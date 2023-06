Prezzo di Bitcoin sempre più in alto, e non solo grazie agli ETF

Il mercato del Bitcoin (BTC) ha registrato una crescita significativa nel mese di giugno, raggiungendo nuovi massimi annuali di quasi 31.500$. Sebbene gli ETF abbiano giocato un ruolo importante in questa crescita, ci sono stati anche altri fattori che hanno contribuito a tale aumento. Queste sono le principali conclusioni tratte dall’ultima Digital Asset Management Review di CCData, pubblicata recentemente.

Gli ETF su Bitcoin hanno attirato molta attenzione, in particolare l’approvazione da parte della SEC del primo ETF a leva su Bitcoin negli Stati Uniti. Questo ETF si basa su contratti futures del prezzo del Bitcoin e mira a ottenere un rendimento 2x.

Mentre diversi ETF basati su future su Bitcoin sono già stati approvati dalla SEC per il mercato statunitense, nessuno di essi aveva ancora ottenuto l’approvazione per l’effetto leva. Inoltre, non è ancora stata approvata alcuna proposta di ETF basato direttamente sul Bitcoin spot.

L’annuncio del tentativo di BlackRock di ottenere l’approvazione di un ETF a leva su Bitcoin ha suscitato scalpore, considerando che molti tentativi simili sono falliti in passato. Tuttavia, BlackRock ha un tasso di approvazione molto elevato, superiore al 99%, e proprio il giorno dell’annuncio il prezzo del Bitcoin è salito da 25.000$ a 26.000$.

A spingere il rally di BTC anche alcune notizie riguardanti il mercato crypto

Sebbene gli ETF abbiano avuto un impatto significativo sul rimbalzo dei prezzi del Bitcoin nelle ultime settimane, ci sono state anche altre notizie che hanno influenzato i mercati delle criptovalute.

Secondo il rapporto di CCData, il mese di giugno è stato caratterizzato da diversi sviluppi significativi nel settore dei prodotti di investimento in asset digitali.

Ad esempio, importanti società finanziarie come Fidelity, Charles Schwab e Citadel hanno annunciato il lancio di EDX Markets, una piattaforma per il trading spot di Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash.

Questo ha portato a un forte aumento del valore di Bitcoin Cash, che ha registrato un aumento del 116% in meno di dieci giorni. Tuttavia, è importante notare che rimane ancora in calo del 94% rispetto ai massimi raggiunti nel 2017.

Il rapporto rivela anche che l’Asset Under Management (AUM) totale per i prodotti di asset digitali è aumentato del +9,05%, raggiungendo i 33,4 miliardi di dollari. I volumi giornalieri medi aggregati dei prodotti di investimento in asset digitali sono aumentati del 6,77%.

Inoltre, i prodotti di investimento basati su Bitcoin hanno registrato un aumento del +12,4% a giugno, contribuendo all’aumento complessivo del patrimonio gestito per gli asset digitali del +69,5%. Queste metriche erano in calo nei mesi di aprile e maggio, quindi il rimbalzo è stato particolarmente significativo.

Il rapporto evidenzia anche che il Bitcoin Trust di Grayscale (GBTC) ha registrato un aumento del +78,9% dei volumi di scambio a giugno, grazie anche alle notizie sugli ETF.

Attualmente, i prodotti di investimento basati su Bitcoin detengono una quota di mercato del 73,1% nel settore degli asset digitali, in aumento del +3,0% rispetto a maggio, mentre quelli basati su Ethereum si fermano al 23,1%, in calo rispetto al 24,5% di maggio.

