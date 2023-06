Pagamenti in Tether (USDT) e Bitcoin (BTC) in oltre 600 negozi. Ecco cosa succede in Georgia

La Georgia sta facendo grandi passi avanti nell’adozione di criptovalute come Tether (USDT) e Bitcoin (BTC). Recentemente, Tether ha stretto una partnership con la Business & Technology University (BTU) di Tbilisi per offrire corsi accademici sulle criptovalute e altre tecnologie che promuovono la libertà finanziaria e la libertà di parola. Questa iniziativa mira a diffondere la conoscenza e la competenza nell’uso delle criptovalute.

Inoltre, Tether ha annunciato un investimento nella società CityPay.io, una delle principali società di elaborazione di pagamenti in Georgia. CityPay.io offre un’esperienza di pagamento senza soluzione di continuità in oltre 600 negozi, hotel e ristoranti, tra cui importanti catene come Wendy’s e Radisson Hotels. L’obiettivo di questo investimento è quello di migliorare l’efficienza e la convenienza nel settore dei pagamenti nel Paese.

Grazie all’ingresso di Tether, gli utenti di CityPay.io avranno la possibilità di effettuare pagamenti con Bitcoin e USDT, oltre alle tradizionali valute fiat. Questa opzione consentirà una maggiore flessibilità e scelta per i consumatori georgiani.

Inoltre, l’investimento di Tether permetterà a CityPay.io di espandere le sue operazioni e migliorare i servizi offerti, non solo in Georgia, ma anche nella Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), un’organizzazione internazionale che comprende nove delle quindici ex-repubbliche sovietiche.

La Georgia è considerata uno dei Paesi più crypto-friendly al mondo, con quasi il 3% dei cittadini che possiede criptovalute. Questo dato riflette un crescente interesse per le criptovalute nel Paese, con una maggiore domanda di opzioni di pagamento crypto.

La presenza di 130 ATM crypto in un Paese con una popolazione inferiore a 4 milioni di persone dimostra l’entusiasmo e l’adozione di massa delle criptovalute nella nazione.

Tether sta collaborando sempre di più con le realtà locali per promuovere l’adozione delle criptovalute. L’investimento in CityPay.io rappresenta il primo passo concreto di Tether per espandere la sua presenza in Georgia, apportando innovazione e maggiore efficienza nel settore dei pagamenti.

Tether ha anche annunciato ulteriori iniziative future nel Paese, mostrando il suo impegno a sostenere lo sviluppo delle criptovalute in Georgia.

La Georgia non è l’unico Paese emergente che sta sperimentando una maggiore adozione di criptovalute. Nei paesi già altamente sviluppati, le infrastrutture di pagamento tradizionali basate sulle valute fiat rendono difficile l’ingresso di nuovi attori nel settore.

Al contrario, nei paesi emergenti o in via di sviluppo, dove le infrastrutture di base sono meno efficienti, ci sono opportunità per sperimentare innovazioni che offrono vantaggi competitivi evidenti.

Inoltre, nei Paesi emergenti, la percentuale di cittadini senza accesso ai conti bancari tradizionali è più elevata. Questo crea una domanda per soluzioni innovative, come le criptovalute, soprattutto per le transazioni internazionali come le rimesse inviate dai parenti che lavorano all’estero.

Prima che l’uso di soluzioni innovative possa diffondersi, è fondamentale aumentare la conoscenza e la competenza nell’uso delle criptovalute. La collaborazione di Tether con l’università georgiana rappresenta un primo passo importante per promuovere l’educazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per utilizzare le criptovalute in modo efficace e sicuro.

