La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha concluso la sua indagine su Crypto.com, aprendo la possibilità per un’approvazione di ETF su CRO. Nel frattempo c’è una forte discussione riguardo lo sblocco approvato di 70 miliardi di CRO.



La SEC chiude l’indagine su Crypto.com

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha concluso la sua indagine su Crypto.com senza prendere provvedimenti esecutivi. Dopo sette mesi di revisione, avviata a seguito di una Wells notice riguardante le vendite di token della piattaforma, la SEC ha deciso di non intraprendere alcuna azione contro l’exchange.

Il CEO di Crypto.com, Kris Marszalek, ha annunciato la notizia su X, esprimendo soddisfazione per la chiusura dell’indagine. Marszalek ha anche accusato la SEC di aver ostacolato le operazioni dell’exchange limitando l’accesso ai servizi bancari, agli auditor e agli investitori. Anche il Chief Legal Officer Nick Lundgren ha criticato l’amministrazione precedente di Biden per aver sfruttato il proprio potere per danneggiare l’industria crypto.

La controversia sullo sblocco di CRO

Crypto.com si trova al centro di una polemica a causa della decisione di “riemettere” 70 miliardi di token CRO precedentemente bruciati nel 2021. Secondo il progetto, questi fondi andranno a costituire una “riserva strategica” per promuovere l’adozione del token. Tuttavia, questa mossa ha suscitato forti critiche dalla comunità, che accusa il popolare exchange Crypto.com di tradire la fiducia degli investitori e di aver centralizzato la blockchain Cronos.

L’on-chain investigator ZachXBT ha definito il token CRO “una truffa”, sottolineando che la decisione di riportare in circolazione i 70 miliardi di token contraddice quanto promesso nel 2021. La comunità ha espresso preoccupazione per l’impatto diluitivo dell’operazione, che aumenterebbe drasticamente l’offerta totale, compromettendo la credibilità di Crypto.com e il valore di CRO.

La partnership con Trump Media per gli ETF

Nel frattempo, Crypto.com ha annunciato una collaborazione con Trump Media & Technology Group (TMTG) per il lancio di una nuova serie di exchange-traded funds (ETF) a marchio “Truth.Fi”. Questi ETF includeranno una combinazione di criptovalute, tra cui Bitcoin e CRO, insieme a titoli tradizionali di vari settori economici.

La partnership ha generato ulteriori polemiche, con alcuni esperti che si interrogano sul motivo per cui TMTG abbia scelto Crypto.com anziché altre piattaforme statunitensi più affermate come Coinbase o Kraken. Nonostante le controversie, l’annuncio ha avuto un impatto positivo sul prezzo del token CRO, che ha registrato un aumento del 27,8% nelle 24 ore successive alla notizia e del 43,7% nell’ultimo mese.

Implicazioni per il futuro di Crypto.com

Nonostante la chiusura dell’indagine da parte della SEC e la recente performance positiva del token CRO, Crypto.com continua a navigare in acque turbolente. La reintroduzione dei 70 miliardi di CRO rischia di compromettere la fiducia della comunità, mentre la partnership con Trump Media potrebbe aprire nuove opportunità di mercato ma anche sollevare ulteriori controversie.

Con il nuovo presidente della SEC, Paul Atkins, favorevole a una regolamentazione più chiara per il settore crypto, il futuro dell’exchange dipenderà dalla sua capacità di bilanciare l’espansione con la fiducia degli investitori.

Best Wallet: funzionalità e sicurezza avanzate

Dopo il recente hack eseguito nei confronti dell’exchange Bybit, è sempre più importante tenere a mente che custodire le criptovalute per proprio conto è una scelta più saggia rispetto ad affidarsi a piattaforme esterne, ed anche il motivo stesso per cui sono nate le crypto.



Best Wallet ($BEST) si presenta come una app Web3 all-in-one, progettata per sfidare portafogli crypto consolidati come MetaMask e Trust Wallet. La sua offerta supera il semplice storage di criptovalute, includendo un exchange decentralizzato integrato, funzionalità di staking e una launchpad per nuovi token, rendendolo un vero ecosistema per trader e investitori. Inoltre, l’assenza di requisiti KYC facilita l’accesso al mercato per gli investitori, mettendo al centro privacy e decentralizzazione.

Il cuore di Best Wallet è il token $BEST, attualmente in fase di prevendita, che arricchisce i vantaggi per gli utenti offrendo sconti sulle transazioni, interesse da staking annuale del 100%, cashback maggiorato sulla Best Card e accesso prioritario a nuovi progetti attraverso la funzionalità Upcoming Tokens. Questa integrazione rende $BEST un elemento essenziale per sfruttare appieno le potenzialità dell’ecosistema Best Wallet.

Con una roadmap ambiziosa, il team prevede ulteriori espansioni delle funzionalità del wallet, come il lancio della carta di debito (Best Card) per spendere le proprie crypto persso i negozi. La prevendita sul sito web ufficiale ha già raccolto oltre 11,4 milioni di dollari, con il token $BEST disponibile a un costo di 0,024525 dollari prima dell’aumento previsto tra 8 ore.



Non sorprende che esperti cripto come Matteo Afrasinei abbiano identificato $BEST come uno dei token più promettenti per questo anno.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.