Il prezzo del Litecoin sale prima dell’halving mentre AltSignals arriva a $833k durante il presale

Pochi eventi sono tanto attesi quanto gli halving del sistema “proof-of-work”. Naturalmente, la maggior parte degli utenti di criptovalute saprà che l’halving, o dimezzamento, del Bitcoin può inaugurare un nuovo mercato rialzista per il Web3, ma che dire dell’halving del Litecoin?

Il dimezzamento del Litecoin ha di solito un effetto interessante sul prezzo del Litecoin. Anche se non avrà un impatto diretto sul resto dei mercati delle criptovalute, progetti sottovalutati come AltSignals sembrano pronti a beneficiare delle mutate condizioni di mercato che questo comporta.

Il token nativo di AltSignals, ASI, è attualmente disponibile per gli investitori in iniziali grazie al popolare evento di presale.

AltSignals brilla mentre il prezzo del Litecoin reagisce all’imminente halving del Litecoin

Il dimezzamento del Litecoin, in modo simile a quello del Bitcoin, avviene ogni quattro anni. In passato, il prezzo del Litecoin è salito in vista dell’evento prima di tornare rallentare rapidamente verso il supporto precedente.

Con il prossimo dimezzamento del Litecoin previsto tra soli due mesi, gli investitori si sono preparati per quella che potrebbe essere un aumento significativo per uno dei token più vecchi e consolidati del mondo cripto. Di recente, il prezzo del Litecoin ha subito un rallentamento e potrebbe prepararsi per il prossimo rialzo.

Nel frattempo, dalla sua apertura, il presale di token di AltSignals ha attirato l’attenzione di diversi investitori. Inoltre, gli investitori sono stati ottimisti sul futuro della piattaforma dopo l’annuncio del rilascio di un kit di strumenti per il trading alimentato dall’intelligenza artificiale, un fenomeno raro nei mercati delle criptovalute.

Gli investitori possono ancora acquistare i token ASI durante le prime fasi di sviluppo. Il presale è ora nella prima fase, con il token ASI disponibile al livello di prezzo di $0.015 per qualsiasi investitore accorto a lungo termine.

Che cos’è AltSignals?

AltSignals è una piattaforma di trading online che offre segnali di trading redditizi alla sua community. La piattaforma ha servito oltre 50.000 utenti dal 2017 e sta espandendo la sua offerta di blockchain per includere uno strumento di trading AI molto richiesto.

Lo strumento di trading originale di AltSignals, AltAlgo™, ha aiutato i trader a decuplicare il loro portafoglio in 19 mesi da quando è entrato in funzione. Lo strumento condivide segnali di trading per i futures di Binance e ha registrato un’impressionante percentuale di precisione media di oltre il 64%.

ActualizeAI, il nuovo strumento di trading basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da AltSignals, dovrebbe aumentare ulteriormente il tasso di precisione. ActualizeAI offre capacità di apprendimento automatico agli strumenti di trading, che utilizzano l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e la modellazione predittiva per analizzare grandi quantità di dati di mercato.

Come funziona ASI?

Il token ASI fornisce accesso diretto ad ActualizeAI. I trader possono collegare l’indicatore di intelligenza artificiale a qualsiasi coppia di mercato e questo fornirà automaticamente segnali di acquisto e vendita con il potenziale di guadagno.

AltSignals sta inoltre sviluppando una serie di servizi DeFi per la piattaforma. I servizi includono lo staking ASI, che consente ai possessori di token di guadagnare un rendimento passivo, e i diritti di voto nelle proposte di governance rilasciate dal progetto.

Oltre a questo, ActualizeAI sarà accompagnato da un’esclusiva community di trading online chiamata AI Members Club. I membri possono ottenere l’accesso anticipato a progetti di criptovaluta ad alto potenziale durante i presale e le vendite private, che spesso producono una percentuale di guadagno significativa per i finanziatori.

L’AI Members Club ospiterà anche tornei di trading online. Questi eventi premieranno i vincitori con enormi montepremi in criptovalute, con token ASI in palio per chiunque batta la concorrenza. Inoltre, i possessori di token ASI possono anche testare gli ultimi strumenti di trading di AltSignals e ottenere un vantaggio durante la navigazione nei mercati delle criptovalute.

ASI raggiungerà $0,25 nel 2023?

ASI salirà da $0,012 a $0,02274 durante le cinque fasi del presale. I primi finanziatori possono aspettarsi un ritorno significativo dopo il lancio, dato che gli analisti dei prezzi hanno evidenziato la sua tokenomic deflazionistica e la sua ampia utilità come motivi per essere ottimisti.

ASI potrebbe superare la soglia dei $0,30 solo nel 2023. Si tratta di un aumento di oltre 10 volte rispetto alla fine del presale, che riflette l’esclusiva soluzione basata sull’intelligenza artificiale del progetto, che aiuta i trader a navigare nei mercati e a ottenere profitti a lungo termine.

Cos’è Litecoin?

Litecoin è stato progettato come alternativa a Bitcoin, con tempi di conferma delle transazioni più rapidi e commissioni di transazione più basse. A differenza delle valute tradizionali, Litecoin si trova su una rete decentralizzata e non è regolamentato da alcuna autorità centrale o istituzione finanziaria.

La blockchain si basa su un protocollo open-source protetto da complessi algoritmi matematici. Il Litecoin ha guadagnato un forte seguito tra gli appassionati di criptovalute e gli investitori, con una capitalizzazione di mercato di oltre 6,5 miliardi di dollari nel maggio 2023.

LTC raggiungerà i $150 nel 2023?

Il prezzo del Litecoin ha avuto un inizio solido per il 2023, con un aumento di circa il 30% nei primi mesi dell’anno. Gli analisti di prezzo si aspettano un ulteriore rialzo in vista dell’halving del Litecoin, che potrebbe essere un evento “vendi la notizia”.

Il dimezzamento del Litecoin causa tipicamente un’inversione di prezzo a medio termine per il prezzo del Litecoin prima che continui il suo trend rialzista nel mercato positivo delle criptovalute (solitamente causato dal dimezzamento del Bitcoin). Gli esperti prevedono che il prezzo del Litecoin raggiungerà presto i $120, ma non è certo che il token arrivi a questo livello prima del dimezzamento.

AltSignals vs prezzo del Litecoin: ASI potrebbe sovraperformare nonostante il dimezzamento del Litecoin?

Il dimezzamento del Litecoin è storicamente un segnale rialzista per i mercati delle criptovalute. Segnala che quello del Bitcoin è dietro l’angolo, il che tende a produrre un mercato positivo in generale nella sfera delle criptovalute. Questo potrebbe essere significativamente utile ad AltSignals: una nuova utilità per i trader Web3 che cercano di ottenere profitti a lungo termine.

Gli esperti prevedono che AltSignals supererà il prezzo del Litecoin nei prossimi anni. Ciò è dovuto principalmente alla diminuzione dei rendimenti a causa della differenza di capitalizzazione di mercato, in quanto AltSignals è una criptovaluta nuova di zecca che sembra pronta ad attrarre finanziamenti significativi. Il token ASI viene venduto a $0,012 durante la prima fase del presale.

Puoi partecipare al presale di ASI qui.

