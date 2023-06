Prezzo Bitcoin (BTC) in trend rialzista grazie alla Cina. Ecco perché

Il prezzo della criptovaluta Bitcoin (BTC) ha registrato un aumento significativo nelle ultime ore, suscitando un certo interesse per quel che riguarda il ruolo della Cina in questa performance. Ci si chiede se il taglio dei tassi deciso dalla banca popolare cinese abbia una connessione con questo rialzo.

Al momento della stesura, Bitcoin è in rialzo rispetto alle performance precedenti, contemporaneamente alla prima riduzione dei tassi di interesse in Cina negli ultimi 10 mesi. Questo solleva la domanda se le azioni economiche della Cina stiano influenzando positivamente i mercati tradizionali.

La People’s Bank of China (PBOC) ha ridotto i tassi di prestito a un anno e a cinque anni di 10 punti base, portandoli rispettivamente al 3,55% e al 4,3%. Questi tassi sono utilizzati per i prestiti alle imprese, alle famiglie e come riferimento per i mutui. Le principali banche statali cinesi hanno inoltre ridotto i tassi sui depositi a vista di 5 punti base e sui depositi vincolati a tre e cinque anni di 15 punti base. È importante notare che un punto base corrisponde a un centesimo di punto percentuale.

Mentre le condizioni finanziarie in Cina si sono allentate, le economie occidentali stanno adottando politiche monetarie più restrittive. Questa situazione riflette la perdita di slancio e la minaccia di deflazione nella seconda economia mondiale.

Ma tornando al Bitcoin, al momento della stesura di questo post, la criptovaluta più grande per valore di mercato, viene scambiata intorno ai $28.000 secondo gli ultimi dati disponibili.

Nel frattempo, a causa della stretta correlazione economica tra l’Australia e la Cina, il dollaro australiano ha registrato una diminuzione dello 0,7% rispetto al dollaro statunitense, mentre l’indice azionario di riferimento cinese, CSI, è passato da una situazione di stabilità a una tendenza negativa.

L’indice più ampio delle azioni dell’Asia-Pacifico, escluso il Giappone, ha registrato una diminuzione superiore allo 0,5%, mentre i futures S&P 500 sono stati scambiati in ribasso dello 0,3%.

La reazione degli investitori all’annuncio dei tagli dei tassi in Cina evidenzia l’incertezza riguardo all’efficacia di tali misure nel sostenere il rallentamento dell’economia cinese e la ricerca di un pacchetto di stimoli più ampio. Alcuni esperti di criptovalute sostengono che un maggiore stimolo da parte della Cina potrebbe compensare le politiche più aggressive della Federal Reserve degli Stati Uniti, della Banca Centrale Europea e di altre istituzioni finanziarie, favorendo così una tendenza al rialzo degli asset a rischio.

Il direttore delle vendite istituzionali presso la rete di liquidità crittografica Paradigm, David Brickell, nell’ultima edizione di Macro Pulse, ha spiegato che:

“I rapporti suggeriscono anche che la Cina stia preparando un pacchetto di stimolo da 1 trilione di yuan. Questa è una GRANDE notizia per quanto riguarda la liquidità globale. Se la liquidità globale è in aumento, il bitcoin dovrebbe iniziare a pompare forte da qui.”

Quali sono le previsioni di Glassnode sul prezzo di BTC

La società di analisi Glassnode ha emesso una previsione secondo cui Bitcoin potrebbe affrontare un periodo di “noiosa lateralità” per un anno e mezzo. Nonostante l’aumento del +70% nel primo trimestre del 2023, le opinioni riguardo all’azione futura dei prezzi di Bitcoin sono contrastanti.

Alcuni prevedono un significativo rialzo dopo il dimezzamento delle ricompense per i blocchi programmato per il 2024, mentre altri ritengono che ciò potrebbe richiedere più tempo, forse fino al 2025, per raggiungere un nuovo massimo storico.

Secondo Glassnode, ci sono segnali di una tipica fase di pre-bull market, ma i detentori a lungo termine dovranno avere pazienza. Gli analisti hanno anche notato un massiccio accumulo di Bitcoin, valutando la “vivacità” dell’offerta, cioè la tendenza dei possessori di BTC a spendere o trattenere le proprie monete.

