sotto questo punto di vista, quindi, è innegabile che gli ETF semplifichino notevolmente il processo di investimento in Bitcoin.

Tuttavia, è essenziale considerare attentamente alcuni aspetti negativi legati agli ETF Bitcoin. Tanto per iniziare la diversificazione delle partecipazioni può portare a una certa imprecisione nei prezzi, poiché l’aumento o la diminuzione del valore del Bitcoin potrebbe non essere riflesso con precisione nel valore dell’ETF. Inoltre, va tenuto presente che, essendo gli ETF strumenti finanziari tradizionali e non criptovalute, non possono essere scambiati direttamente con altre criptovalute.

Un’ultima nota riguarda il possibile “snaturamento” del concetto stesso di Bitcoin. La criptovaluta è progettata per eliminare terze parti, garantendo decentralizzazione e sicurezza attraverso la sua blockchain. Tuttavia, gli ETF, essendo strumenti quotati sui mercati tradizionali, sono soggetti alla Securities and Exchange Commission e ciò potrebbe compromettere gli elementi chiave di decentralizzazione e autonomia che sono alla base del concetto di Bitcoin.

Tanti puristi del settore proprio in queste ore stanno chiedendo che senso abbia comprare ETF Bitcoin, ossia uno strumento non decentralizzato e legato al potere finanziario, quando si può tranquillamente acquistare Bitcoin reali con gli exchange?

