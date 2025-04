Con l’incertezza economica globale in aumento, la politicizzazione delle banche centrali e l’afflusso di capitali istituzionali, Bitcoin si sta sempre più affermando come rifugio contro l’instabilità del sistema finanziario tradizionale.

L’analisi di Standard Chartered su BTC

Il 2025 si sta dimostrando un anno cruciale per Bitcoin (BTC), alimentato da una combinazione di tensioni macroeconomiche, dinamiche politiche negli Stati Uniti e un crescente interesse istituzionale. Secondo le analisi della banca inglese Standard Chartered, la criptovaluta più famosa al mondo potrebbe raggiungere i $200.000 entro la fine dell’anno, spinta da una serie di fattori chiave che stanno ridefinendo il mercato.

Una delle principali leve del recente rally di Bitcoin è l’incertezza politica legata alla Federal Reserve. L’amministrazione Trump sta valutando la possibilità di rimuovere anticipatamente il presidente Jerome Powell, una mossa che mette in discussione l’indipendenza dell’istituzione. Secondo Geoff Kendrick, Head of Digital Assets di Standard Chartered, questo clima di tensione “mina la fiducia nel sistema finanziario tradizionale e rafforza l’appeal di asset decentralizzati come Bitcoin”.

L’aumento dei rendimenti dei Treasury a lungo termine – con il decennale statunitense salito al 4,425% – riflette aspettative di inflazione futura e stretta finanziaria, due elementi che storicamente hanno favorito BTC come riserva di valore.

Bitcoin oltre $90.000: fattori tecnici e fondamentali

BTC ha recentemente superato i $90.000, segnando un ritorno ai livelli di marzo. Questo movimento è stato sostenuto sia da indicatori tecnici – come il segnale di acquisto del TD Sequential – sia da dati on-chain che mostrano un’accumulazione costante da parte dei cosiddetti “whales”.



Anche l’hashrate di Bitcoin ha toccato nuovi massimi storici, a dimostrazione di una rete più sicura e resiliente che mai. Alcuni analisti tecnici, come Master of Crypto, suggeriscono che BTC potrebbe seguire una “curva di potenza” simile a quella dell’oro, con proiezioni che puntano a $450.000 entro fine 2025.

Afflusso record nei Bitcoin ETF

Un altro indicatore chiave del momentum positivo è rappresentato dagli ETF spot su Bitcoin. Dal 17 aprile sono stati registrati afflussi netti per 3,16 miliardi di dollari, con BlackRock, Ark Invest e Fidelity tra gli asset manager protagonisti. Questi dati evidenziano un ritorno massiccio degli investitori istituzionali sul mercato crypto, alimentando il rally in corso.

Anche le grandi aziende continuano a puntare forte su Bitcoin. Strategy, guidata da Michael Saylor, ha recentemente acquistato 6.556 BTC per $555 milioni, portando il suo totale a 538.200 BTC, la più grande riserva corporate al mondo. L’investimento ha generato un profitto potenziale di $10 miliardi, dimostrando come la strategia di accumulo costante continui a premiare.

