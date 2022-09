MercadoCoin: conviene puntare su questa nuova criptovaluta?

Il mercato delle criptovalute è drasticamente calato dopo l’enorme ascesa dello scorso anno. Come nel mercato azionario, il sentimento degli investitori è cambiato e gli investitori hanno iniziato a preferire aziende stabili e affidabili agli investimenti speculativi.

In tal senso, non sfugge come le criptovalute siano tra gli investimenti più speculativi che si possano fare in questo momento: proprio per l’avversione a questo segmento relativamente nuovo, anche le monete digitali più importanti come Bitcoin ed Ethereum sono scese di oltre il 50% in un anno.

Ebbene, la flessione del mercato delle criptovalute non sta certamente a significare che non ci siano margini per qualche interessante sviluppo e progetto di prossima generazione: MercadoLibre, una delle principali società di e-commerce e fintech dell’America Latina (di cui abbiamo peraltro parlato poche ore fa) ha realizzato la sua criptovaluta, MercadoCoin. Ma questa scommessa darà o no i suoi frutti?

Perché è stata lanciata MercadoCoin?

MercadoCoin verrà utilizzata all’interno di un programma di premi fedeltà per gli utenti dell’e-commerce di MercadoLibre. Con l’aumento della concorrenza nel settore dell’e-commerce da parte di aziende come Sea Limited in America Latina, MercadoLibre vuole infatti cercare un modo per aumentare la fedeltà al marchio e convincere i consumatori a continuare a utilizzare la piattaforma di e-commerce di MercadoLibre.

La soluzione è dunque presto realizzata: i consumatori riceveranno MercadoCoin, una sorta di cashback, per gli acquisti effettuati sulla piattaforma di e-commerce di MercadoLibre. I consumatori potranno poi utilizzarli per acquistare altri prodotti o venderli per ottenere denaro tradizionale.

Un dettaglio importante è che i consumatori possono scambiare MercadoCoin solo su Mercado Pago, la piattaforma fintech dell’azienda. In teoria, questo dovrebbe aumentare l’aderenza tra le due piattaforme e contribuire ad avvicinare i consumatori all’intero ecosistema di prodotti di MercadoLibre. MercadoLibre ha in programma di estendere questo servizio a 500.000 consumatori brasiliani nella fase iniziale del lancio. Può sembrare molto, ma è solo una goccia nel mare rispetto agli 84 milioni di utenti attivi dell’azienda nel secondo trimestre.

I piani di MercadoLibre per le criptovalute

Ad ogni modo, MercadoLibre sembra essere intenzionata a far ben altro per le criptovalute. Prima di questo annuncio, infatti, l’esposizione principale della società era quella di consentire ai consumatori di acquistare e vendere criptovalute sulla sua piattaforma fintech. Nel maggio 2021 MercadoLibre aveva in bilancio circa 7,8 milioni di dollari in Bitcoin: poca cosa rispetto ai 3,9 miliardi di dollari di liquidità e investimenti a breve termine su cui può contare il gruppo.

Ora, se MercadoCoin dovesse avere successo, la vulnerabilità delle criptovalute della società diventerà più grande. Detto questo, dovrebbe esplodere in popolarità per raggiungere le dimensioni delle sue attività principali. La sua piattaforma di e-commerce, ad esempio, ha una portata immensa in tutta l’America Latina: nel secondo trimestre ha venduto 275 milioni di articoli per un valore lordo di quasi 8,9 miliardi di dollari.

Si tenga comunque conto che MercadoCoin potrebbe rimanere una mera funzione, e non necessariamente un prodotto. Pertanto, data la portata delle altre piattaforme di MercadoLibre e l’ammontare delle entrate che l’azienda genera da esse, MercadoCoin dovrebbe raggiungere una scala incredibilmente alta per avere un impatto significativo sull’attività.

Detto questo, MercadoCoin sembra essere più una scommessa di lungo termine che un grosso sasso lanciato in uno stagno. Vedremo se sarà così…