Shiba Memu può diffondersi in Cina? Il colosso tecnologico cinese Alibaba nomina un CEO favorevole alle criptovalute

Di recente, tra i notiziari di criptovalute è emersa la notizia che il colosso tecnologico cinese Alibaba ha nominato Joseph C. Tsai come prossimo presidente e amministratore delegato. La mossa vede Tsai, favorevole alle criptovalute, ritornare in Alibaba, assumendo il comando nel settembre 2023, quando il titolare Daniel Zhang lascerà il suo incarico.

Se da un lato questa notizia sulle criptovalute potrebbe avere notevoli implicazioni per il futuro delle criptovalute nei mercati cinesi, dall’altro c’è anche un nuovo e subdolo cucciolo che si sta accaparrando una parte dell’azione: si tratta della pionieristica moneta meme Shiba Memu e della sua grande capacità di marketing autonomo supportata dall’AI.

Cosa significa la nomina di Tsai alla presidenza di Alibaba per le criptovalute in Cina?

Il 20 giugno Alibaba, un’azienda tecnologica con sede in Cina, ha annunciato che Zhang lascerà la presidenza dell’azienda a settembre e sarà sostituito da Tsai, da sempre sostenitore degli investimenti in criptovalute. Questo ha portato i giornali di criptovalute a chiedersi se Tsai possa riaprire le porte a vari progetti di criptovalute in Cina, che ha spesso avuto un rapporto un po’ incerto con l’innovazione della blockchain.

Come è noto, nel 2021 la Cina ha messo un freno al mining su blockchain, provocando l’esodo di aziende, e contemporaneamente ha esplorato la moneta digitale yuan attraverso la People’s Bank of China, la banca centrale cinese. Alibaba non è nuova alle criptovalute, avendo aperto un marketplace NFT per la compravendita di diritti d’autore e una soluzione NFT tramite la sua unità aziendale cloud. Anche se non è certo che la criptovaluta tornerà in massa in Cina, Shiba Memu sta già abbaiando alla porta, cercando di entrare.

Cosa è Shiba Memu?

Shiba Memu (SHMU) è l’ultimo progetto che mira a sfruttare la mania delle monete meme esplosa nel 2023, guidata dal successo della popolare rana meme Pepe (PEPE). Il cagnolino Shiba Inu di Shiba Memu ha il fascino del “carino e soffice” che aumenta lo status delle monete meme; tuttavia, a differenza della maggior parte delle altre monete meme, questo cane è dotato di istinti decisamente più intelligenti, grazie alla sua utilità principale supportata dall’intelligenza artificiale.

Questa nuova realtà sta sfruttando l’intelligenza artificiale per fare marketing autonomo con la capacità di un team di marketing di 100 persone, ma è più veloce, più efficiente e non risente dell’errore umano. Invece, il suo motore di elaborazione del linguaggio naturale (NLP), dotato di intelligenza artificiale, utilizza un potente “senso dell’olfatto” informatico per rintracciare le menzioni organiche di Shiba Memu online, valutando il sentimento degli investitori nei confronti della piattaforma e modificando la propria strategia di conseguenza. Un ragazzo intelligente!

L’apprendimento automatico utilizza queste informazioni per automatizzare la creazione di nuove campagne di marketing online mirate ai forum online e alle piattaforme dei social media. Shiba Memu ha l’intelligenza di un segugio, applica autonomamente queste campagne promozionali e ne valuta continuamente l’efficacia. Se una strategia promozionale non funziona, Shiba Memu coglie l’odore di altre campagne di maggior successo e apporta le modifiche necessarie.

Come funziona SHMU?

La moneta che fornisce a Shiba Memu vitalità, energia e il suo bellissimo “pelo lucido” è il token SHMU. SHMU permette all’intelligenza artificiale di funzionare, dall’autoapprendimento e il potere promozionale alla dashboard interattiva, offrendo agli utenti un’ulteriore visione della mente del loro cucciolo online preferito. La dashboard fornisce visibilità sulle interazioni online di Shiba Memu, permettendo ai membri di vedere esattamente cosa funziona e cosa no.

Comprendendo l’efficacia delle campagne promozionali esistenti, gli utenti possono utilizzare il loop di capacità NLP per fornire un feedback suggerendo altri forum, piattaforme e community online a cui rivolgersi. Se adottate, gli utenti ricevono una ricompensa in token SHMU. Shiba Memu offre ai suoi possessori la gioia di possedere un “animale domestico” fidato e il vantaggio di ricevere un feedback personalizzato e intelligente. Non vorremmo tutti sapere cosa pensano i nostri cani?

SHMU: un presale straordinario

Alibaba non è l’unica a fare notizia in ambito cripto. Shiba Memu ha fatto vibrare gli animi della community degli investitori in criptovalute con il suo incredibile e insolito evento di presale. Invece di seguire il solito approccio a tappe dei cripto presale, in cui le monete sono disponibili a un prezzo specifico per un certo periodo di tempo, SHMU aumenterà ogni giorno.

Dopo il lancio a $0,011125, SHMU aumenterà di un importo fisso di $0,000225 su base giornaliera. Ciò significa che gli utenti accumuleranno guadagni dal momento in cui SHMU verrà lanciato. Per coloro che prenoteranno i loro token il primo giorno, il loro investimento crescerà del 12,13% al settimo giorno, del 40,45% al ventunesimo giorno e di un colossale 119,33% al sessantesimo giorno, con un prezzo che raggiungerà l’impressionante cifra di $0,0244.

Piuttosto che fornire agli investitori un simpatico NFT da possedere, Shiba Memu si presenta ricca di utilità e all’apice di due colossali mercati in crescita, l’AI e il Web3. Chiaramente, questo aspetto conferisce a Shiba Memu un’enorme attrattiva trasversale al mercato e senza dubbio farà sì che tutti guardino con invidia gli investitori che partecipano in anticipo.

SHMU è in grado di diffondersi in Cina?

È troppo presto per dire se la nomina di Tsai a nuovo presidente di Alibaba aiuterà i progetti di criptovaluta a penetrare nel potenzialmente lucrativo mercato cinese. Tuttavia, supponiamo che ci sia un’opportunità da cogliere. In questo caso, non c’è dubbio che Shiba Memu sarà pronto a sfondare la porta e a rallegrare la sala con il suo approccio amabile ma potente all’introduzione di monete meme di nuova generazione.

Questa moneta meme sembra destinata a diventare un “cane di tendenza” per i mesi e gli anni a venire tra le monete meme, e la sua straordinaria utilità insieme all’uso innovativo dell’AI costituiscono un caso di investimento estremamente convincente. Con gli aumenti giornalieri, prima gli investitori richiedono le loro monete, migliori saranno i rendimenti durante il presale e non solo. Una cosa è certa: questo è un “cane” che ha il potenziale di far guadagnare gli investitori, quindi non lasciartelo scappare e accoglilo oggi stesso!

