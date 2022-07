Fuga da Bitcoin solo per gli arrivisti, gli HODLer restano fedelissimi al BTC

Negli ultimi mesi il prezzo del Bitcoin ha perso gran parte del proprio valore. La fase negativa attraversata dai mercati interazionali e le politiche monetarie più rigorose che le banche centrali stanno adottando per contrastare il boom dell’inflazione, ha determinato una vera e propria fuga dalle criptovalute. Secondo molti analisti, con il prezzo del BTC in area 20mila dollari, è impossibile non parlare di crypto-inverno. Non è nostro compito stabilire se ciò sia vero o falso.

Quello che però possiamo dire è che non tutti gli investitori stanno fuggendo allo stesso modo dal Bitcoin. Anzi, a voler essere precisi, accanto a chi se l’è data letteralmente a gambe c’è invece ha mantenuto la sua posizione.

Chi sono i fedelissimi e chi invece sono i traditori? Ovviamente non pensare di trovare dei nomi in questo articolo (non avrebbero senso) ma delle tendenze si ed esse possono rivelarsi anche molto utili per capire come investire sul Bitcoin nel medio termine. Diciamolo subito: chi ha fatto subito le valige chiudendo le posizioni sul BTC fa parte di quella categoria che gli esperti chiamato turisti o arrivisti. In pratica è scappato dal Bitcoin chi era interessato solo a guadagni rapidi e immediati.

Dopo le prime batoste, chi si era approcciato alle criptovalute con questo intento, se l’è data a gambe. Dal nostro punto di vista questa è una buona notizia perchè significa che ad avere fiducia sul futuro del Bitcoin è chi non solo ha conoscenza del mercato ma opera anche da tempo. I fedelissimi, insomma, sono gli investitori di lungo termine ovvero i cosiddetti HODLer. Come abbiamo anticipato in precedenza, questo è un elemento rassicurante perchè se chi ha competenza resta, allora ci sono concrete possibilità che possa esserci una ripartenza. Dei turisti, invece, si può fare tranquillamente meno.

Chi scappa dal Bitcoin e chi resta: l’analisi

Secondo la società di analisi Glassnode, il mese di giugno è stato uno dei peggiori di sempre per il Bitcoin. Non solo i prezzi della criptovaluta sono crollati, ma anche l’attività sui vari network è crollata a livelli simili a quelli del bear market del 2018-2019.

Scendendo nel dettaglio dei dati, si registra un forte accumulo da parte delle shrimp ossia degli utenti che hanno meno di 1 BTC, che delle whale ossia degli investitori che possono vantare un bilancio compreso fra 1.000 e 5.000 BTC.

Considerando quelli che sono gli attuali livelli di Bitcoin, si può ipotizzare che le prime, in modo particolare, considerino i prezzi interessanti e abbiano quindi deciso di accumulare (il dato medio è di 60.500 BTC al mese). Per Glassnode quello in corso può essere ritenuto uno processi di accumulo più aggressivi della storia essendo pari allo 0,32% dell’offerta complessiva ogni mese.

In generale, il report di Glassnode, ha evidenziato come il numero di wallet che presentano un saldo superiore a zero sia in rapida crescita essendo attualmente pari a oltre 42,3 milioni di indirizzi. Quindi, gli investitori medi, non hanno dato vita ad alcuna corsa alla chiusura dei wallet nel momento in cui il prezzo del Bitcoin è andato a picco. Questo è un elemento importate che induce alla fiducia.

