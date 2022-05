Crypto ETP: cosa sono e come funzionano. Conviene usarli per investire in criptovalute?

Hai sentito parlare di crypto ETP e vorresti sapere di più su questo strumento di cui spesso si parlare a proposito di investimenti in criptovalute? In questo articolo puoi trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno per capire se i crypto ETP fanno o no al tuo caso. In particolare, passo dopo passo, risponderemo alle seguenti domande:

cosa sono i crypto ETP (definizione)

come funzionano i crypto ETP

quali sono le principali alternative agli ETP per investire in criptovalute oggi

Questo terzo punto va letto come una sorta di appendice. Vero è che gli Exchange Traded Product sono tra gli strumenti che hanno meglio performance nell’ultimo periodo, tuttavia va sempre tenuto in considerazione che ci sono anche altre strade, spesso più semplici e accessibili, per fare trading sulle criptovalute.

Iniziamo subito dal primo punto.

Crypto ETP cosa sono (definizione)

ETP è ovviamente un acronimo che sta per Exchange Traded Product. Non è necessario essere dei grandi esperti di finanza per associare questa sigla ad un’altra molto più famosa anche nella finanza tradizionale: ETF.

La domanda che ci poniamo subito riguarda il rapporto tra ETP e ETF. Che relazione c’è tra questi due strumenti? In linea di principio gli ETP presentano molte caratteristiche in comune agli ETF sulle criptovalute, tuttavia, a differenza di questi ultimi, che sono quote di un fondo, gli exchange traded product si configurano come titoli di debito che vengono collocati sul mercato dai cosiddetti SPV (Special Purpose Vehicle). Si tratta, scendendo ancora più nel dettaglio, di titoli di debito collateralizzati e senza interessi.

In pratica c’è un emittente che è una società veicolo che procede al collocamento di questi strumenti che hanno come collaterale o criptovalute o strumenti in criptovalute o ancora relativi indici di criptovalute. A seguito dell’emissione, le criptovalute vengono tenute in custodia da enti specializzati mentre i diritti sono garantiti al compratore grazie ad un accordo siglato dai Partecipanti Autorizzati ossia dai garanti dei prodotti.

Tecnicamente, quindi, i crypto ETP si configurano come obbligazioni al portatore dell’emittente ma con due caratteristiche ben precise:

totale trasparenza sui collaterali

totale trasparenza sul peso relativo all’interno dei vari prodotti.

Tirando quindi le somme, gli ETP, al pari degli ETF sulle criptovalute, replicano in modo passivo le performance dei crypto asset sottostanti (criptovalute o indici di crypto). Presentano quindi tutti i vantaggi degli ETF più una serie di specificità.

Crypto ETP come funzionano

Dopo aver dato una definizione di crypto ETP, possiamo adesso scendere nel dettaglio del funzionamento di questo strumento.

Come gli ETF, anche gli ETP sono quotati in mercati regolamentati e ciò significa che, al pari delle azioni, possono essere comprati e venduti in modo agevole.

La quotazione sui mercati regolamentati è un fattore di fondamentale importanza. Mentre le criptovalute intese in senso fisico sono comunque esposte al rischio-custodia (gli exchange su cui vengono detenuti gli asset digitali sono spesso finiti nel mirino degli hacker), i crypto-ETP non hanno questo problema. In termini di sicurezza, quindi, gli Exchange Traded Product presentano un valore aggiunto che può rivelarsi decisivo soprattutto per quegli investitori che non se la sentono di esporti più di tanto ai rischi connessi alla custodia degli asset digitali.

Operativamente, gli investimenti in Crypto ETP si possono fare nelle ore di negoziazione su due piattaforme specifiche:

gettex: si tratta di una piattaforma specializzata con sede a Monaco

Xetra: piattaforma di scambio con sede a Francoforte

In entrambi i casi, il collocamento degli ordini può essere effettuato nei giorni di normale contrattazione dalle ore 00.15 fino alle ore 23.30.

Investire in Crypto ETP conviene? Ecco i più importanti vantaggi

Tenendo conto di quanto detto nei precedenti paragrafi, l’investimento in crypto-ETP è certamente un’alternativa di cui dovrebbero tenere conto tutti quelli investitori che non sono disposti a farsi carico dei rischi connessi ad un’operatività diretta sugli asset digitali.

Questo perchè, investire in ETP, in un colpo solo cancella tutti questi rischi:

smarrimento delle password di accesso

furto delle password di accesso

distruzione del wallet

morte del proprietario

Scegliendo gli ETP per investire in criptovalute, è infatti la stessa società che si occupa dalla custodia delle password. Tutte le conservate sottostanti, infatti, sono depositate in un cold wallet sicuro a sua volta collocato presso un istituto regolamentato.

Altro vantaggi proprio degli ETP, è la possibilità di diversificare l'investimento. Come abbiamo già detto in precedenza, scegliendo gli Exchange Traded Product, si può aprire una posizione sia su panieri di criptovalute che su veri e propri indici di criptovalute. Ciò implica un ulteriore vantaggio: la possibilità di ridurre l'impatto della volatilità. Certo per un trader che punta a sfruttare le oscillazioni di prezzo per massimizzare il proprio profitto ciò non è propriamente un aspetto positivo ed è per questo che se l'obiettivo dell'investitore è quello di fare trading sulla volatilità, allora è preferibile usare una piattaforma multifunzionale. A parte questo, comunque, va evidenziato che i Crypto ETP hanno commissioni d'ordine molto basse e ciò significa possibilità di investire su criptovalute o indici di criptovalute a costi più bassi.

A parte questo, comunque, va evidenziato che i Crypto ETP hanno commissioni d’ordine molto basse e ciò significa possibilità di investire su criptovalute o indici di criptovalute a costi più bassi.

Alternative ai Crypto ETP per investire in criptovalute

Nonostante i tanti vantaggi, non è detto che i Crypto ETP siano la strada da privilegiare per investire in criptovalute. Vero è che si tratta di strumenti molto semplici e sicuri, tuttavia ci sono dei limiti che per chi punta a sfruttare fino in fondo tutto il potere del trading online possono essere problematici. Anzitutto se l’obiettivo è quello di avere il possesso fisico della criptovalute (esempio Bitcoin), i Crypto ETP non vanno assolutamente bene. In tal caso è preferibile usare un exchange classico come ad esempio Binance (qui il sito ufficiale).

Ma i Crypto ETP sono limitanti anche nel caso in cui si intenda fare trading online usando strumenti avanzati come ad esempio il social trading, l'innovativa funzionalità grazie alla quale è possibile copiare le strategie dei traders migliori.

