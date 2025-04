L’arrivo di Paul Atkins alla guida della SEC, l’ente regolatore americano, potrebbe rappresentare un’opportunità per ridurre i rischi normativi, attirare capitali globali e rendere il mercato delle criptovalute molto più competitivo negli Stati Uniti.



Un veterano della finanza

Il 21 aprile 2025 segna una svolta storica per il settore delle criptovalute negli Stati Uniti, in quanto Paul Atkins ha ufficialmente assunto il ruolo di presidente della Securities and Exchange Commission (SEC). Con una visione chiara e pro-innovazione, Atkins promette un nuovo approccio alla regolamentazione degli asset digitali, dopo anni di incertezza normativa e scontri tra regolatori e aziende del settore.

Atkins, nominato dal presidente americano Trump e confermato dal Senato con 52 voti favorevoli contro 44, porta con sé una profonda esperienza nel campo della regolamentazione finanziaria. Già commissario della SEC tra il 2002 e il 2008, ha guidato negli ultimi anni Patomak Global Partners, una società di consulenza specializzata in compliance per asset digitali. Inoltre, ha co-presieduto la Token Alliance, contribuendo allo sviluppo di standard per l’emissione di criptovalute.

Le sue partecipazioni personali in aziende crypto come Securitize e Anchorage Digital, per un valore fino a 6 milioni di dollari, sono state ufficialmente messe in dismissione per evitare conflitti di interesse.

Chiarezza normativa e stimolo all’innovazione

Nel suo discorso di conferma al Senato, tenuto il 27 marzo, Atkins ha criticato la precedente gestione della SEC per l’approccio nebuloso e punitivo adottato verso le aziende crypto, citando i casi di Coinbase e Binance. Ha sottolineato la necessità di un quadro normativo “razionale, coerente e di principio” che protegga gli investitori senza soffocare l’innovazione tecnologica.

La sua visione coincide con quella del presidente Trump, il quale ha dichiarato l’obiettivo di rendere gli Stati Uniti la “capitale mondiale delle criptovalute”. Non a caso, il settore crypto ha contribuito con oltre 10 milioni di dollari al comitato inaugurale di Trump.

Boom di afflussi negli ETF su Bitcoin

Parallelamente all’insediamento di Atkins, il settore crypto ha mostrato segnali di fiducia, registrando un aumento della capitalizzazione totale di mercato. Il 21 aprile, gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti per 381 milioni di dollari, il valore giornaliero più alto dal 30 gennaio, mentre il 22 e il 23 gennaio hanno visto afflussi per 936 e 916 milioni di dollari. Ciò ha portato Bitcoin a superare in questo momento la soglia dei 95.000 dollari. In contrasto, gli ETF su Ethereum hanno visto deflussi per 25,42 milioni di dollari il 21 gennaio, mentre ieri sono stati registrati afflussi per 65 milioni di dollari.

Tra le prime sfide che Atkins dovrà affrontare figura l’analisi di oltre 70 richieste di ETF crypto in attesa di valutazione. Secondo l’analista di Bloomberg Eric Balchunas, si tratterà di un anno “selvaggio”, con richieste che spaziano da altcoin consolidate come Solana e XRP a memecoin, come Dogecoin e Bonk.

L’attuale quadro normativo consente solo ETF spot su Bitcoin ed Ethereum, ma il mandato di Atkins potrebbe aprire la strada a una vera liberalizzazione degli strumenti finanziari legati agli asset digitali.

