Cos’è Grayscale Bitcoin Trust e perché se ne parla tanto

Negli ultimi tempi, l’aumento della domanda di prodotti di investimento in Bitcoin ha portato alla ribalta due importanti operatori: il Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) e l’iShares Bitcoin Trust di BlackRock.

Proviamo quindi ad analizzare l’importanza di questi veicoli di investimento e il loro potenziale impatto sul mercato delle criptovalute. Inoltre, esploriamo il dibattito sulla classificazione tecnica di questi fondi e sulle prospettive di approvazione di un exchange-traded fund (ETF) su Bitcoin da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense.

Grayscale Bitcoin Trust: la sua posizione nel mercato delle criptovalute

Il Grayscale Bitcoin Trust ha consolidato la sua posizione di veicolo d’investimento leader in Bitcoin, attrattivo per gli investitori istituzionali che cercano esposizione all’asset digitale.

Tuttavia, sono sorte delle preoccupazioni riguardo al fatto che le azioni di GBTC vengono scambiate con uno sconto significativo rispetto al loro valore patrimoniale netto (NAV), sollevando domande sulla struttura e sulle dinamiche di prezzo del prodotto.

Il Grayscale Bitcoin Trust, offerto da Grayscale Investments, è un prodotto d’investimento che consente agli investitori di ottenere un’esposizione a Bitcoin senza possedere direttamente la criptovaluta.

In quanto trust, GBTC detiene una quantità significativa di Bitcoin per conto dei suoi azionisti. Le azioni di GBTC sono negoziate pubblicamente sui mercati over-the-counter, offrendo liquidità e accessibilità agli investitori.

L’entrata in scena dell’iShares Bitcoin Trust di BlackRock

BlackRock, il più grande gestore patrimoniale al mondo, ha presentato alla SEC i documenti per la costituzione di un ETF su Bitcoin chiamato iShares Bitcoin Trust.

Sebbene tecnicamente classificato come trust, il prodotto proposto funzionerebbe in modo simile a un ETF, fornendo agli investitori un modo regolamentato ed efficiente per ottenere un’esposizione ai movimenti di prezzo del Bitcoin.

L’introduzione dell’iShares Bitcoin Trust di BlackRock potrebbe risolvere i problemi di liquidità nel mercato di Bitcoin. Essendo il principale gestore patrimoniale a livello globale, l’ingresso di BlackRock attirerebbe una significativa attenzione e genererebbe consistenti flussi di denaro verso Bitcoin.

Questo afflusso di nuovi investitori in cerca di esposizione ai prezzi potrebbe avere un impatto sugli exchange di criptovalute, poiché gli investitori potrebbero preferire l’opzione conveniente di investire in ETF anziché possedere direttamente la criptovaluta attraverso gli exchange.

Il dibattito sull’offerta effettiva di Bitcoin

L’introduzione di un ETF su spot Bitcoin solleva interrogativi sull’espansione di Bitcoin su carta, ossia l’utilizzo di strumenti finanziari derivati che rappresentano Bitcoin invece della criptovaluta stessa.

La disponibilità limitata di Bitcoin contrasta con il potenziale di creazione illimitata di Bitcoin su carta attraverso i mercati dei derivati. Questa dinamica potrebbe portare a un aumento della speculazione e influire sull’offerta adeguata di Bitcoin, potenzialmente influenzando il suo prezzo di mercato.

L’approvazione da parte della SEC di un ETF su spot Bitcoin è ancora incerta, considerando i tentativi precedenti respinti a causa delle preoccupazioni sulla manipolazione del mercato.

Tuttavia, la richiesta di BlackRock è dotata di funzioni di sorveglianza del mercato che potrebbero posizionare l’ETF come il primo ETF su spot di Bitcoin ad ottenere l’approvazione. La decisione potrebbe avere implicazioni significative per il mercato delle criptovalute, aumentando la sua legittimità e attirando ulteriori investitori.

