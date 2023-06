Solo Bitcoin è rivoluzionario. Ecco il parere dell’ex presidente di PayPal, David Marcus

David Marcus, ex-presidente di PayPal, ha recentemente dichiarato in un’intervista che solo Bitcoin è in grado di supportare un protocollo veramente aperto per i pagamenti su Internet.

Marcus è noto per il suo coinvolgimento nel progetto Libra di Facebook (ora chiamato Diem), ma la sua esperienza nel campo dei pagamenti digitali è ciò che conta di più nel suo curriculum.

Sin dai primi anni duemila, Marcus si è interessato ai pagamenti online e ha fondato una società che si occupava di monetizzare i media mobili. Nel 2008, quando Satoshi Nakamoto pubblicò il whitepaper di Bitcoin, Marcus fondò Zong, consentendo agli utenti di pagare articoli online direttamente dal cellulare.

Zong fu successivamente acquisita da PayPal ed eBay, e nel 2011 Marcus divenne vicepresidente e direttore generale della divisione mobile di PayPal.

Marcus ha poi ricoperto importanti ruoli in Facebook, diventando presidente di PayPal nel 2012 e successivamente vicepresidente dei prodotti di messaggistica nel 2015.

Durante il suo mandato, Facebook Messenger introdusse una piattaforma di pagamento P2P. Nel 2017, Marcus entrò nel mondo delle criptovalute come membro del consiglio di amministrazione di Coinbase, sfruttando la sua esperienza nel settore dei pagamenti digitali su PayPal e Facebook.

Tuttavia, Marcus dovette lasciare il suo ruolo in Coinbase nel 2018, a causa del conflitto di interessi derivante dalla sua nomina a capo del gruppo blockchain sperimentale di Facebook.

Nel 2019, la sua divisione di Facebook annunciò il progetto Libra, che in seguito venne rinominato Diem, ma che non vide mai la luce. Successivamente, Marcus fu incaricato di gestire la divisione Facebook Financial, responsabile dei pagamenti su Facebook e WhatsApp.

Nel 2021, Marcus lasciò Facebook (ora Meta) per co-fondare Lightspark nel 2022, un’azienda che sviluppa soluzioni tecnologiche basate sulla Lightning Network.

David Marcus e la sua visione di Bitcoin e mercato delle crypto

Marcus ha dimostrato il suo interesse e sostegno per Bitcoin già da molti anni, ben prima del suo coinvolgimento in Libra/Diem e della sua nomina nel consiglio di amministrazione di Coinbase nel 2017.

Durante un’intervista recente, Marcus ha raccontato di aver letto il whitepaper di Bitcoin poco dopo la sua pubblicazione, ma di non averlo approfondito all’epoca.

Nel 2012, mentre lavorava in PayPal, Marcus si avvicinò alla blockchain quando la società dovette affrontare una crisi aziendale in Argentina dovuta al blocco dei trasferimenti di denaro all’estero imposto dal governo. Fu in quel momento che intuì le potenzialità di Bitcoin come rete di pagamento P2P immutabile.

Marcus partecipò alla conferenza Bitcoin 2013 a San Jose, California, rimanendo affascinato dalla svolta che Bitcoin stava portando nel mondo dei pagamenti digitali. Nel 2018, incontrò Elizabeth Stark, CEO di Lightning Labs, per esplorare le possibilità di utilizzare Bitcoin e la Lightning Network per il progetto Libra di Facebook. Tuttavia, a causa della mancanza di solidità della Lightning Network in quel periodo, l’idea fu accantonata.

Dopo aver lasciato Facebook nel 2021, Marcus tornò a interessarsi alla Lightning Network e iniziò a sviluppare soluzioni su LN per renderlo uno strumento adatto alla massa nel 2022.

Ora l’ex presidente di PayPal, ha espresso un’opinione chiara riguardo a Bitcoin e alle altre soluzioni basate su blockchain. Secondo lui, creare una soluzione decentralizzata su qualsiasi blockchain diversa da Bitcoin sarebbe stato un esercizio inutile.

Marcus ha affermato che solo Bitcoin e i suoi asset sottostanti possono supportare un protocollo aperto per i pagamenti su Internet in modo veramente decentralizzato.

È interessante notare che il team di Lightspark, guidato da Marcus, condivide questa visione. Sebbene esistano molte alternative tecnologiche a Bitcoin, nessuna di esse raggiunge lo stesso grado di decentralizzazione. È importante sottolineare che la decentralizzazione non ha un significato assoluto, ma piuttosto diversi livelli.

Bitcoin è la criptovaluta con il più alto grado di decentralizzazione, seguita da Ethereum, anche se a una certa distanza. La maggior parte degli altri progetti basati su blockchain presenta un basso grado di decentralizzazione o addirittura ne è priva.

La vera rivoluzione introdotta da Satoshi Nakamoto alla fine del 2008 e all’inizio del 2009 è stata proprio la decentralizzazione. Senza questa caratteristica fondamentale, le criptovalute perderebbero la loro forza innovativa e diventerebbero semplicemente un’altra tecnologia inefficiente per il trasferimento di valore.

Poiché Bitcoin è la criptovaluta più decentralizzata attualmente disponibile, non sorprende che molti la considerino l’unica in grado di veramente rivoluzionare il settore, anche se Ethereum continua a seguirla da vicino.

