Dogecoin (DOGE) cresce grazie agli Ordinals, ma non convince gli scettici

L’attività del Dogecoin (DOGE) sta registrando un forte incremento grazie agli “Ordinals”, ma non tutti sono convinti, infatti un core developer di DOGE ha dimostrato una certa dose di scetticismo.

Uno degli sviluppatori principali di DOGE ha dichiarato che “la pressione costante e in crescita su Dogecoin porterà a un rapido declino di questa criptovaluta”.

Martedì, il Dogecoin ha raggiunto un nuovo record di 719.000 transazioni giornaliere, grazie alla loro nuova creazione standard – DRC-20 – che consente la creazione di monete meme sulla rete Dogecoin.

Questo numero di transazioni giornaliere ha persino superato quello del BTC, che ha registrato 566.000 transazioni giornaliere il giorno precedente.

Gli utenti di Dogecoin hanno copiato l’architettura resa possibile dagli “Ordinals” e hanno creato i loro “Doginals” personali. Questi token, simili alle NFT, stanno generando un’impennata delle transazioni sulla blockchain, simile a quella che abbiamo visto nelle ultime settimane per le transazioni di Bitcoin.

Il nuovo standard DRC-20 è simile al BRC-20 di Bitcoin, che consente l’inclusione di dati arbitrari e non finanziari nei blocchi. Gli utenti di Dogecoin si sono impegnati a inserire token nelle “shibes”, la più piccola denominazione di dogecoins, e a tracciarli nell’intera rete.

Nonostante l’incremento recente dell’interesse per i Doginals, questa moda potrebbe avere vita breve. “Qualcosa del genere non può diventare una vera ‘caratteristica’ perché non è stata dedicata abbastanza attenzione a essa”, ha dichiarato Patrick Lodder, core developer di Dogecoin, parlando con il noto portale dedicato al mondo delle criptovalute, Decrypt. Ha aggiunto che “la pressione costante e in crescita su Dogecoin porterà a un rapido declino di questa criptovaluta”.

Lodder ha anche spiegato che dal suo punto di vista il rischio principale è la “sotto-ingegnerizzazione” e che non ha ancora scoperto un buon modo per programmare questi token e fornirgli una funzione effettiva in modo fiduciario, come si può fare con un token ERC-20.

Di solito, le transazioni giornaliere di Dogecoin sono abbastanza stabili, intorno alle 20.000 al giorno, ma i dati mostrano che nell’ultima settimana hanno subito picchi di estrema volatilità. Il 10 maggio si è registrato il primo aumento significativo. Appena un giorno dopo il lancio dello standard DRC-20, le transazioni hanno superato le 450.000.

Successivamente, la rete ha subito un drastico calo delle transazioni alcuni giorni dopo, per poi riprendere slancio ieri, registrando più di 700.000 transazioni, sufficienti a superare Bitcoin.

Se questi volumi di transazioni rimarranno stabili nel tempo o se si tratta semplicemente di una moda è difficile da dire, ma sembra che la mania delle criptovalute meme sia destinata a raggiungere nuove vette nel 2023.

Per testare le prospettive di guadagno che il mercato delle criptovalute offre, ma senza correre rischi, puoi provare ad aprire un conto gratuitamente sul broker -> eToro oppure sull’exchange Crypto -> Binance:

eToro offre agli investitori, sia principianti che esperti, un’esperienza di trading di criptovalute completa, su una piattaforma potente ma facile da usare. Scopri anche il servizio di staking, guarda crescere le tue criptovalute mentre fai holding. Con eToro inoltre, puoi utilizzare le funzionalità di social trading per connetterti con oltre 20 milioni di utenti in tutto il mondo e trovare i migliori trader di criptovalute da copiare.

Clicca qui per creare il tuo account gratuito per provare eToro >>

Il crypto exchange di cui puoi fidarti, su Binance puoi Comprare e scambiare oltre 350 crypto. Scopri anche Binance Earn: l’hub unico di Binance dove puoi trovare riunite tutte le tue possibilità di guadagno disponibili per te e per le criptovalute che detieni. Grandi alternative se sei un HODLer.

Iscriviti subito per creare il tuo wallet gratuitamente! >>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!