Mentre le normative della SEC sulle criptovalute fanno notizia, Metacade supera la revisione contabile

Le normative della Securities and Exchange Commission (SEC) sulle criptovalute sono state concepite per garantire investimenti sicuri a tutti nel Web3. Molti hanno criticato la SEC per aver ostacolato l’innovazione, mentre si pensa che Metacade, un nuovo progetto nel settore, abbia un forte futuro grazie alla sua capacità di sostenere lo sviluppo dell’innovazione blockchain direttamente attraverso il suo programma Metagrants.

Il progetto mira a creare una nuova piattaforma innovativa di GameFi e ha recentemente superato un audit professionale che garantisce la sicurezza della piattaforma e le buone opportunità di investimento. Con il tempo, Metacade potrebbe diventare una piattaforma leader nel settore del gaming su blockchain.

La piattaforma Metacade è stata sottoposta a revisione e sembra un investimento sicuro, mentre le norme SEC sulle criptovalute si fanno più severe

Dopo che una serie di importanti piattaforme di criptovalute è fallita nel 2022, le norme della SEC sulle criptovalute si sono inasprite. Gli investimenti sicuri sono essenziali per la fiducia degli investitori nello spazio delle criptovalute e, dopo il fallimento dei depositari centralizzati, tra cui FTX, Celsius Network e Genesis, il sentiment ha sofferto.

Le normative della SEC sulle criptovalute mirano a garantire che gli investitori stiano effettivamente acquistando criptovalute e non titoli tradizionali, dato che la distinzione tra queste classi di asset è stata molto dibattuta nei tribunali statunitensi. I progetti Web3 inaffidabili possono spesso trarre in inganno gli investitori, pertanto le norme SEC sulle criptovalute sono state concepite per proteggere gli appassionati di criptovalute garantendo che tutti gli investimenti siano classificati in modo accurato.

Da quando le norme della SEC sulle criptovalute si sono inasprite, i nuovi progetti come Metacade devono assicurarsi di essere impostati come investimenti potenzialmente sicuri per avere maggiori possibilità di successo a lungo termine. Per Metacade, il progetto ha condotto un audit completo da parte di Certik, uno dei principali revisori di smart contract nel Web3, per verificare l’efficacia della piattaforma.

Questa è musica per le orecchie degli appassionati di GameFi, dato che Metacade è stato ampiamente considerato come uno dei progetti più promettenti dello spazio. L’audit di Certik è stato un successo e ha fornito garanzie professionali sulla sicurezza della piattaforma Metacade, che si presenta come un investimento potenzialmente sicuro nel futuro del movimento del gaming su blockchain.

Che Cos’è Metacade?

Metacade sta creando la più grande sala giochi su blockchain. Si tratta di un’iniziativa guidata dalla community che mira a fondere i classici giochi arcade con ricompense finanziarie integrate. Costruito su Ethereum, il più grande ecosistema blockchain del Web3, Metacade ha il potenziale per attrarre molti utenti nel tempo.

Inoltre, Metacade diventerà un social hub per tutti gli utenti del Web3 grazie a diverse meccaniche uniche, espandendo il potenziale di guadagno di Metacade oltre il metaverso e in altre aree del Web3.

Poiché la piattaforma è gestita dalla community, passerà a diventare un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) nel 2024 e inizierà a offrire ruoli di gestione di primo piano alla sua community di giocatori.

Come funziona MCADE?

Il metaverso arcade combina gameplay casual e competitivo per offrire un’esperienza GameFi completa. Portando la più vasta collezione di giochi arcade play-to-earn (P2E) sulla blockchain, gli utenti di Metacade possono progredire attraverso livelli infiniti e guadagnare una rendita in cripto.

L’hub della community offre una meccanica di guadagno innovativa che include anche Create2Earn. Questa iniziativa premierà gli utenti per i contenuti che creano sulla piattaforma, tra cui recensioni di giochi, condivisione di versioni alfa e interazione con gli altri membri. Questo può contribuire ad ampliare il livello di condivisione delle conoscenze nel settore del GameFi e, allo stesso tempo, ad aumentare il coinvolgimento della community.

Metacade sta anche creando una bacheca di annunci di lavoro Web3 per la sua community attraverso la funzione Work2Earn. Questo metterà gli utenti in contatto con opportunità di lavoro retribuite in Web3, comprese posizioni a tempo pieno presso i progetti partner di Metacade a partire dal 2024. Gli utenti possono anche ottenere lavori part-time e posizioni da freelance e testare nuovi giochi su blockchain prima che vengano lanciati ufficialmente.

Riuscirà MCADE a raggiungere $1 nel 2023?

Dopo aver dimostrato che MCADE è un investimento assolutamente sicuro grazie all’audit di Certik, Metacade si sta ora preparando per un’azione di prezzo esplosiva. Il presale del token MCADE ha già raccolto $9.9m finora, il che ha dato al token un significativo slancio rialzista per il 2023 e non solo.

Gli esperti prevedono che MCADE aumenterà di 50 volte solo dalla fine del presale nel 2023, con un obiettivo di prezzo chiave di $1. Si prevede che questo diventerà un livello centrale di supporto in quanto Metacade cerca di costruire sul suo successo iniziale per diventare una delle piattaforme più popolari della GameFi.

Metacade sta portando GameFi a un livello superiore

Poiché Metacade è destinata a rispettare le normative SEC sulle criptovalute e a diventare un investimento sicuro e ad alto potenziale a lungo termine, le sue caratteristiche uniche sono destinate a renderla una delle migliori piattaforme GameFi nel settore del gaming su blockchain.

Non solo i giocatori potranno divertirsi con alcuni dei giochi arcade più caldi della blockchain e guadagnare una generosa rendita in criptovaluta grazie a Metacade, ma il progetto finanzierà anche la prossima ondata di innovazione direttamente attraverso il programma Metagrants.

Il programma Metagrants sta cambiando il gioco per sempre: gli utenti possono votare per decidere quali sono i nuovi giochi arcade migliori. Metacade fornirà quindi finanziamenti alle innovazioni più richieste, contribuendo a far progredire il settore del GameFi.

Vale la pena acquistare MCADE?

Dopo un audit Certik di successo, Metacade potrebbe rivelarsi un buon’investimento a lungo termine. Le normative della SEC sulle criptovalute stanno dando un giro di vite a molti nuovi progetti. Metacade è pronta a superare tutti i test e a diventare uno dei nomi più importanti nel settore della tecnologia blockchain di GameFi.

Di conseguenza, il presale dei token MCADE potrebbe essere una delle migliori opportunità di investimento dell’anno. MCADE è un’ottima aggiunta a qualsiasi portafoglio di investimento, con un potenziale a lungo termine altissimo e un prezzo lancio ragionevole. Resta da vedere quale sarà l’effetto delle norme SEC sulle criptovalute sul resto di Web3, ma Metacade sembra essere una delle scelte migliori per chi vuole fare un investimento per il futuro.

