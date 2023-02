Le migliori 10 crypto che esploderanno nel 2023

Chi è interessato ad investire nel mercato delle criptovalute si pone in genere due domande: “conviene comprare ora criptovalute?” e “quali criptovalute conviene comprare nel 2023?”.

Naturalmente non è facile rispondere a queste domande, ma ci proviamo partendo da quelle che sono le analisi dei più esperti, e prendendo come punto di riferimento le scelte che stanno operando in questo momento le cosiddette whale, vale a dire i grandi investitori.

Il mercato crypto è in continua evoluzione ed è molto importante cercare di essere costantemente aggiornati. Quello che stiamo osservando, in particolare tra fine 2022 e inizio 2023 è che ci sono sempre più grandi aziende che si stanno interessando a questo mercato e che, nonostante l’incertezza generale specie nei mesi scorsi, stanno investendo in criptovalute.

Ci si aspetta ora un rimbalzo positivo dopo un 2022 che è passato alla storia come uno degli anni peggiori per l’intero settore, mentre il 2023 sembra iniziare con tutt’altre premesse.

Non vi è alcuna certezza, questo è chiaro, ma sembra vi siano tutti i presupposti perché questo sia un buon momento per comprare criptovalute, ma resta da capire quali sono quelle più promettenti, ed è proprio su questo che vogliamo concentrarci in questa breve analisi.

Per tentare di centrare il bersaglio partiamo, come accennato, dalle scelte che stanno facendo i più grandi attori del mercato. Ed è proprio in questo modo che siamo in grado di stilare una lista delle 10 criptovalute che conviene comprare nel 2023, cioè di quelle che a quanto pare sono destinate ad esplodere entro la fine dell’anno.

Conviene comprare Bitcoin nel 2023?

Il Bitcoin (BTC) è la prima crypto per capitalizzazione di mercato e ci si aspetta che nei prossimi mesi registri una impennata di valore significativa.

Al momento BTC ha una capitalizzazione di mercato che supera i 450 miliardi di dollari, e nonostante sia anch’essa in continua evoluzione come d’altronde molte altre crypto di riferimento per gli investitori, conserva una costante che è quella di essere uno dei più importanti market moover.

Sono sempre molti gli investitori interessati al Bitcoin, e soprattutto sono molti i grandi investitori che hanno scommesso su BTC. Le crypto whale sono grandi investitori che detengono almeno 1.000 BTC, che corrispondono oggi a circa 20 milioni di dollari.

E quello che sappiamo oggi grazie al monitoraggio ad opera dei cosiddetti whale tracker, è che oltre il 40% dei Bitcoin attualmente in circolazione si trovano saldamente nelle mani di questi grandi investitori. Questo da sé dovrebbe rappresentare già una buona garanzia che si tratta di un ottimo investimento.

Cardano (ADA) una delle migliori criptovalute del 2023?

Se ti stai chiedendo quali crypto comprare nel 2023, Cardano (ADA) potrebbe essere una valida opzione.

Stiamo parlando di una delle più famose blockchain di sempre, e di una delle criptovalute più popolari del momento.

La sua piattaforma basata su smart contract permette di creare diverse DApp e protocolli di Finanza Decentralizzata (DeFi), e questo rende Cardano una delle criptovalute in cui ancora oggi molti investitori credono con convinzione.

Non dimentichiamo poi che ad oggi il numero di NFT (Non Fungible Token) creati all’interno di questa piattaforma si aggira intorno a 1 milione, e questo non fa che confermare la valdiità di questa blockchain.

Investire in LBlock conviene?

Lucky Block (LBLOCK) è una criptovaluta che è nata verso la fine del 2022 e che sembra essere riuscita a registrare un incremento di prezzo del 1.000% nel giro di un paio di settimane.

Lucky Block è un progetto destinato a quegli investitori che sono intrigati dalla possibilità di giocare con la fortuna, infatti ogni settimana c’è la possibilità di prendere parte ad un gioco con estrazione che permette di vincere fino a 50.000$ in LBlock token.

Investire in giochi Play-to-Earn, conviene comprare IBAT?

IBAT è il token di uno dei più famosi giochi in modalità Play-to-Earn (P2E). Si tratta di un utility token che permette di interagire con altri giocatori in un enorme metaverso in cui è possibile prendere parte a diversi giochi P2E e sfidare gli altri concorrenti nella “Battle Arena” per aggiudicarsi ricchi premi.

