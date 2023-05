Previsioni Cronos (CRO) 2023: qual è il trend di prezzo del token di Crypto.com

Cronos, il token nativo della blockchain di Crypto.com, ha mostrato un notevole successo sin dal suo lancio. Originariamente noto come Crypto.com Coin, è stato rinominato Cronos nel febbraio 2022, ma l’abbreviazione CRO è rimasta la stessa.

A soli tre mesi dal suo debutto, Cronos ha superato le aspettative di adozione, con oltre 350.000 wallet che hanno eseguito transazioni su questa blockchain, confermandosi come una delle migliori altcoin presenti sul mercato.

Previsioni CRO, cosa dobbiamo aspettarci

Gli analisti che studiano l’andamento di questo token prevedono una crescita dei ricavi dell’exchange Crypto.com del 19% annuo per i prossimi tre anni. Nel complesso, il settore delle criptovalute dovrebbe registrare un aumento del 16% all’anno, ma si prevede che Cronos (CRO) abbia una performance superiore rispetto al mercato.

Recentemente, è stata annunciata una collaborazione significativa tra Amazon Web Services (AWS), la piattaforma di cloud computing di Jeff Bezos, e Cronos Labs, una startup Web3 che si occupa di giochi DeFi e blockchain. Subito dopo questo annuncio, il prezzo di CRO è salito del +13%, dimostrando l’entusiasmo del mercato per questa partnership.

Passando all’analisi tecnica di CRO, al momento attuale il valore di Cronos è di $0,07134, con un volume di scambi nelle ultime 24 ore pari a $17.111.577. Nelle ultime 24 ore, Cronos è sceso del 4,5%. Secondo CoinMarketCap, si posiziona al 34° posto per capitalizzazione di mercato, che ammonta a $1.804.562.320. La sua fornitura circolante è di 25.263.013.692 CRO, mentre la fornitura massima è di 30.263.013.692 CRO.

L’analisi dei prezzi di Cronos CRO rivela che l’altcoin è stato negoziato all’interno di un canale orizzontale dall’inizio di marzo. L’analisi tecnica suggerisce che CRO ha mostrato una tendenza laterale, con il prezzo che oscilla tra $0,06548 e $0,07298. Nonostante la recente diminuzione e la rottura al di sotto del livello di resistenza di $0,07298 il 21 aprile, la criptovaluta ha mostrato una performance positiva sia nell’ultimo periodo di sette giorni che nell’ultimo mese.

L’indicatore MACD evidenzia un momento ribassista nel valore di CRO, poiché continua a diminuire e la linea del segnale si trova al di sotto della linea MACD. Questo suggerisce che la tendenza al ribasso potrebbe continuare, a meno che gli acquirenti non spingano il prezzo al di sopra dei livelli chiave di supporto. Inoltre, l’RSI mostra una prospettiva ribassista, attualmente al di sotto del livello 30.

I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono strumenti utilizzati nell’analisi tecnica per individuare potenziali livelli di supporto e resistenza nei movimenti dei prezzi. Nel caso del token CRO, i livelli di ritracciamento sono stati calcolati dallo swing minimo di 0,06548 allo swing massimo di 0,07298. Questi livelli forniscono punti di riferimento importanti per valutare la potenziale direzione futura del prezzo.

Nello specifico, i livelli di supporto chiave sono individuati a 0,06841 e 0,07062, con il livello di ritracciamento di Fibonacci del 50% a 0,06943. Se gli acquirenti riescono a spingere il prezzo al di sopra di questo livello, potrebbe essere un segnale di una potenziale inversione di tendenza e potrebbe verificarsi un rimbalzo dal supporto.

D’altra parte, se i venditori continuano a dominare il mercato e il prezzo del CRO non riesce a rimanere al di sopra dei livelli di supporto chiave, potrebbe estendersi il pullback esistente e il CRO potrebbe raggiungere nuovi minimi. In questo scenario, il prossimo livello di supporto significativo si trova a 0,06422$.

