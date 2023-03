Ripple è tornato: boom prezzi, è il momento di comprare XRP?

Se da tempo stai considerando l’idea di comprare XRP, adesso potrebbe essere il momento giusto. In un contesto generale caratterizzato da un alto appeal verso tutto il settore delle criptovalute, Ripple brilla più del settore di riferimento riprendendosi quella scena che, oggettivamente, mancava da tanto tempo. Non è un mistero, infatti, che Ripple sia considerata oramai da anni una sorta di nobile decaduta. La causa intentata dalla SEC (oramai smarrita in mille rivoli burocratici), ha determinato una progressiva erosione della market cap di XRP. Tutto questo, però, appartiene al passato perchè la realtà di questi ultimi giorni è quella di una quotazione XRP che è passata dagli 0,35 dollari di lunedì agli attuali 0,41 dollari dopo aver raggiunto martedì un picco a 0,46 dollari.

Si tratta di numeri che non lasciano indifferenti e infatti non è un caso se gli investitori si sono messi in fila per comprare XRP attirati proprio da questa incredibile ripartenza delle quotazioni.

L’improvviso boom dell’appeal è anche frutto della facilità con cui oggi è possibile investire su Ripple. Mentre in passato per speculare sulla criptovaluta era necessario comprarla fisicamente (il che poneva il problema della custodia nei wallet) adesso si può speculare sui prezzi anche attraverso strumenti derivati come ad esempio i Contratti per Differenza. Un broker che permette di fare trading con i CFD su tanti crypto-asset è eToro. Spesso su questo sito segnaliamo questa piattaforma e lo facciamo per un motivo molto semplice: la possibilità di investire a partire da un deposito minimo di 50 dollari.

–INIZIA LA TUA ESPERIENZA SU ETORO, LA DEMO E’ GRATUITA (SITO UFFICIALE)>>

Prezzi XRP in forte rialzo: cosa sta succedendo

Nelle ultime 48 ore, Ripple ha registrato livelli volumetrici fuori dalla norma. Dal punto di vista grafico, le quotazioni di XRP sono riuscite a superare con decisione il livello di 0,4 dollari dirigendosi con altrettanta foga ad un passo da quota 0,5 dollari.

Dal punto di vista tecnico, questo livello è molto significativo. Negli ultimi due mesi, infatti, proprio quota 50 dollari ha ricoperto il ruolo di resistenza alla risalita dei prezzi di XRP.

Scedendo più nel dettaglio, come abbiamo già anticipato nella premessa, lo scorso martedì Ripple ha lasciato i mercati a bocca aperta registrando un rialzo di ben il 30 per cento. In pochi si attendevano un exploit simile. Si è vero che il settore delle criptovalute dal giorno successivo al fallimento della Silicon Valley Bank gode di una visibilità enorme, tuttavia XRP era da tempo considerata l’anello più debole nel comparto.

Forse può anche interessarti — Le migliori 10 crypto che esploderanno nel 2023

Ad ogni modo dopo il grande rally di martedì scorso, già da ieri Ripple ha registrato un leggero ritracciamento che comunque ha più che altro il sapore dell’assestamento. Questo movimento sembrerebbe proseguire anche oggi sostenuto dalle prese di profitto dei trader di breve termine. Nonostante il calo, però, le stime su XRP continuano ad essere rialziste per molti analisti del settore. Ad esempio c’è il noto Plan B che ha addirittura parlato di possibile inizio di nuova bull-run, come indicato dai segnali che arrivano dal patter arcobaleno che, viene sempre affiancato allo Stock to Flow.

Conviene comprare XRP adesso?

Alla luce di quello che abbiamo evidenziato nel precedente paragrafo, è una buona idea comprare XRP adesso oppure il treno è definitivamente andato? (per la serie chi c’era ha guadagnato e chi invece non c’era ha perso un’occasione).

Vediamo cosa dicono gli esperti a riguardo e poi come poter comprare XRP oggi. In merito a questo secondo punto possiamo già anticipare che una delle soluzioni più interessati per chi punta al possesso dell’asset è quella di usare exchange come ad esempio Binance grazie ai quali non solo si può effettuare la classica compravendita di criptovalute ma al tempo stesso è anche possibile usare tante funzionalità per generare ricompense come lo staking.

–REGISTRATI GRATIS SU BINANCE PER AVERE I BONUS DELL’EXCHANGE>>

Ma torniamo alle previsioni. Secondo i trader attivi nelle più grandi community di crypto, XRP è un asset da considerare in ottica investimento. Alcuni analisti hanno iniziato addirittura a dibattere su quello che potrebbe essere buon punto di ingresso per speculare su questo forte aumento di volatilità. Considerando il time frame orario, si può prendere in considerazione la possibilità di usare l’indicatore RSI a 14 periodi per saggiare la profondità e quindi riuscire ad individuare zone di minimo da sfruttare poi nella propria strategia.

Per esempio il raggiungimento della zona di mezzo che può essere identificata nel livello dei 40-50 punti, potrebbe anche trovare supporto nei trader long e alimentare in questo modo la domanda di XRP.

In questo contesto, un livello molto caldo potrebbe essere quello dei 40 dollari. Si tratta di una soglia che è rilevante sia da un punto di vista psicologico che da un punto di vista più tecnico. Detto questo, è possibile che gli ordini di acquisto possa arrivare fin nel momento in cui XRP raggiuge i 43 dollari. Un primo target che potrebbe quindi essere collocato a 0,50 dollari che, come detto in precedenza, sarebbe comunque una resistenza ostica da superare come hanno mostrato gli ultimi due anni di storia grafica di Ripple.

Insomma il potenziale c’è ma è tutto subordinato al settore. Bisogna essere chiari su questo punto: se le prime della classe ossia Ethereum e Bitcoin dovessero interrompere il trend al rialzo e invertire la rotta, XRP non potrebbe proseguire al rialzo in quanto non ne avrebbe proprio la forza.

Per questo chi non se la sentisse di puntare su XRP può comunque investire in criptovalute preferendo i crypto-asset a maggiore capitalizzazione come ad esempio proprio Bitcoin. L’exchange Binance propone condizioni molto interessanti oltre ad un’offerta decisamente composita visto che in catalogo ci sono oltre 300 crypto di ogni tipo.

–APRI UN ACCOUNT GRATUITO SU BINANCE (SITO UFFICIALE)>>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!