IBAT è un utility token legato ad un gioco P2E, ma è a tutti gli effetti una criptovaluta che si può comprare fuori dal gioco, detenere o rivendere, in modo del tutto indipendente dall’effettiva partecipazione al gioco.

Ripple (XRP) è ancora un valido investimento?

Ripple (XRP) è ancora oggi un valido investimento nonostante i problemi legati alla causa intentata dalla SEC. La piattaforma decentralizzata di Ripple Labs infatti ha subito dei significativi rallentamenti proprio per via delle iniziative della SEC ma XRP resta comunque una delle crypto più popolari al mondo.

Ripple è una crypto che si è dimostrata perfettamente trasparente, in grado di garantire transazioni veloci e poco costose. Si tratta di una criptovaluta adatta al business che è riuscita a richiamare l’interesse delle grandi istituzioni per un possibile utilizzo della relativa piattaforma per transazioni su larga scala.

Nel 2023 conviene investire su Ethereum (ETH)?

Ethereum (ETH) non poteva certo mancare nella lista delle criptovalute che conviene comprare nel 2023. Si tratta della seconda crypto per capitalizzazione di mercato, e di una delle blockchain più valide in assoluto anche per via dei suoi molteplici utilizzi.

ETH offre infatti la blockchain più utilizzata nella creazione di protocolli DeFi, nel minting di NFT, ed è diventata il layer-1 di molte altre importanti criptovalute attualmente in circolazione come Polygon (MATIC).

E nel frattempo, nel 2021, Ethereum ha superato per la prima volta il numero di transazioni di Bitcoin, il che l’ha resa di fatto la blockchain più sfruttata al mondo.

Dash2Trade, una delle nuove criptovalute da comprare nel 2023

Dash2Trade è una nuova criptovaluta infatti ha completato da poco il presale raccogliendo oltre 5 milioni di dollari ed è ora listata dai migliori exchange.

Si tratta di una delle criptovalute che vengono considerate da molti analisti tra le più promettenti per il 2023. È basata su una piattaforma di analisi crypto creata dai trader per i trader.

Dash2Trade (D2T) fornisce segnalatori per il trading, analisi social e dati on-chain per massimizzare i profitti. Al momento vi sono oltre 70 mila trader che appartengono alla community di Dash2Trade.

Nuovi token su cui investire: Tamadoge

Tamadoge (TAMA) è un utility token che si può usare in uno dei nuovi giochi Play-to-Earn in cui si possono vincere ricompense come NFT e sfidare altri giocatori.

Si tratta di un gioco P2E molto promettente, dove puoi spendere TAMA in crediti per giocare nella Tamadoge Arcade, cosa che ti permette di vincere ancora più TAMA come ricompense.

TAMA è già listato da diversi exchange, quindi è già possibile acquistarlo su Binance approfittando delle più basse commissioni di trading.

RobotEra (TARO) un nuovo token ancora in presale

Il token TARO è quello che alimenta il multiverso di RobotEra, ed è già considerato una delle prevendite più interessanti del 2023.

Questo metaverso offre moltissime opportunità di guadagno, e grazie alla criptovaluta TARO è possibile costruire un intero pianeta a nostro piacimento, interagendo con gli altri utenti in vari modi.

C+Charge, il token che ti permette di ottenere crediti di carbonio

C+Charge è un token che nasce in una prospettiva green, infatti dovrebbe incentivare l’utilizzo di veicoli elettrici ritenuti meno inquinanti, e più si ricarica il veicolo più token si possono guadagnare.

Per sfruttare questa opportunità occorre quindi possedere un’auto elettrica, installare un C+Charge wallet, e tutte le volte che effettui una ricarica al tuo mezzo di trasporto, in qualsiasi stazione di ricarica nel mondo, ottieni crediti da convertire in CCHG.

Anche questo token è ancora in prevendita, quindi per il momento può essere acquistato solo dal sito web ufficiale, dopodiché sarà listato da tutti i migliori exchange e potrai comprarlo con Binance.

Abbiamo visto quali potrebbero essere le migliori criptovalute da comprare nel 2023, ma non dimentichiamo che non vi è alcuna certezza che queste previsioni si rivelino esatte.

Pertanto è sempre di fondamentale importanza investire solo il denaro che si è disposti a perdere, infatti il trading di criptovalute è un’attività finanziaria rischiosa specie in considerazione dell’elevata volatilità che caratterizza questo mercato.

Se vuoi comprare le migliori criptovalute del momento puoi affidarti a Binance. Clicca qui per visitare il sito ufficiale e scoprire come aprire un account per iniziare a investire nel mercato crypto.

