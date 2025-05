L’aggressivo accumulo di Bitcoin da parte di Strategy e le audaci proiezioni di Ark Invest rafforzano il trend a lungo termine di BTC come asset rifugio e riserva di valore globale, paragonabile all’oro in versione digitale.



Strategy continua la sua corsa su Bitcoin

La società Strategy, guidata dal noto sostenitore di Bitcoin Michael Saylor, ha annunciato l’acquisto di ulteriori 15.355 BTC tra il 21 e il 27 aprile 2025, per un investimento complessivo di 1,42 miliardi di dollari. L’acquisto è avvenuto a un prezzo medio di circa 92.737 dollari per BTC e porta il totale delle riserve aziendali a 535.555 Bitcoin, con un valore di mercato superiore ai 50 miliardi di dollari.

Si tratta del più grande acquisto da marzo, quando Strategy aveva acquistato 22.048 BTC per quasi 2 miliardi di dollari. Questo rafforza l’approccio dell’azienda di impiegare Bitcoin come asset di riserva strategico, in sostituzione al contante nei bilanci. L’obiettivo di Strategy per il 2025 è di raggiungere un “BTC yield” del 15%, mentre per il 2024 la crescita del rapporto tra le riserve in BTC e le azioni diluite si è attestata al 74%.

Ark Invest ancora più rialzista su BTC

Parallelamente, Ark Invest, la società d’investimento guidata da Cathie Wood, ha aggiornato le sue previsioni sul prezzo di Bitcoin, alzando l’obiettivo massimo a 2,4 milioni di dollari entro il 2030. Secondo il nuovo modello, che include una metrica chiamata “network liveliness” per escludere guadagni persi o bloccati a lungo termine, il valore reale del mercato attivo di BTC è molto più ristretto di quanto si pensasse.

Anche nello scenario peggiore, Ark Invest prevede un valore minimo di 500.000 dollari entro i prossimi cinque anni. Il modello prende in considerazione diversi fattori chiave quali Bitcoin come “oro digitale”, l’afflusso crescente di capitali tramite ETF spot, l’interesse degli investitori nei mercati emergenti e la crescente adozione da parte delle tesorerie aziendali.

Ark non è sola in questa visione rialzista, Standard Chartered ha recentemente previsto un target di 120.000 dollari nel secondo trimestre del 2025 e fino a 200.000 dollari entro la fine dell’anno, sostenendo che il forte accumulo da parte delle balene e la migrazione di capitali dall’oro a BTC stiano rafforzando il ruolo di Bitcoin come bene rifugio.

Bitcoin si consolida sopra i 95.000 dollari

Nell’ultima settimana di aprile, Bitcoin ha registrato un +10%, passando da circa 87.000 dollari a 96.000 dollari, stabilizzandosi a quota 95.000 dollari negli ultimi giorni. Questa crescita è accompagnata da segnali macroeconomici favorevoli, come il premio sui titoli di stato USA ai massimi da 12 anni, e un crescente disallineamento tra BTC e il mercato azionario USA, indicatore della sua autonomia come asset rifugio.

Eventi imminenti come le rivelazioni delle 13F filings, che potrebbero svelare acquisti di BTC da parte dei grandi fondi, e la potenziale approvazione di una normativa USA sulle stablecoin, potrebbero costituire ulteriori catalizzatori per la crescita del prezzo nei mesi estivi.

La meme coin che ricompensa il rialzo di BTC

Mentre Bitcoin continua la sua crescita supportata da istituzioni e banche d’investimento, oltre che investitori retail, progetti innovativi come BTC Bull Token ($BTCBULL) stanno offrendo nuove opportunità agli investitori per sfruttare al meglio questo trend rialzista. BTC Bull Token è una meme coin supportato da una logica chiara: premiare i suoi possessori ogni volta che Bitcoin raggiunge determinati obiettivi di prezzo.

La distribuzione delle ricompense è costruita su due pilastri principali:

Ricompense automatiche in BTC: Quando Bitcoin raggiunge traguardi significativi, ad esempio 150.000 dollari o 200.000 dollari, i possessori di $BTCBULL riceveranno premi in BTC direttamente nel proprio wallet web3.

Burning deflazionistico del token: Una parte significativa dei token $BTCBULL viene bruciata ogni volta che BTC supera una nuova soglia, riducendo l’offerta totale e aumentando il valore per i suoi possessori.

Attualmente in prevendita, disponibile sul sito web ufficiale, a un prezzo di 0,002485 dollari, il progetto ha già attirato l’attenzione della community e di analisti crypto come SamuBit anche grazie a un rendimento annuo da staking dell’80% offerto sulla piattaforma di $BTCBULL.



BTC Bull Token rappresenta così una opportunità ad alto potenziale per chi crede che Bitcoin possa raggiungere nuovi massimi storici e vuole ottenere esposizione anche alla formidabile categoria delle namecoin, con una prevendita che ha già superato i 5 milioni di dollari.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.