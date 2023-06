Criptovalute e intelligenza artificiale: per il CEO di Kraken siamo appena all’inizio

Il nuovo CTO di Kraken, Vishnu Patankar, porta con sé una vasta esperienza nel campo dello sviluppo tecnologico, avendo lavorato per oltre 20 anni in aziende di spicco come Microsoft, Amazon, Intel e Groupon. Prima di unirsi a Kraken, ricopriva il ruolo di CTO presso StockX, dove ha contribuito in modo significativo alla crescita dell’azienda attraverso il lancio di NFT.

Patankar è stato assunto da Kraken con l’obiettivo di guidare il team di ingegneri nella creazione della prossima generazione di prodotti e servizi dell’exchange. La sua visione per l’azienda è quella di espandere le attività e creare prodotti per il mainstream, con una particolare attenzione al Web3.

Nel contesto del Web3, Patankar riconosce il potenziale delle applicazioni di tokenizzazione che utilizzano la blockchain al di là del semplice utilizzo delle valute digitali.

Settori come l’immobiliare, il collezionismo, l’identità digitale, l’assistenza sanitaria e i dati per l’IA offrono opportunità interessanti. Inoltre, ritiene che i modelli di linguaggio dell’intelligenza artificiale siano strumenti potenti e che sarà interessante osservare quali nuovi modelli di business emergeranno durante il ciclo di hype iniziale.

Intelligenza artificiale e criptovalute nella visione del CEO di Kraken

Uno degli aspetti più interessanti che Patankar evidenzia è la connessione tra le criptovalute e l’IA, in particolare per quanto riguarda l’esperienza dei clienti. Afferma che l’intelligenza artificiale nel settore crypto è ancora agli inizi, e vede possibilità di utilizzo dell’IA per la personalizzazione degli NFT, la sicurezza informatica e la prevenzione delle frodi.

La prevenzione delle frodi risulta particolarmente rilevante, poiché attualmente non esiste un sistema efficace su larga scala per contrastare le frequenti frodi nel settore delle criptovalute.

Patankar ritiene che l‘IA potrebbe individuare comportamenti sospetti che l’occhio umano potrebbe non rilevare, consentendo di bloccare tali attività in anticipo. Questo potrebbe migliorare la difesa degli exchange da attacchi informatici e consentire una maggiore sicurezza per gli utenti.

L’assunzione di Patankar come CTO di Kraken indica chiaramente l’ambizione dell’exchange di rimanere competitivo nel settore delle criptovalute e di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal Web3 e dall’intelligenza artificiale. La sua esperienza e la sua visione strategica possono contribuire a posizionare Kraken come uno dei principali protagonisti nel panorama delle crypto negli anni a venire.

