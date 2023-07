Previsioni BTC positive per il medio e lungo periodo, ma cosa succede a Bitcoin nel breve periodo?

In questi ultimi giorni, le previsioni riguardanti il prezzo di Bitcoin hanno suscitato grande interesse tra gli investitori e gli appassionati di criptovalute. Mentre alcune proiezioni sono decisamente positive, altre si dimostrano più caute.

Proviamo a dare uno sguardo quindi alle previsioni di alcune importanti entità finanziarie e di consulenza specializzate in criptovalute, al fine di comprendere meglio le possibili evoluzioni del prezzo di Bitcoin nel medio e lungo termine.

Le previsioni di Standard Chartered Bank

Standard Chartered Bank, una banca universale con una vasta presenza globale, ha attirato l’attenzione di molti investitori con la sua previsione ottimistica riguardo al prezzo di Bitcoin. Secondo quanto riportato da Reuters, la banca ha ipotizzato che il prezzo di Bitcoin nel 2024 potrebbe superare la soglia dei 100.000$.

La proiezione prevede addirittura che entro la fine di quest’anno, Bitcoin potrebbe raggiungere i 50.000$, mentre il prossimo anno potrebbe toccare quota 120.000$.

Da notare che queste previsioni sono state rialzate rispetto a quelle fatte ad aprile, quando Standard Chartered ipotizzava un valore di 100.000$ entro il 2024. Geoff Kendrick, analista della banca, ha spiegato che l’aumento della stima è attribuibile al fatto che i miner, con un valore di mercato del BTC maggiore rispetto all’inizio dell’anno, non sono più costretti a vendere tutte le monete estratte.

Questo riduce la pressione di vendita e potrebbe portare a una diminuzione significativa delle vendite anche quando il prezzo raggiungerà i 50.000$. Inoltre, l’imminente halving del prossimo anno comporterà una drastica riduzione del numero di BTC estratti, il che potrebbe ulteriormente influenzare il mercato.

La prospettiva di Fundstrat Global Advisors

Fundstrat Global Advisors, una società di consulenza finanziaria specializzata in criptovalute, ha proposto una proiezione ancora più bullish per il prezzo di Bitcoin. Tom Lee, uno dei co-fondatori di Fundstrat Global Advisors, noto per essere da tempo molto ottimista su Bitcoin, ha affermato in un’intervista a CNBC che il prezzo di Bitcoin potrebbe aumentare di oltre il 500% nei prossimi cinque anni rispetto ai livelli attuali.

In particolare, Lee stima che il prezzo di Bitcoin possa raggiungere i 200.000$ entro il 2028, dopo i due prossimi halving.

Secondo Lee, l’approvazione di un ETF su Bitcoin spot negli Stati Uniti da parte della SEC potrebbe fungere da catalizzatore per il mercato crypto, soprattutto quando l’ETF sarà disponibile anche sui mercati tradizionali.

Egli ritiene che ogni dollaro di afflusso su questo ETF potrebbe determinare un aumento del valore di Bitcoin di 4$, con un moltiplicatore di prezzo di quattro a uno. Questo significa che una domanda di mercato di 200 miliardi di dollari potrebbe portare a un aumento della capitalizzazione di mercato di BTC di 800 miliardi di dollari.

Le previsioni sul breve periodo

Mentre le previsioni a lungo termine sono state molto positive, alcuni analisti sono più cauti riguardo al breve periodo. Le previsioni sugli andamenti a breve termine possono variare considerevolmente a seconda delle condizioni macroeconomiche e delle decisioni delle autorità finanziarie.

Al momento, alcuni analisti ipotizzano un’ulteriore discesa del prezzo di Bitcoin dai livelli attuali, con una possibile correzione verso i 27.000$, il livello caratteristico della recente fase di lateralizzazione che si è conclusa a fine giugno. Tuttavia, anche un rimbalzo al di sopra dei 35.000$ non è escluso, poiché l’incertezza sul breve periodo è ancora alta.

Va da sé che le previsioni del mercato sono sempre soggette a incertezza, e l’andamento effettivo potrebbe discostarsi dalle proiezioni sia a breve che a lungo termine. Gli investitori dovrebbero considerare attentamente tutti i fattori e fare le proprie valutazioni per prendere decisioni informate riguardanti il proprio portafoglio di criptovalute.

Ricordiamo sempre che le previsioni riguardanti il prezzo di Bitcoin vanno prese con cautela. Ma ciò che abbiamo modo di osservare in questo momento sono proiezioni positive di importanti entità finanziarie e consulenze specializzate che suggeriscono che Bitcoin potrebbe avere un futuro luminoso nel medio e lungo periodo, mentre le previsioni sul breve periodo continuano a essere oggetto di discussione e monitoraggio costante.

Per testare le prospettive di guadagno che il mercato delle criptovalute offre, ma senza correre rischi, puoi provare ad aprire un conto gratuitamente sul broker -> eToro oppure sull’exchange Crypto -> Binance:

eToro offre agli investitori, sia principianti che esperti, un’esperienza di trading di criptovalute completa, su una piattaforma potente ma facile da usare. Scopri anche il servizio di staking, guarda crescere le tue criptovalute mentre fai holding. Con eToro inoltre, puoi utilizzare le funzionalità di social trading per connetterti con oltre 20 milioni di utenti in tutto il mondo e trovare i migliori trader di criptovalute da copiare.

Clicca qui per creare il tuo account gratuito per provare eToro >>

Il crypto exchange di cui puoi fidarti, su Binance puoi Comprare e scambiare oltre 350 crypto. Scopri anche Binance Earn: l’hub unico di Binance dove puoi trovare riunite tutte le tue possibilità di guadagno disponibili per te e per le criptovalute che detieni. Grandi alternative se sei un HODLer.

Iscriviti subito per creare il tuo wallet gratuitamente! >>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!