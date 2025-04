L’hub finanziario dell’Asia, Hong Kong, espande il suo ruolo nel settore Web3, aprendo ai servizi di staking per le piattaforme autorizzate (VASP) e annunciando nuove leggi sulle stablecoin entro l’anno.



Staking regolamentato a Hong Kong

Hong Kong continua a posizionarsi come uno dei principali centri finanziari orientati al web3 e agli asset digitali, l’ente regolatore Securities and Futures Commission (SFC) ha pubblicato nuove linee guida che autorizzano le piattaforme di trading di crypto con licenza (VASP) a offrire servizi di staking. Si tratta di un passaggio rilevante per il settore, che conferma la volontà della città di creare un ecosistema regolamentato e innovativo per le criptovalute nella regione Asia-Pacifico.

L’annuncio è stato fatto durante il Web3 Festival 2025 da Christina Choi, Executive Director dell’SFC, che ha sottolineato il ruolo degli asset virtuali come leva per l’innovazione finanziaria. Allo stesso modo, secondo l’SFC, lo staking e le altre innovazioni blockchain rappresentano una naturale evoluzione del sistema finanziario tradizionale.

Nuove regole per sicurezza e custodia

Il nuovo quadro normativo richiede agli exchange autorizzati di custodire direttamente gli asset vincolati dagli utenti e di implementare misure di sicurezza specifiche. Ogni piattaforma dovrà ottenere approvazione preventiva dall’SFC prima di attivare servizi di staking, garantendo la gestione diretta dei meccanismi di ritiro e delle chiavi associate.

Le linee guida prevedono anche la divulgazione completa dei rischi, come la penalità per “slashing”, processi e tempistiche per lo sblocco dei token, periodi di blocco e vulnerabilità tecniche dovute a inattività o hacking. L’intento è offrire un servizio trasparente e sicuro, riducendo i rischi per gli investitori, pur mantenendo elevato il potenziale di rendimento legato allo staking.

Stablecoin: nuove leggi in arrivo

Nel corso dello stesso evento, il Financial Secretary Paul Chan ha annunciato che Hong Kong pubblicherà entro fine anno una nuova dichiarazione politica sugli asset digitali. Questa seconda policy intende ampliare gli impegni già assunti nel 2022, puntando a rafforzare l’applicazione delle tecnologie digitali nei servizi finanziari e nell’economia reale.

Tra le novità più attese, vi è la regolamentazione delle stablecoin, ovvero crypto che hanno l’obiettivo di eguagliare il valore di una specifica moneta FIAT, che sarà accompagnata da un regime di licenze operativo entro il 2025. Parallelamente, le autorità stanno conducendo consultazioni per estendere la supervisione anche alle attività di trading over-the-counter (OTC) e ai servizi di custodia.

Il governo mira a costruire un quadro normativo equilibrato, capace di stimolare l’innovazione salvaguardando la stabilità finanziaria. Hong Kong adotta un approccio multi-attoriale, promuovendo la cooperazione tra autorità, imprese e comunità internazionali per uno sviluppo sostenibile del Web3.

ETF su Bitcoin ed Ethereum

L’apertura regolamentare di Hong Kong ha già dato risultati concreti, infatti è stata la prima giurisdizione asiatica a lanciare ETF spot su Bitcoin ed Ethereum nell’aprile 2024, poco dopo il lancio degli stessi ETF negli Stati Uniti. Questo ha accelerato la crescita del mercato locale degli asset digitali, che secondo uno studio di State Street potrebbe superare i 700 miliardi di dollari entro l’anno, superando il Giappone per dimensioni.

Il successo degli ETF e l’espansione delle licenze rilasciate dall’SFC (attualmente dieci) rafforzano l’immagine di Hong Kong come hub regolamentato e innovativo per la nuova finanza digitale. A differenza di altri centri finanziari dell’area, la città punta a integrare le criptovalute nel sistema finanziario esistente, promuovendone lo sviluppo anziché contrastarle.

La risposta alle nuove esigenze

