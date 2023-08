Dogecoin (DOGE) previsioni rialziste? Aumenta ancora il sentiment positivo

Nell’ultima settimana, il prezzo del Dogecoin si è distinto tra le criptovalute registrando un significativo guadagno vicino al 10%. Ma non è stato il solo, infatti altre Meme Coin come Shiba Inu e Bone ShibaSwap hanno seguito una crescita promettente.

In questo articolo, esploreremo il recente andamento dei prezzi del DOGE e delle Meme Coin correlate, valutando le prospettive future sulla base di analisi fondamentali e metriche on-chain.

Il Dogecoin ha avuto un comodo rally, contraddistinto da una crescita del 10% nell’ultima settimana. Il suo figlioccio, SHIBA, non è stato da meno, registrando un’impennata ancora più significativa, avvicinandosi all’11%. Questo comportamento è notevole, soprattutto se consideriamo che molte altre criptovalute hanno subito la pressione ribassista del mercato.

Panoramica fondamentale del Dogecoin

L’azione rialzista dei prezzi ha portato ad un aumento del sentiment positivo verso il Dogecoin negli ultimi giorni. Gli indirizzi attivi giornalieri della Meme Coin sono aumentati, ma va notato che la crescita della sua rete è leggermente diminuita, suggerendo meno creazione di nuovi indirizzi.

Un evento che potrebbe indirettamente influenzare il Dogecoin è il lancio della rete principale di Shibarium, che sta attirando sempre più attenzione. Questo interesse crescente potrebbe riflettersi direttamente nel grafico del Dogecoin, portando effetti positivi dal punto di vista tecnico.

Le metriche on-chain del DOGE sembrano abbastanza rialziste. La riserva di cambio della Meme Coin sta diminuendo, il che indica una minore pressione di vendita. Tuttavia, va segnalato che l’RSI (Relative Strength Index) è entrato in zona di ipercomprato secondo il sito di crypto analisi CryptoQuant.

Questo potrebbe creare le basi per un’inversione al ribasso e, di conseguenza, portare il prezzo del DOGE a scendere.

Analisi tecnica e proiezioni

Al momento della scrittura, il prezzo del Dogecoin si attesta a 0,0794 $, con un rialzo giornaliero dell’1,85%. Il movimento rialzista è iniziato poco prima della metà di giugno ed è in corso una battaglia tra i tori e gli orsi per posizionarsi sopra o sotto il livello chiave di 0,0800 $.

Una chiusura settimanale sotto 0,0800 $ potrebbe portare il Dogecoin a iniziare una correzione, consentendo agli orsi di testare almeno il micro-supporto di 0,0750 $. Al contrario, una chiusura sopra 0,0800 $ permetterebbe ai tori di prendere una posizione decisa verso l’ultima importante area di resistenza ribassista intorno a 0,0950 $.

Abbiamo quindi constatato che Dogecoin e le Meme Coin correlate hanno mostrato un rally significativo nell’ultima settimana. Sebbene DOGE abbia registrato un guadagno del 10%, il figlioccio SHIBA ha avuto un’impennata ancor più promettente.

Tuttavia, è importante considerare le analisi fondamentali e on-chain per valutare le prospettive future. L’avvicinarsi del lancio della rete principale di Shibarium potrebbe influenzare indirettamente il Dogecoin, mentre l’RSI in zona di ipercomprato potrebbe suggerire una possibile inversione al ribasso. La battaglia per il livello chiave di 0,0800 $ determinerà probabilmente il futuro andamento del Dogecoin.

Mantenendoti informato sugli eventi economici e seguendo attentamente gli sviluppi del mercato, potrai prendere decisioni consapevoli e ottimizzare il tuo investimento nelle criptovalute.

