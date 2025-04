L’acquisizione di Bitcoin da parte di GameStop e altre aziende quotate in borsa, rappresenta un passo significativo nel consolidamento della principale criptovaluta come asset strategico.



GameStop raccoglie fondi per BTC

A inizio settimana, la società che si occupa di vendita al dettaglio di videogiochi e accessori, GameStop Corporation (GME), ha completato con successo un’offerta di debito convertibile da 1,5 miliardi di dollari, parte dei quali destinati all’acquisto di Bitcoin. L’operazione, inizialmente prevista per 1,3 miliardi, ha visto un ulteriore incremento di 200 milioni di dollari grazie all’interesse degli investitori, secondo un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC) il 1° aprile.

L’azienda ha dichiarato che utilizzerà i proventi per “scopi aziendali generali, incluso l’acquisto di Bitcoin in conformità con la propria politica di investimento”. I titoli convertibili avranno una scadenza fissata per il 1° aprile 2030, salvo conversione, rimborso o riacquisto anticipato. Il tasso di conversione iniziale prevede 33 azioni di GameStop per ogni 1.000 dollari di capitale nominale dei titoli.

L’impatto sul mercato azionario

Nonostante il completamento dell’offerta di debito, il titolo GME non ha registrato movimenti significativi. Il 1° aprile, le azioni hanno chiuso in rialzo dell’1,34% a 22,61 dollari, mentre il titolo perde l’1,72% nell’ultima settimana. Tuttavia, il mercato aveva già reagito in modo volatile alla notizia del piano di acquisto di Bitcoin: il 26 marzo, le azioni GameStop erano salite del 12% a 28,36 dollari, per poi crollare del 24% il giorno successivo, riflettendo i timori degli investitori sulle difficoltà del modello di business dell’azienda e sulla guerra dei dazi scatenta da Trump.

L’adozione di Bitcoin come asset di tesoreria da parte di GameStop segue l’esempio di altre aziende quotate a Wall Street che hanno intrapreso questa strada, tra cui Strategy (ex MicroStrategy), pioniera della strategia di accumulo di BTC tra le società quotate. Con la decisione di investire in Bitcoin e stablecoin ancorate al dollaro, GameStop si unisce a un movimento crescente di aziende che vedono nella criptovaluta una riserva di valore strategica per il proprio bilancio e un catalizzatore per il valore del proprio titolo azionario. L’azienda aveva già intrapreso altre attività nel mondo crypto attraverso la creazione di un wallet web3, poi chiuso a novembre 2023 a causa dell’incertezza normativa.

MARA rafforza la posizione in BTC

Parallelamente alla mossa di GameStop, MARA Holdings, il più grande miner di Bitcoin quotato in borsa, ha annunciato una nuova raccolta fondi di 2 miliardi di dollari tramite un’offerta di azioni. Il ricavato sarà utilizzato per “scopi aziendali generali, incluso l’acquisto di Bitcoin e il capitale circolante”. MARA, nota come Marathon Digital, continua così la sua strategia aggressiva di accumulo di BTC, mantenendo tutte le monete estratte e acquistando periodicamente sul mercato.

L’azienda detiene attualmente 46.374 BTC, per un valore di circa 3,8 miliardi di dollari ai prezzi attuali. Tuttavia, la volatilità del mercato ha avuto un impatto negativo sul titolo MARA, che il 28 marzo ha perso l’8,58%, chiudendo a 12,47 dollari.

Anche Strategy, guidata da Michael Saylor, ha effettuato un nuovo importante acquisto di 22.048 BTC per circa 1,92 miliardi di dollari. Il prezzo medio di acquisto è stato di 86.969 dollari per Bitcoin. Con questa operazione, Strategy porta il suo totale di Bitcoin detenuti a oltre 528.000 BTC, acquistati per un valore complessivo di 35,63 miliardi di dollari a un prezzo medio di 67.458 dollari per BTC.

Il token per Bitcoin e meme coin

BTC Bull Token ($BTCBULL) è una meme coin in fase di prevendita che combina il potenziale tipico delle meme coin con una reale utilità legata all’andamento di Bitcoin, che in questo momento è ben posizionato per un ulteriore fase rialzista come analizzato dal popolare esperto crypto Arthur Hayes.



Questo progetto introduce un sistema unico di ricompense, perché quando Bitcoin raggiunge traguardi di prezzo chiave, i detentori di $BTCBULL ricevono premi in Bitcoin direttamente nei loro wallet. Ad esempio, sono previsti airdrop per traguardi come i 150.000 e i 200.000 dollari per $BTC.

Oltre agli airdrop, $BTCBULL include un programma di staking con un APY del 95% per chi deposita i token sulla piattaforma disponibile sul sito. Il progetto prevede anche un meccanismo di burning, attivato ogni volta che il prezzo di Bitcoin aumenta di 25.000 dollari, a partire dai 125.000 dollari, riducendo l’offerta totale e aumentando potenzialmente il valore dei token rimanenti.



Attualmente, $BTCBULL è venduto a un prezzo di 0,002445 dollari, prima dell’aumento tra meno di 3 giorni. Con una prevendita che ha già raccolto oltre 4,3 milioni di dollari, $BTCBULL si distingue come un’opportunità unica per sfruttare la crescita di Bitcoin senza possederlo direttamente ed esporsi ai rendimenti delle meme coin, come evidenziato nel video approfondimento dell’analista crypto Matteo Afrasinei.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.