Previsioni CRO, cosa dicono le medie mobili

Osservando le medie mobili, la media mobile a 50 giorni (MA) è piatta, il che suggerisce l’assenza di un trend rialzista immediato. Tuttavia, la media mobile a 20 giorni continua a svolgere il ruolo di supporto e potrebbe aiutare a prevenire ulteriori cali dei prezzi.

L’indicatore Chaikin Money Flow (CMF) indica attualmente una zona negativa, il che suggerisce una maggiore pressione di vendita rispetto alla pressione di acquisto nel mercato. Ciò implica che la tendenza al ribasso potrebbe persistere.

Tuttavia, è importante notare che il livello di ritracciamento di Fibonacci del 50% a 0,06943 è stato superato, il che potrebbe segnalare una potenziale inversione di tendenza e un possibile rimbalzo dal supporto. Ma se si verificasse un’ondata di vendite, il CRO potrebbe non riuscire a rimanere al di sopra dei livelli di supporto chiave ed estendere il pullback raggiungendo nuovi minimi.

Per quanto riguarda le previsioni future, si stima che nel 2023 il CRO potrebbe essere scambiato a un prezzo minimo di $ 0,088, con una media di $ 0,091. Questo suggerisce la possibilità che Cronos entri in una fase rialzista e potrebbe potenzialmente raggiungere un massimo di $ 0,091.

Quali sono le migliori alternative a Cronos nel 2023

Nel contesto delle criptovalute, una possibile alternativa a Cronos (CRO) potrebbe essere rappresentata dalle prevendite di token. Le criptovalute come CRO sono soggette alle fluttuazioni del mercato, influenzate dalla domanda e dall’offerta. Tuttavia, gli investitori che desiderano puntare su un token con prezzo fisso e basso potrebbero trovare interessanti opportunità nelle prevendite.

Due esempi di prevendite di successo sono Love Hate Inu ed Ecoterra, entrambi caratterizzati da un programma predefinito che prevede l’aumento del valore del token nel tempo.

Nel caso di Love Hate Inu, si tratta di una piattaforma “vote to earn” che premia gli utenti per il voto espresso su personaggi pubblici o temi di attualità. Questo settore dei sondaggi online ha un valore di mercato superiore a tre miliardi di dollari. L’introduzione della tecnologia blockchain in questo settore potrebbe portare a un significativo miglioramento in termini di utilità, soprattutto per le aziende interessate a lanciare nuovi prodotti e servizi, e anche in termini di affidabilità dei risultati ottenuti.

Per quanto riguarda Ecoterra, si tratta di una piattaforma “recycle to earn” che premia gli utenti per il riciclo dei rifiuti. Oltre a questo, la piattaforma offre anche un marketplace dove le aziende possono acquistare materie prime o prodotti riciclati, contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale.

Inoltre, è presente un altro marketplace dove è possibile acquistare crediti di carbonio certificati, consentendo agli utenti di compensare le proprie emissioni di carbonio.

Entrambe queste prevendite offrono opportunità interessanti per gli investitori che cercano token con potenziale di crescita. In breve:

Love Hate Inu sfrutta il mercato dei sondaggi online , introducendo la blockchain per migliorare l’utilità e l’affidabilità dei risultati.

sfrutta il mercato dei , introducendo la blockchain per migliorare l’utilità e l’affidabilità dei risultati. Ecoterra, invece, si concentra sul riciclo dei rifiuti e offre sia un marketplace per l’acquisto di materiali riciclati che un modo per compensare le emissioni di carbonio tramite l’acquisto di crediti certificati.

Questi esempi dimostrano come le prevendite di token possano offrire soluzioni innovative in diversi settori, sfruttando la tecnologia blockchain per apportare miglioramenti significativi in termini di efficienza, trasparenza e sostenibilità. Gli investitori attenti a queste opportunità potrebbero beneficiare della crescita del valore dei token nel tempo.

