Previsione di prezzo MATIC rialzista per aprile. L’arcade online di Metacade è un investimento migliore?

Polygon (MATIC) è un cripto progetto che molti investitori hanno tenuto d’occhio negli ultimi tempi. Questa soluzione unica fornisce agli sviluppatori una serie di strumenti per la creazione di dApp, con l’obiettivo finale di portare l’adozione di massa alla piattaforma Ethereum. Ma come cambierà il prezzo di MATIC negli anni a venire? Questa previsione di prezzo di Polygon darà un’occhiata alle stime future della criptovaluta Polygon e allo stesso tempo valuterà se Metacade, che attualmente è vicina alla fine del suo evento di presale, potrebbe essere un investimento più intelligente.

Il prezzo di MATIC sta salendo, ma Metacade potrebbe offrire di più

Il 2023 è stato finora un anno positivo per la criptovaluta Polygon, con un aumento dei prezzi di quasi il 30% dall’inizio dell’anno. Tuttavia, gli ultimi giorni non sono stati molto rosei per il prezzo di MATIC, che ha iniziato a crollare. Per questo motivo, gli investitori più accorti potrebbero voler guardare altrove per trovare grandi occasioni e Metacade (MCADE) sta iniziando a distinguersi come un’opportunità di investimento molto interessante.

Concentrandosi sullo spazio del gaming play-to-earn (P2E), Metacade è destinata a portare alcuni interessanti cambiamenti nel settore del GameFi e il suo presale è stato finora un grande successo. Il presale ha preso il via a $0,008, attirando molti investitori da tutto il mondo e nelle sole prime 17 settimane dell’evento di presale, Metacade è riuscita a raccogliere più di $13m. Questa cifra continua a salire man mano che il presale si appresta ad entrare nella sua ultima fase.

Che cos’è Metacade?

Metacade è destinato a diventare un gaming hub basato sulla blockchain, emozionante e vivace. Avrà l’aspetto di una sala giochi digitale dove i giocatori potranno non solo accedere e divertirsi con i giochi P2E, ma anche connettersi con altri utenti e guadagnare criptovalute attraverso le esperienze di Web3 e GameFi. E dato che si prevede che il mercato del GameFi registrerà una crescita eccezionale e supererà addirittura il gaming tradizionale entro il 2025, le speranze per questa piattaforma sono molto alte.

Metacade è pronta a offrire un’enorme selezione di titoli, che vanno dai giochi arcade retrò del passato alle esperienze moderne più all’avanguardia. Intende inoltre promuovere una community in continua espansione di amanti dei giochi e di appassionati di criptovalute, con vari vantaggi per gli utenti, come la possibilità di guadagnare un reddito passivo grazie ai loro contributi ai contenuti social.

Gli investitori sono entusiasti anche dell’esclusivo programma Metagrants di Metacade. Si tratta di un progetto che mira a invogliare gli sviluppatori a creare nuove fantastiche esperienze esclusivamente per la sala giochi digitale di Metacade; i possessori di token MCADE potranno votare i giochi che riceveranno i finanziamenti sotto forma di Metagrant. In questo modo, Metacade non sarà solo un grande spazio per i giocatori ma anche per i creatori di giochi.

Previsioni di Prezzo di Metacade

Oltre a considerare le previsioni di prezzo di Polygon e il modo in cui potrebbe cambiare il prezzo di MATIC nei prossimi anni, dobbiamo prendere in considerazione Metacade. Le prospettive di prezzo per questo token sono molto ottimistiche, grazie al diffuso interesse per i token di gioco in generale e all’espansione prevista dei settori del metaverso nei prossimi anni.

Dato che gli esperti prevedono che i token GameFi come MCADE saranno tra i maggiori rialzisti nei prossimi anni, le speranze che Metacade possa superare la concorrenza e le aspettative sono alte. Dal momento che è una delle monete di cui si parla di più nello spazio GameFi in questo momento, un obiettivo futuro a medio termine di $1 sembra raggiungibile e, man mano che ci inoltriamo in un mondo più orientato al metaverso, non si può dire quanto MCADE possa salire.

Previsioni di prezzo di Polygon

Tornando alla criptovaluta Polygon, è bene dare uno sguardo al futuro e immaginare come potrebbe cambiare il valore di questa moneta nei prossimi anni. Gli ultimi anni sono stati favorevoli alla quotazione del MATIC, con eventi importanti come il sostegno dell’investitore miliardario Mark Cuban per il 2021 e le partnership con Draftkings e Adobe per il 2022, che hanno aiutato il prezzo del MATIC a salire.

Il recente successo di Polygon con gli NFT suggerisce che qualsiasi previsione di prezzo di Polygon per il 2023, e non solo, dovrebbe essere piuttosto ottimistica. Non possiamo dire con esattezza dove potrebbe arrivare il prezzo di MATIC. Alcuni investitori sono molto ottimisti sul futuro e ritengono che MATIC possa raggiungere una valutazione a due cifre, mentre altri sono più prudenti. In entrambi i casi, un aumento graduale sembra certamente probabile per questa moneta.

MCADE potrebbe essere una delle migliori criptovalute su cui investire in questo momento

Il futuro di MATIC sembra decisamente roseo e rappresenta una buona opportunità da prendere in considerazione per gli investitori, soprattutto a lungo termine. Tuttavia, i potenziali profitti del token MCADE di Metacade sembrano essere ancora più interessanti. L’audace visione di Metacade e il potenziale a lungo termine rendono questo token uno dei migliori tipi di criptovaluta da acquistare in questo momento. Ma se vuoi prendere parte all’azione, devi agire in fretta, perché la presale non durerà ancora per molto.Puoi partecipare al presale di Metacade qui.



