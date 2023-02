Nuovi progetti Shiba Inu sulla blockchain Shibarium spingono il prezzo della memecoin

Ci sono nuovi progetti in cantiere nel mondo delle memecoin, e in particolare le novità riguardano la crypto Shiba Inu (SHIB). Infatti Shytoshi Kusama, lo sviluppatore principale dietro la blockchain L2 di Shiba Inu, Shibarium, ha fatto sapere attraverso un post pubblicato via social, che ci sono dei nuovi progetti crypto pronti a fare la propria comparsa nel mercato.

L’annuncio è arrivato via Twitter, dove Kusama ha scritto: “non vedo l’ora che più investitori inizino a capire perché fin dall’inizio ho chiamato i token “ecosistema” e “satellite”.

I’m looking forward to when more investors begin to understand what for since the beginnings I have called the “ecosystem” and “satellite” tokens.



Much like a tree there will be larger and smaller branches of what essentially is Shibarium as the trunk with #SHIB roots 💫🩶🧡❤️ pic.twitter.com/5Iz2Gr49em — NastyShib 💫🤍🧡❤️ (@NastyShib) January 25, 2023

Il tweet di Kusama fa riferimento al recente dibattito su Discord nel corso del quale si è parlato dei nuovi progetti crypto in arrivo. In questo caso specifico si parla dei progetti Falco 9 e UFO Gaming.

Il primo dei due è anche conosciuto con la sigla F9, che sarebbe una piattaforma di lancio destinata a diventare un punto di riferimento per gli sviluppatori intenti a lanciare e promuovere nuovi progetti crypto.

Quanto a UFO Gaming, è concepito per diventare una piattaforma di gioco decentralizzata e dovrebbe portare le crypto nel mondo degli sport elettronici (eSport).

Cos’è Shibarium la blockchain di livello 2 di Shiba Inu

Shibarium è la blockchain di Shiba Inu basata su un nuovo protocollo di livello 2 costruito su Ethereum. Ha l’obiettivo di consentire il lancio di progetti crypto e token personalizzati che sono essenzialmente costruiti e alimentati da Shiba Inu (SHIB).

Questa blockchain layer 2 per il momento è stata introdotta al pubblico nella sua versione sperimentale, ma un vero e proprio lancio non c’è ancora stato, né è stata ancora fissata una data per l’evento.

Shibarium sarebbe una blockchain collettiva che scala e invita soluzioni, innovazione e sicurezza nel campo della finanza decentralizzata (DeFi), o quantomeno questo è uno dei concetti chiave che si utilizzano per descriverla. Tutte le transazioni avvengono “off-chain” il che significa che sono al di fuori della blockchain layer 1 di Ethereum.

Shibarium e l’andamento di prezzo di Shiba Inu (SHIB)

Queste novità riguardanti la memecoin hanno prodotto un effetto positivo sul prezzo di SHIB, che infatti ha raggiunto in poco tempo il livello di tre mesi fa. Al momento della stesura di questo post infatti il prezzo di Shiba Inu si trova sugli 0,000011$.

Anche per Shiba Inu, come per qualsiasi altra criptovalute, il crollo dell’exchange FTX è stato un elemento che ha innescato un forte movimento ribassista, e in questo caso specifico il prezzo è sceso fino a 0,000007$.

Attualmente assistiamo ad un generale rally nel mercato delle criptovalute, e si inizia a respirare un certo ottimismo. In ogni caso al momento SHIB si trova al 14esimo posto tra le criptovalute con la maggior capitalizzazione di mercato, con una market cap di 6,5 miliardi di dollari o poco meno.

In questa fase di ripresa del mercato delle criptovalute, complici anche le novità che riguardano la blockchain Shibarium, SHIB viene indicata come un interessante investimento a lungo termine, e come uno dei probabili player del 2023 viste le previsioni rialziste sia di breve che di lungo periodo.

Per la memecoin soprannominata “Dogecoin Killer” quindi molti analisti vedono un futuro roseo, con un incremento di prezzo significativo soprattutto a partire dalla seconda metà del 2023. Inizialmente si tratterà probabilmente di un aumento di prezzo tutto sommato contenuto, con la prospettiva di raggiungere in modo graduale la soglia degli 0,000019$.

Per il 2024 le previsioni sull’andamento di prezzo di SHIB sembrano essere ancor più interessanti. Il movimento di prezzo assumerà una caratterizzazione ancor più spiccatamente rialzista, con la prospettiva di toccare la soglia di 0,000034$ entro la fine dell’anno. Ci sono poi analisti particolarmente ottimisti che indicano un prezzo medio di scambio compreso tra 0,000025$ e 0,000028$.

Potrebbe essere un buon momento per comprare Shiba Inu con Binance, uno dei migliori exchange. La registrazione è gratis, clicca qui per scoprire quali vantaggi riserva ai nuovi iscritti.

