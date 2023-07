Prezzo Bitcoin previsioni agosto 2023: a quanto può arrivare?

Il prezzo del Bitcoin si appresta a chiudere la settimana confermando il livello dei 30mila dollari. Per quanto il BTC negli ultimi 5 giorni abbia perso il 2,5 per cento, la performance mensile della criptovaluta a maggiore capitalizzazione resta comunque positiva. Nell’ultimo mese le quotazioni del BTC si sono apprezzate del 15 per cento mentre da inizio anno il rialzo è addirittura del 72 per cento. La dinamica seguita dalle quotazioni del Bitcoin nell’ultimo periodo è ben visibile dal grafico in basso.

Il fatto che Bitcoin abbia chiuso la settimana confermando i 30mila dollari apre interessati prospettive non solo per quello che può accedere nella seconda parte di luglio ma anche per quello che sarà l’andamento della crypto nel mese di agosto.

I trader sanno perfettamente quanto importante sia anticipare le mosse del mercato. Per questo un argomento come previsioni Bitcoin agosto 2023 è già di tendenza tra gli investitori.

Previsioni Bitcoin agosto 2023: il punto della situazione

Ci sono buone probabilità che i grandi catalizzatori che hanno spinto al rialzo il prezzo de Bitcoin nelle ultime settimane possano rafforzarsi ancora di più ad agosto. In particolare la crescente adozione del BCE unita al ritrovato riconoscimento da parte degli istituzionali, potrebbe ancora portare ad significativo aumento del valore della criptovaluta con conseguente rialzo del livello di market cap. Tra l’altro non è da escludere che si possano creare le condizioni per il classico effetto domino con conseguenze apprezzamento anche delle altre crypto, perlomeno quelle a più alta market cap.

I precedenti storici del mercato delle criptovalute indicano che gli investitori potrebbero rispondere positivamente all’aumento del valore di Bitcoin, aumentando ulteriormente la domanda e spingendo il prezzo ancora più in alto. È importante notare, tuttavia, che il mercato delle criptovalute è noto per la sua volatilità e gli investitori dovrebbero sempre fare attenta valutazione del rischio prima di prendere decisioni di investimento.

In generale l’aumento dell’attenzione e dell’interesse verso il settore potrebbe portare ad una maggiore adozione di diverse criptovalute, creando opportunità per chi punta alla diversificazione degli investimenti.

In conclusione, le prospettive per Bitcoin nel mese di agosto 2023 sembrano promettenti, con una ulteriore spinta verso l’adozione di massa e la conseguente crescita della capitalizzazione.

Tra l’altro è necessario ricordare come la professoressa di finanza dell’università del Sussex, Carol Alexander, aveva previsto che il prezzo del BTC potesse arrivare a 30mila dollari entro la prima metà del 2023. Dati alla mano, la previsione dell’esperta si è rivelata precisa. E allora perchè non continuare a seguire le previsioni di Carol Alexander secondo le quali i prezzi del BTC potrebbero salire a 50mila dollari entro fine anno? Se tale ipotesi dovesse essere giudicata realista, allora non sarebbe da escludere che anche ad agosto Bitcoin possa apprezzarsi rispetto ai valori di luglio.

