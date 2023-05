Record di profitti per Tether nel primo trimestre 2023: + $1.48 miliardi. Cosa significa per i trader?

Tether registra profitti enormi nel primo trimestre 2023 con un aumento di $1,48 miliardi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La società dietro la stablecoin USDT ha riportato il tutto in un rapporto di assicurazione pubblicato mercoledì. La maggior parte delle sue riserve sono detenute in contanti o equivalenti in contanti, mentre solo il 1,8% è detenuto in Bitcoin.

Nonostante BDO Italia abbia preparato il rapporto, non è ancora stato sottoposto ad un’audizione indipendente. Tether si occupa di coniare USDT, la terza criptovaluta più grande dopo Bitcoin ed Ethereum, ed è la più scambiata, con un volume di trading di 24 ore di $16,5 miliardi.

Nonostante il successo della stablecoin, Tether ha affrontato diverse controversie. La sua mancanza di trasparenza sulla copertura del dollaro USA nel backing di USDT è stata oggetto di critiche.

Inoltre, nel 2021, Tether ha accettato di non fare più affari a New York dopo una indagine biennale dell’Attorney General di New York, che ha trovato che aveva “fornito informazioni false sulla copertura” della sua stablecoin.

Today #tether announces its Q1 2023 Assurance Report (attestation) 👀



– Net profit for this quarter of $1.48bn leading to a surplus over reserves of $2.44B- an all time high!! 🤯



– This report adds new explicit separate categories for our #Bitcoin and Gold 🪙 holdings,… https://t.co/3ZzrhtJ8PB — Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) May 10, 2023

Anche a marzo del 2023, il Wall Street Journal ha riportato che le aziende che sostenevano USDT avevano utilizzato documenti falsi e società fittizie per aiutare la società madre a entrare nel sistema bancario, ma Tether ha definito il rapporto “completamente inaccurato e fuorviante”.

Nonostante queste controversie, la stablecoin Tether rimane una soluzione molto popolare nei mercati dove il dollaro americano è limitato o non disponibile, così come nei sistemi di finanza decentralizzata, che cercano di eliminare le banche tradizionali.

I trader utilizzano USDT per entrare e uscire rapidamente dalle transazioni senza dover utilizzare una banca tradizionale o una valuta fiat. Con una capitalizzazione di mercato di $82,5 miliardi, Tether è diventata una parte importante del mondo delle criptovalute, e la società è ottimista sul futuro di questa stablecoin, nonostante le polemiche.

