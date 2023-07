Criptovalute in crescita: Stellar, Synthetix, Bitcoin e Chainlink registrano performance eccezionali

Questa settimana il mondo della finanza tradizionale è stato scosso da un significativo evento: l’entrata in funzione della rete di pagamenti bancari “FedNow”, un’avanzata piattaforma che ha suscitato grande interesse.

Ben Laidler, Global Strategist di eToro, ha definito questa iniziativa come “il più grande potenziamento dal boom degli anni Settanta”, poiché la sua progettazione mira a migliorare la velocità e la comodità dei pagamenti quotidiani, rispondendo alle esigenze da tempo richieste dai sostenitori delle criptovalute.

Stellar Lumens (XLM) compie un balzo del +12%

In questo contesto, un asset digitale che ha attirato particolare attenzione è Stellar (XLM), il quale ha sperimentato un notevole balzo del 12% nella scorsa settimana, secondo quanto evidenziato dai commentatori di Twitter, tra cui spicca Altcoin Hero. L’interesse è stato alimentato dalla prospettiva che il protocollo di Stellar possa essere utilizzato per agevolare il lato blockchain del nuovo sistema di pagamenti FedNow.

Oltre al suo potenziale ruolo nella rivoluzione delle transazioni finanziarie, Stellar può anche beneficiare di una recente collaborazione annunciata. Infatti, Stellar ha stretto un accordo con HoneyComb, un’app specializzata in rimesse transfrontaliere.

Questa partnership consentirà a utenti in Kenya, Uganda, Tanzania, Nigeria, Ghana e Regno Unito di prelevare contanti dai saldi USDC presenti sulla blockchain. Un’opportunità innovativa e accessibile che apre nuove prospettive per l’utilizzo di Stellar nell’ambito delle operazioni finanziarie internazionali.

L’attuale dinamicità di Stellar suggerisce una potenziale crescita e una maggiore adozione da parte degli operatori del settore finanziario e del pubblico in generale.

Synthetix sale del 4% grazie al nuovo exchange: aumento di fatturato in vista?

Il colosso della DeFi, Synthetix, sta aprendo nuove prospettive con il lancio di un progetto ambizioso che mira a competere con le principali borse. Di conseguenza, le quotazioni del loro token sono cresciute del 4% su base settimanale.

Questo notevole aumento ha attirato l’interesse di coloro che seguono da vicino il mercato della finanza decentralizzata, poiché potrebbe preludere a un aumento significativo del fatturato dell’azienda.

Investitori istituzionali rialzisti sul Bitcoin malgrado le quotazioni sotto i 30.000$

Nonostante il prezzo del Bitcoin sia sceso leggermente al di sotto dei 30.000$, il mercato sta attirando ancora l’attenzione degli investitori istituzionali. La SEC ha infatti accettato di esaminare ben otto domande di ETF a pronti sul Bitcoin, presentate da importanti attori come BlackRock, BitWise, Fidelity, WisdomTree, VanEck, Invesco, Proshares e Valkyrie.

Questo segnale di fiducia da parte delle istituzioni potrebbe aprire la strada a un nuovo flusso di capitali nel mercato delle criptovalute.

Chainlink balza del 22% con il rilascio del protocollo di interoperabilità

Giovedì è stata una giornata straordinaria per Chainlink, con un balzo del 22% nelle quotazioni. Questo rappresenta il suo più grande rally intraday da oltre due anni e l’entusiasmo è dovuto al rilascio del tanto atteso Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP).

Il protocollo è stato sviluppato per far comunicare tra loro un numero crescente di blockchain diverse, comprese quelle di grande rilievo come Ethereum e Avalanche. La possibilità di collegare queste importanti blockchain potrebbe aprire nuove prospettive per l’intero settore delle criptovalute.

