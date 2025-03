Strategy acquista altri 584 milioni di dollari in Bitcoin, superando i 500.000 BTC detenuti e proseguendo la sua strategia aggressiva di accumulo per ottimizzare il valore degli azionisti nel lungo periodo.



Dettagli sull’acquisizione di BTC

Strategy, ex MicroStrategy, prosegue nella sua aggressiva strategia di accumulazione di Bitcoin, confermando il proprio ruolo di leader tra le aziende quotate che destinano parte delle proprie riserve di tesoreria a questo asset digitale. Nell’ultima settimana, la società guidata da Michael Saylor ha acquistato ulteriori 6.911 Bitcoin per un valore complessivo di 584 milioni di dollari, portando il totale dei BTC posseduti a oltre 506.000 unità.



L’acquisto è avvenuto tra il 17 e il 23 marzo 2025, con un prezzo medio di circa 84.529 dollari per Bitcoin. La società ha finanziato questa operazione tramite la vendita di 1,975 milioni di azioni ordinarie e grazie anche all’utilizzo del proprio programma STRK ATM. Essendo la fornitura di Bitcoin esistenti limitata a 21.000.000 unità, la quantità di BTC posseduta da Strategy al momento rappresenta il 2,4% dell’intera offerta, mentre i Bitcoin in circolazione ammontano a 19,84 milioni.

Motivazioni e strategia aziendale

Michael Saylor, fondatore ed Executive Chairman di Strategy, sostiene da anni l’idea che Bitcoin rappresenti una forma di riserva di valore a lungo termine, capace di proteggere il capitale contro l’inflazione e l’incertezza economica globale.

Questo approccio ha portato l’azienda ad accumulare oltre 506.137 BTC con un investimento complessivo di 33,7 miliardi di dollari, ciò ha comportato un grande apprezzamento del suo titolo azionario ($MSTR) che ha visto un rialzo del 500% nell’ultimo anno e superato la performance di Bitcoin.

L’ultima acquisizione è avvenuta nonostante il mercato mostri segni di volatilità e di incertezza, in quanto Strategy continua ad essere fiduciosa nel valore a lungo termine di Bitcoin e nella sua capacità di agire come oro digitale. Secondo Saylor, quando l’attuale fase di avversione al rischio finirà, ovvero quando la FED americana avvierà il Quantitative Easing (QE), Bitcoin potrebbe registrare una crescita esplosiva. Intanto anche altre popolari aziende, come GameStop e Metaplanet, stanno adottando una simile strategia, annunciando ingenti acquisti di Bitcoin. Proprio ieri, GameStop ha dichiarato l’intenzione di raccogliere 1,3 miliardi di dollari tramite emissione di obbligazioni per comprare Bitcoin come asset della loro tesoreria.

Nuovi titoli per la raccolta fondi

Per finanziare ulteriori acquisizioni di Bitcoin, Strategy ha recentemente annunciato l’intenzione di raccogliere 500 milioni di dollari attraverso l’emissione di un nuovo tipo di azioni privilegiate perpetue chiamate Strife ($STRF), con un prezzo di 100 dollari per azione e un tasso di rendimento fisso del 10%. Questo strumento è destinato esclusivamente agli investitori istituzionali e prevede il pagamento del dividendo unicamente in contanti.

La nuova offerta Strife si distingue da Strike, altro prodotto finanziario perpetuo lanciato in precedenza con un rendimento dell’8%. Questo riflette la volontà di Strategy di attrarre maggiori investimenti per proseguire la propria strategia di accumulazione di Bitcoin, anche in un contesto di mercato complesso.

La società di sviluppo software è determinata a incrementare il proprio patrimonio in $BTC e a consolidare la propria posizione come esempio di azienda che vede Bitcoin come una riserva di valore fondamentale per il futuro. Secondo gli analisti, il costante accumulo di Bitcoin da parte di Strategy, insieme all’interesse crescente degli investitori istituzionali, potrebbe contribuire a rafforzare ulteriormente la credibilità di Bitcoin come asset a lungo termine.

