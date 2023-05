NEO, ADA e PEPE, come vanno e cosa aspettarsi da questi progetti crypto

Iniziamo con NEO, la blockchain della Smart Economy, che ha recentemente annunciato una collaborazione con Alchemy Pay. Questa partnership consente agli utenti di NEO di acquistare criptovalute utilizzando le loro valute fiat preferite.

L’integrazione del plugin direct-to-customer di Alchemy Pay permette agli sviluppatori di NEO di distribuire facilmente il gateway di pagamento alle dApp e alle piattaforme, riducendo i costi. Il gateway di pagamento di Alchemy Pay supporta pagamenti con Visa, Mastercard, Discover e Diners Club in 173 Paesi, inclusi trasferimenti nazionali e portafogli mobili nei mercati in via di sviluppo.

Passando a Cardano (ADA), abbiamo una nuova collaborazione con ChainPort, un bridge tra diverse blockchain. Questa collaborazione consente ad ADA di essere utilizzata sia come catena di destinazione che come catena di origine. Ciò amplia le possibilità di interoperabilità e facilita le transazioni tra diverse blockchain.

Happening in 1 hour: Set a reminder to join @AlchemyPay & @Neo_Blockchain ⏰ https://t.co/WDNw90UaUh — Neo Smart Economy (@Neo_Blockchain) May 26, 2023

Infine, parliamo di PEPE, una meme coin che ha attirato l’attenzione nel mese di maggio. Nonostante non ci siano nuove informazioni sul progetto, PEPE continua a condividere post scherzosi. Tuttavia, recentemente il prezzo di PEPE è diminuito e si trova in un periodo di bear market.

Esaminando le performance di prezzo delle tre criptovalute, notiamo che NEO e ADA hanno registrato un aumento dei prezzi nell’ultima settimana, mentre PEPE ha avuto un calo. NEO ha registrato un aumento del +20%, passando da $9,38 a $11,22.

ADA ha avuto un aumento del +5%, passando da $0,36 a $0,38. Al contrario, PEPE ha subito un calo del circa l’8%, passando da $0,000001566 a $0,00000145. Queste performance di prezzo sembrano essere in linea con le novità riportate per i tre progetti crypto.

Inoltre, va menzionato che Charles Hoskinson, co-fondatore di Cardano, ha rilasciato dei commenti critici su Ethereum Classic (ETC). Hoskinson ha definito ETC una truffa, affermando che il progetto non ha più una roadmap, innovazione o una visione chiara.

We’re excited to announce that ChainPort now supports Cardano-based tokens! 🪙



This integration makes ChainPort one of the first cross-chain bridges to fully support token bridging for #Cardano 🌉



Read more below 👇https://t.co/rcmGifTQzc#CardanoCommunity — ChainPort (@chain_port) May 23, 2023

Ha anche menzionato Ergo come un progetto che rappresenta ciò che Ethereum Classic avrebbe dovuto essere. Questi commenti sono stati fatti in risposta a un tweet promozionale dell’evento “PoW Summit” che esclude la partecipazione di Ergo, una piattaforma di smart contract PoW di nuova generazione.

Infine, riguardo a PEPE, la meme coin ha sperimentato un calo sia nei prezzi che nei volumi di scambio. Anche se nel mese di maggio aveva superato Dogecoin (DOGE) in termini di volumi di scambio giornalieri, la situazione attuale mostra un calo dei volumi di scambio per PEPE. Al momento della scrittura, i volumi di scambio delle ultime 24 ore sono di $198mila per DOGE e $118mila per PEPE.

