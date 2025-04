Il mercato globale delle crypto “stablecoin” potrebbe arrivare a sfiorare i 2 trilioni di dollari entro la fine del 2028, spinto principalmente da una regolamentazione favorevole negli Stati Uniti.



La spinta normativa dagli Stati Uniti

Il mercato globale delle stablecoin si prepara a una crescita esplosiva, con previsioni che lo vedono raggiungere i 2 trilioni di dollari entro il 2028, quasi dieci volte il valore attuale. A sostenerlo è un recente rapporto di Standard Chartered, che individua come fattore chiave la probabile approvazione di una legislazione stabile negli Stati Uniti, in particolare il GENIUS Act, attualmente in avanzata fase di discussione al Congresso.

Il GENIUS Act, approvato dal comitato bancario del Senato a febbraio 2025, potrebbe trasformarsi in legge già entro l’estate. Questa normativa mira a definire standard operativi chiari per gli emittenti di stablecoin, imponendo requisiti di riserva, trasparenza nella composizione delle riserve, politiche di rimborso chiare e audit mensili da parte di revisori esterni.

Accanto al GENIUS Act si affianca anche lo STABLE Act, una proposta complementare presentata alla Camera, che mira a garantire la protezione dei consumatori, introducendo obblighi di rendicontazione finanziaria, trasparenza patrimoniale e requisiti più rigidi per l’emissione.

L’impatto sul dollaro e Treasury USA

Standard Chartered sottolinea che, con l’introduzione di queste normative, gli emittenti di stablecoin dovranno acquistare circa 1,6 trilioni di dollari in titoli del tesoro degli stati uniti a breve scadenza (entro i 93 giorni) per soddisfare i requisiti di riserva, sostenendo così in modo strutturale il mercato del debito USA.



Questo, oltre a stimolare la domanda per il dollaro statunitense, rafforzerebbe la sua egemonia nei pagamenti internazionali, consolidando la posizione del biglietto verde come valuta di riferimento anche nel mondo digitale.

Crescita dei volumi e adozione globale

Il mercato delle stablecoin ha già mostrato segnali di grande vitalità nel 2024, con volumi record che hanno superato i 27,6 trilioni di dollari, andando oltre quelli combinati di Visa e Mastercard. Secondo una ricerca congiunta di Artemis e Dune, gli indirizzi attivi di stablecoin sono aumentati del 50% in un anno, testimoniando una forte crescita dell’utilizzo, anche grazie all’adozione di bot automatizzati per la gestione dei flussi.

Anche altri Paesi stanno osservando con attenzione l’evoluzione normativa USA. In Russia, un funzionario del Ministero delle Finanze ha dichiarato l’intenzione di sviluppare una propria stablecoin nazionale per ridurre l’esposizione a potenziali sanzioni e limitazioni, come quelle subite dall’exchange sanzionato Garantex e dai fondi congelati da Tether.

Prospettive future

La direzione intrapresa dagli Stati Uniti con il GENIUS Act, più flessibile e orientato all’innovazione, e lo STABLE Act, più rigido e focalizzato sulla tutela dell’utente, rappresenta una svolta nella regolamentazione dei pagamenti digitali. Entrambe le proposte puntano a creare un ecosistema trasparente, sicuro e conforme, favorendo così l’integrazione delle stablecoin nel sistema finanziario tradizionale.



Con la prospettiva di una legislazione chiara entro il 2025 e un’adozione crescente su scala globale, le stablecoin sono pronte a diventare strumenti centrali per i pagamenti digitali, le riserve finanziarie e la finanza decentralizzata (DeFi).

L’app mobile per stablecoin e crypto

Best Wallet è molto più di un semplice wallet digitale, è un’applicazione web3 all-in-one che unisce sicurezza, innovazione e opportunità di guadagno in un’unica interfaccia intuitiva. Compatibile con oltre 60 blockchain, tra cui Bitcoin ed Ethereum, si distingue per la sua versatilità e per funzioni uniche nel panorama cripto.



La prevendita del suo token nativo, $BEST, ha già superato gli 11,6 milioni di dollari, ed è ancora in corso sul sito web ufficiale.

Tra le sue funzionalità principali troviamo il Best DEX, un aggregatore cross-chain che consente agli utenti di accedere ai migliori prezzi da oltre 200 exchange, e la funzione Upcoming Tokens, una vetrina per scoprire e partecipare alle prevendite più promettenti direttamente dall’app.



Al centro dell’ecosistema c’è il token $BEST, che offre formidabili vantaggi ai suoi possessori. Il token offre sconti sulle commissioni di scambio, un rendimento annuo da staking del 133%, diritti di governance e accesso prioritario alle prevendite sulla piattaforma.



Con oltre 250.000 utenti già attivi sull’app e recensioni eccellenti sul Google Play e App Store, Best Wallet è pronta a diventare un riferimento tra i wallet web3, secondo analisti crypto come Matteo Afranisei.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.