Dovresti comprare Ethereum? Il nuovo arrivato Metacade potrebbe essere un investimento migliore in quanto i token sono pronti a debuttare sugli exchange decentralizzati

Mentre Bitcoin ha finalmente iniziato a registrare una ripresa dei prezzi alla luce della crisi bancaria negli Stati Uniti, chi si sta chiedendo se comprare Ethereum (ETH) deve sapere che non è riuscito a tenere il passo. Ora, il token MCADE di Metacade sta per essere quotato sugli exchange decentralizzate, come Uniswap, dopo il presale di grande successo. Quindi, quale di questi asset è la migliore criptovaluta da comprare ora? Ha senso acquistare Ethereum o ci sono investimenti migliori?

L’eccitazione per la quotazione negli exchange di MCADE si fa sempre più forte

Il potenziale di investimento di MCADE ha suscitato grande entusiasmo e ora i trader di criptovalute stanno prestando ancora più attenzione, con l’imminente quotazione del token nativo di Metacade negli exchange decentralizzati. La quotazione negli exchange ha spesso un enorme impatto sui prezzi dei token cripto, grazie alla liquidità aggiuntiva che generano nel processo.

Metacade è una delle piattaforme di gaming Web3 più attese sul mercato e il token MCADE sarà al centro dell’economia di questo ecosistema. Il token MCADE è quello che permetterà ai membri della community di Metacade di condividere le entrate guadagnate dalla piattaforma in vari modi, come pubblicità, annunci di lavoro, tornei con premi in denaro e giochi arcade a pagamento.

I vantaggi di entrare in un progetto che condivide le entrate reali con i possessori di token sono significativi e molto diversi da quelli degli investitori di dApp come quelli che vogliono acquistare Ethereum. Ecco perché i trader si stanno orientando sempre più verso l’idea che MCADE sia la migliore criptovaluta da comprare ora.

Che Cos’è Metacade?

Metacade è una piattaforma e una community di gaming Web3 pronta ad evolversi e, con la fine del presale, sono stati stanziati i fondi per creare una propria tabella di marcia. Dopo la quotazione sugli exchange decentralizzati come Uniswap e l’inserimento in vari exchange centralizzati, possono iniziare i primi sviluppi di Metacade.

Un hangout universale sarà al centro della piattaforma Metacade, unendo giocatori e sviluppatori in un’unica arena, per collaborare e sviluppare il futuro del gaming Web3. In definitiva, l’idea è quella di utilizzare il token MCADE per consentire a Metacade di operare in futuro come Organizzazione Autonoma Decentrata (DAO).

Come funziona MCADE all’interno di Metacade?

I token MCADE saranno utilizzati come valuta per diversi aspetti della piattaforma come ad esempio le funzioni Compete2Earn in cui i giocatori possono partecipare a tornei di gioco, utilizzando i token MCADE per partecipare.

È inoltre possibile effettuare lo staking, e una caratteristica interessante dello staking con MCADE è che le ricompense saranno pagate tramite stablecoin anziché con token MCADE. Sebbene possa sembrare in un primo momento un controsenso, la realtà è che questo sarà ottimo per i possessori, in quanto non ci sarà alcuna diluizione dei token MCADE nel tempo a causa dell’aumento dell’offerta con i pagamenti delle ricompense. Le ricompense per le puntate proverranno dalle varie fonti di reddito generate da Metacade.

Metacade prevede di trasformarsi in un DAO entro la fine del 2024. La piattaforma distribuirà ruoli alla community di Metacade e il token MCADE contribuirà a rendere possibile la governance come DAO. Tra le altre cose, concederà ai possessori di token MCADE la possibilità di votare i Metagrants per i nuovi giochi, sviluppati esclusivamente per la piattaforma Metacade.

Sebbene anche Ethereum disponga di un sistema di palificazione, chiunque voglia acquistare Ethereum deve sapere che non è impostato in modo simile a Metacade, dove i ricavi denominati in stablecoin vengono condivisi direttamente con i possessori di token. Invece, ETH viene utilizzato per le ricompense, che possono essere scaricate sul mercato.

Perché MCADE è destinato ad aumentare nel 2023?

La maggior parte dell’attenzione si è concentrata sul Bitcoin ultimamente per via del suo ruolo di potenziale copertura contro i problemi derivanti dalla crisi bancaria negli Stati Uniti; tuttavia, questa situazione dovrebbe cambiare con il proseguimento del mercato rialzista delle criptovalute e con l’aumento dell’attenzione per gli asset cripto alternativi. Dopotutto, quando il bitcoin si trova in un grande ciclo rialzista, gli asset crittografici alternativi più piccoli tendono a sovraperformare Bitcoin nel momento in cui il mercato raggiunge il suo picco.

Grazie alla condivisione delle entrate di Metacade, MCADE dovrebbe diventare un’offerta interessante mentre il mondo si proietta verso il 2023. Un asset crittografico che paga i dividendi è raro, specialmente uno che non paga le ricompense nel suo stesso token. L’imminente quotazione di MCADE su Uniswap e altre borse conosciute potrebbe svolgere un ruolo importante nell’aiutare un maggior numero di trader di criptovalute a conoscere il token MCADE di Metacade.

Anche Ethereum può salire?

Chiunque abbia deciso di acquistare Ethereum negli ultimi mesi si trova in una posizione difficile quando si tratta di ottenere grandi guadagni nel 2023, perché al momento non ha una grande prospettiva. I trader che negli ultimi anni hanno deciso di acquistare Ethereum sono stati incoraggiati dall’eventuale passaggio alla proof-of-stake tramite The Merge, ma ora è successo e non c’è una forte indicazione di ciò che guiderà la narrazione di questa piattaforma in futuro.

La narrazione è tutto nel mercato delle criptovalute ed è fondamentalmente un requisito quando si cerca la migliore criptovaluta da comprare ora. A causa della fase iniziale del suo sviluppo e del forte potenziale che ha di portare entrate di gioco Web3 ai suoi possessori, MCADE potrebbe essere un’opzione migliore per i nuovi investitori in criptovalute che si chiedono se acquistare Ethereum.

