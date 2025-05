L’ecosistema crypto sta vivendo una fase di consolidamento strategico e crescita, con l’accumulo continuo di Bitcoin e alcune altcoin da parte di fondi istituzionali e aziende, come nel caso di DeFi Development Corp che ha annunciato una raccolta fondi per comprare Solana.



DeFi Development Corp. punta a $1 miliardo in SOL

Il panorama della finanza decentralizzata (DeFi) e delle criptovalute è in piena espansione, con capitali istituzionali e progetti innovativi che ridefiniscono i confini dell’ecosistema. Mentre gli ETF su Bitcoin negli Stati Uniti continuano ad attrarre flussi da record, toccando i 3,06 miliardi nella scorsa settimana, sempre più investitori vedono la principale criptovaluta come un rifugio sicuro e una riserva di valore a lungo termine. Il numero di wallet con grandi quantità di BTC è in aumento, e le tesorerie aziendali tornano a puntare sull’adozione diretta di crypto asset, consolidando un trend ormai inarrestabile.

Tra le altcoin, una delle blockchain che sta attirando più investitori è Solana, che si posiziona al primo posto per volume di scambio sui DEX negli ultimi 30 giorni, superando il suo rivale Ethereum.



Tra i segnali più forti di questo fermento su Solana, spicca il recente annuncio di DeFi Development Corp., società precedentemente nota come Janover Inc. e quotata in borsa. Il 25 aprile 2025, l’azienda ha depositato una dichiarazione presso la SEC per raccogliere fino a 1 miliardo di dollari attraverso l’emissione di diversi strumenti finanziari, tra cui azioni, obbligazioni, warrant e diritti di acquisto. L’obiettivo dichiarato è potenziare la sua strategia di tesoreria all’interno dell’ecosistema Solana, dove ha recentemente aumentato le sue partecipazioni nella cripto $SOL fino a 317.273 token, per un valore di 48,2 milioni di dollari.

Anche 1inch si concentra su Solana

Parallelamente alla raccolta fondi, DeFi Development Corp. ha rafforzato il proprio team dirigenziale con la nomina di Fei “John” Han come CFO e Dan Kang come Head of Investor Relations. Una mossa che sottolinea la volontà dell’azienda di consolidare la propria presenza nello spazio crypto e, in particolare, nella rete Solana, considerata oggi una delle blockchain più performanti del settore DeFi.

A confermare l’attrattività dell’ecosistema Solana c’è anche l’integrazione da 1inch, uno dei principali aggregatori di DEX multi-chain, che ha lanciato ufficialmente il supporto alla rete Solana. Grazie all’integrazione, è ora possibile effettuare scambi on-chain su oltre 1 milione di token basati su Solana. Le prestazioni superiori della rete, con oltre 4,8 miliardi di transazioni e 224 milioni di indirizzi attivi negli ultimi tre mesi, hanno reso Solana un’opzione imprescindibile per chi cerca efficienza e costi di transazione bassissimi.

L’integrazione di 1inch porta con sé anche il Fusion Protocol, un sistema di trading basato su intenti, dove gli ordini vengono eseguiti da market maker professionisti attraverso un’asta olandese. Oltre a questo, 1inch ha reso disponibili sei API per sviluppatori anche su Solana, rafforzando la propria visione di un ecosistema DeFi unificato e cross-chain. Presto verrà introdotta anche la funzione di scambi cross-chain tra Solana e le dieci principali reti EVM, tra cui Ethereum, BNB Chain, Polygon e Arbitrum.

Solaxy supera i $32 milioni

Nel cuore dell’espansione per Solana, emerge anche Solaxy ($SOLX), un ambizioso progetto layer2 progettato per migliorare la scalabilità, ridurre la congestione e offrire transazioni a costi ancora più bassi.



Solaxy sfrutta appieno l’architettura già performante della layer1 Solana e la potenzia ulteriormente attraverso una rete layer2 capace di ospitare DApp e garantire un’esperienza utente fluida anche in caso di volumi di scambio molto elevati.

La prevendita di $SOLX, disponibile sul sito web ufficiale, ha già raccolto oltre 32 milioni di dollari, a testimonianza dell’interesse crescente degli investitori per questa soluzione di scalabilità per Solana.

Il token nativo offre funzionalità come staking con un rendimento annuo del 125%, mezzo di pagamento delle transazioni sulla layer2 e governance decentralizzata.



I primi investitori possono inoltre beneficiare di vantaggi esclusivi all’interno dell’ecosistema Solaxy, come accesso anticipato a progetti, strumenti DeFi avanzati e bridge nativi lanciati sulla layer2. Con un prezzo in prevendita di 0,001708 dollari per token, Solaxy si posiziona come una delle iniziative più promettenti per chi cerca innovazione e rendimento all’interno dell’universo Solana, secondo analisti crypto come Felice Grimaudo.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.