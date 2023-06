Prezzo Pepe memecoin (PEPE) guida il trend rialzista delle crypto con una crescita del +74%

PEPE, la criptovaluta basata sulla popolare rana meme, sta attirando l’attenzione del mercato delle criptovalute con un incredibile aumento del prezzo del +72% nell’ultima settimana. Questo aumento ha posizionato PEPE al di sopra di altre criptovalute meme come DOGE e SHIB, dimostrando il suo ruolo di guida nel trend rialzista delle memecoin.

I dati di CoinMarketCap confermano che PEPE ha superato DOGE e SHIB in termini di bullish, con un notevole pump del +72% nel prezzo. Sette giorni fa, il valore di PEPE era di soli 0,0000009207$, ma al momento della stesura è salito a 0,000001582$. Inoltre, durante la giornata di ieri, il prezzo di PEPE ha raggiunto quasi 0,0000017$.

Non solo il prezzo, ma anche la capitalizzazione di mercato di PEPE sta crescendo costantemente. Attualmente, PEPE occupa il 64º posto nella classifica generale delle criptovalute per capitalizzazione di mercato, con un totale di 620 milioni di dollari. Questo risultato è sorprendente considerando che PEPE è stata lanciata solo il mese scorso. Inoltre, nelle ultime 24 ore, il volume di scambi di PEPE è aumentato del +16%.

Trend rialzista anche per le memecoin DOGE e SHIB

Mentre PEPE è in testa alla classifica delle criptovalute meme, anche DOGE e SHIB hanno seguito il trend bullish di questa settimana, sebbene con percentuali di aumento del prezzo inferiori.

DOGE, classificata come ottava criptovaluta per capitalizzazione di mercato, ha registrato un aumento del prezzo del +7,77% nell’ultima settimana, ma ha visto una diminuzione del 26% nel volume di scambi nelle ultime 24 ore. SHIB, classificata come 17ª criptovaluta per capitalizzazione di mercato, ha registrato un aumento del prezzo del +17% nell’ultima settimana e un aumento del volume di scambi del +42% nelle ultime 24 ore.

Oltre alle principali criptovalute meme, ci sono state anche altre significative variazioni di prezzo nelle memecoin minori. Ad esempio, Miledy Meme Coin (LADYS) ha registrato un aumento del prezzo del +36% nell’ultima settimana, mentre FLOKI, classificata al 110º posto per capitalizzazione di mercato, ha visto un aumento del prezzo del +26%.

Tuttavia, Jesus Coin (JESUS), un’altra memecoin, ha registrato una diminuzione del prezzo del -52% negli ultimi sette giorni, contrariamente al trend generale rialzista.

PEPE ha festeggiato i suoi successi con oltre 125.000 holder di criptovalute. Nella sua ultima comunicazione su Twitter, PEPE ha condiviso il raggiungimento di un totale di 128.600 holder on-chain, di cui 121.900 sulla blockchain di Ethereum, 5.700 su Binance Smart Chain e 997 su Arbitrum.

Feeling pepish about something coming soon… 🐸 pic.twitter.com/PEwsTOVT22 — Gemini (@Gemini) June 22, 2023

L’entusiasmo intorno a PEPE è evidente anche sul suo account Twitter, dove è stato condiviso un video-messaggio del crypto-exchange Gemini che coinvolge la rana nella crypto-community, dichiarando che “questa è la fine dell’inverno crypto”.

