L’arrivo dei futures su XRP targati CME Group segna un momento cruciale per l’intero ecosistema di Ripple e per il mercato cripto nel suo complesso.

CME Group si espone a XRP

CME Group, leader mondiale nel mercato dei derivati, ha annunciato il lancio dei futures su XRP previsto per il 19 maggio, in attesa dell’approvazione normativa. Questa mossa rappresenta un ampliamento strategico della sua offerta cripto, che già comprende contratti su Bitcoin, Ethereum e, più recentemente, Solana. I nuovi contratti saranno regolati in contanti e basati sul tasso di riferimento CME CF XRP-Dollar, offrendo agli investitori istituzionali e retail l’opportunità di esporsi a XRP in un contesto regolamentato.

Due le tipologie di contratto previste: un micro contratto da 2.500 XRP e uno standard da 50.000 XRP. Entrambi saranno strumenti chiave per strategie di investimento e copertura, soprattutto in un momento di crescente interesse per le criptovalute da parte delle istituzioni finanziarie tradizionali.

Maggiore adozione per XRP e RLUSD

Il lancio dei futures su XRP arriva in un contesto particolarmente favorevole per l’ecosistema Ripple. L’interesse verso il token è cresciuto anche grazie alla rimozione delle restrizioni normative da parte della Federal Reserve statunitense. La decisione di non richiedere più alle banche l’approvazione preventiva per operazioni con cripto e stablecoin apre le porte all’adozione del nuovo stablecoin RLUSD basato su Ripple, con una capitalizzazione già prossima ai 300 milioni di dollari e volumi in aumento del 45%.

Alcuni analisti prevedono addirittura un possibile rialzo del prezzo di XRP fino a 10 dollari entro la fine del 2025, supportato anche dall’introduzione di ETF spot in diversi Paesi e dai crescenti volumi istituzionali.

XRP: analisi tecnica e dati incoraggianti

Attualmente XRP viene scambiato a 2,20 dollari, dopo un ritracciamento dal recente picco di 2,30 dollari. Secondo l’analisi tecnica, il token si trova in una zona di domanda che in passato ha attirato forti volumi di acquisto. Se il supporto a 1,90 dollari dovesse reggere, è possibile una ripartenza verso i 2,72 dollari, primo livello di resistenza. Il market cap attuale di XRP è di 127,81 miliardi, con un sensibile aumento del 2% nelle ultime 24 ore.

Inoltre, il numero di wallet attivi sulla XRP Ledger (XRPL) ha toccato quota 30.000, segnalando un forte interesse per le applicazioni decentralizzate e per l’infrastruttura di pagamento che supporta XRP. Questo incremento si collega anche a nuove partnership bancarie e alla quotazione di XRP sulla piattaforma Mercoin in Giappone.

Il lancio dei futures su XRP da parte di CME Group rappresenta un ulteriore passo verso la legittimazione dell’asset tra gli strumenti finanziari regolamentati. Con l’arrivo di nuovi strumenti derivati, la crescita dell’adozione del token RLUSD, il rafforzamento dell’infrastruttura XRPL e le aperture normative da parte della Fed, XRP si trova in una posizione strategica per consolidarsi come asset di riferimento nei mercati cripto e finanziari globali.

