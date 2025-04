Con l’introduzione degli ETF spot per Solana nel mercato canadese, Solana si trova in una posizione privilegiata per vedere approvati i suoi ETF anche negli Stati Uniti e consolidarsi come uno dei principali attori del mondo blockchain.



ETF Spot su Solana debutta in Canada

Il 16 aprile 2025 segna una data storica per la blockchain Solana, con il lancio dei primi ETF Spot su $SOL in Canada. Questa iniziativa, guidata da colossi finanziari come Purpose, Evolve, CI e 3iQ, rappresenta un significativo passo avanti per l’adozione mainstream di Solana come asset d’investimento. Mentre gli Stati Uniti rimangono indietro nelle approvazioni di ETF spot, con solo Bitcoin ed Ethereum disponibili al momento, il Canada si conferma terreno fertile per l’innovazione nella finanza digitale.

Gli ETF saranno supportati dal gruppo bancario TD e non si limiteranno a detenere Solana in forma fisica, in quanto parteciperanno al processo di staking, permettendo agli investitori di guadagnare ricompense passive, simili agli interessi su un conto di risparmio. Questi ETF potrebbero portare a rendimenti superiori rispetto allo staking di Ethereum e ridurre i costi netti per gli investitori.

Analisi tecnica: obiettivo $175

Dopo una correzione che ha portato il prezzo di $SOL da un record di 294 dollari ad un minimo locale di 95 dollari toccato la scorsa settimana, Solana sta mostrando segni di ripresa. Il livello di supporto a 104 dollari ha tenuto, e al momento il prezzo gravita intorno ai 130 dollari. La soglia tecnica da superare è 135 dollari, una rottura a rialzo decisa potrebbe spingere il prezzo verso l’obiettivo di 175 dollari entro fine aprile, con un possibile test dei 200 dollari in concomitanza con la riunione FOMC di maggio.

I principali fattori tecnici a sostegno sono l’accumulo da parte di grandi investitori “balene”, la spinta degli ETF e una generale ripresa del mercato attesa con i potenziali tagli dei tassi da parte della Fed per maggio.

Fase di crescita per l’ecosistema Solana

Oltre ai movimenti di prezzo, ciò che rende particolarmente interessante Solana in questa fase è la crescita del suo ecosistema nella DeFi. Dopo un periodo di eccessiva dipendenza dal fenomeno delle meme coin, che ha spinto il prezzo alle stelle ma poi ha portato a un brusco crollo, Solana sta puntando su progetti con maggiore utilità e sostenibilità, come i RWA (Real World Assets), l’intelligenza artificiale (AI) e DePIN.

Il settore DeFi su Solana sta esplodendo, con DEX, piattaforme di lending e protocolli per creare nuovi token e di yield farming in continuo sviluppo grazie a costi di transazione minimi e altissima velocità. Anche il mercato NFT su Solana sta vivendo una seconda giovinezza con artisti, collezionisti e investitori che stanno approfittando delle basse commissioni rispetto ad Ethereum, spingendo il volume di scambi su nuovi marketplace nativi.

Un altro punto di forza chiave è la crescente attrattività per gli sviluppatori. Solana offre strumenti potenti, una community in espansione e incentivi concreti, come hackathon e grant, tramite la Solana Foundation. Questo ha portato alla nascita di nuovi progetti nei settori gaming, supply chain, e finanza decentralizzata.

La crescente attività sulla rete si riflette anche nell’adozione da parte degli utenti retail. Il volume di transazioni e numero di wallet continua a salire, dimostrando la capacità di Solana di attrarre nuovi capitali grazie alle sue funzionalità.

Solaxy: la Layer2 da oltre 30 milioni di dollari

Solaxy è il primo progetto Layer2 costruito per Solana, ma pensato per essere compatibile anche con le reti EVM (Ethereum Virtual Machine) e risolvere i problemi di congestione e instabilità che hanno colpito Solana durante i periodi di traffico elevato. Grazie a un’architettura basata su rollup, Solaxy permette di processare le transazioni off-chain, alleggerendo la rete principale e migliorando notevolmente velocità, affidabilità e scalabilità.



Il token nativo del progetto, $SOLX, è al centro di questa soluzione di scalibità, in quanto oltre ad essere utilizzato per pagare le commissioni, ancora più basse, all’interno della rete layer2, $SOLX può essere messo in staking per ottenere un rendimento annuo del 134%, rendendolo particolarmente interessante per gli investitori early-stage. Inoltre, $SOLX può essere utilizzato sia per partecipare alla governance della piattaforma sia per l’accesso a strumenti per sviluppatori.



La prevendita di Solaxy ha superato la formidabile cifra di 30 milioni di dollari, con il token disponibile in questo momento a un prezzo di0,001694 dollari. Con un seguito in rapida crescita e continui aggiornamenti tecnici, Solaxy si candida come infrastruttura chiave per il futuro delle dApp e DeFi su Solana, come evidenziato da analisti crypto come SamuBit.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.