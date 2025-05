Tether sta proponendo una visione strutturata, potente e globale tra AI e criptovalute, fondata sulla solidità economica e sulla costruzione di infrastrutture intelligenti.

Una nuova era con Tether AI

Tether, la società dietro la cripto stablecoin più diffusa al mondo (USDT), ha annunciato ufficialmente il lancio di Tether AI, una piattaforma innovativa basata sull’intelligenza artificiale che punta a rivoluzionare lo sviluppo AI tramite la decentralizzazione e i pagamenti digitali con USDT e Bitcoin. L’annuncio, avvenuto il 5 maggio 2025, rappresenta un passaggio strategico che proietta Tether oltre il semplice ruolo di emittente di stablecoin, avvicinandola sempre più al cuore dell’innovazione Web3.

Tether AI nasce con l’intento di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la flessibilità delle transazioni digitali. L’intelligenza artificiale sarà utilizzata per ottimizzare e automatizzare operazioni di pagamento, offrendo allo stesso tempo un livello avanzato di scalabilità. Secondo la società, la piattaforma è ancora in fase embrionale, ma il progetto è ambizioso, costruendo un’infrastruttura AI decentralizzata, modulare e orientata alla privacy.

Filosofia decentralizzata e focus sulla privacy

Tether ha chiarito che lo sviluppo di questa nuova piattaforma rientra nella visione della divisione Tether Data, una branca dell’azienda dedicata all’esplorazione di tecnologie emergenti come AI, big data e automazione. Il CEO Paolo Ardoino ha dichiarato che Tether AI non sarà un prodotto chiuso o centralizzato, bensì un ecosistema aperto in cui sviluppatori e aziende potranno contribuire e beneficiare in piena trasparenza. La piattaforma eviterà modelli proprietari e centralizzati come ChatGPT o Gemini, e si baserà invece su un’architettura pensata per proteggere la libertà e la privacy degli utenti, un valore che Tether considera fondamentale per il futuro delle tecnologie digitali.

L’obiettivo a lungo termine è integrare soluzioni AI in grado di supportare pagamenti rapidi e intelligenti, offrire analisi predittive delle transazioni e facilitare la gestione di fondi digitali in modo automatizzato ma sempre sotto il controllo dell’utente.

Un primo trimestre eccellente

Il lancio della nuova piattaforma arriva in un momento particolarmente positivo per Tether dal punto di vista finanziario. L’azienda ha infatti pubblicato i risultati del primo trimestre 2025, rivelando un utile operativo pari a 1,01 miliardi di dollari. Questo risultato rafforza la posizione di Tether come attore leader nel settore delle stablecoin e conferma la solidità della sua gestione interna.

Il bilancio trimestrale evidenzia anche l’accumulo di riserve in titoli di Stato statunitensi, che hanno raggiunto un valore complessivo di 119,8 miliardi di dollari. A questi si aggiungono riserve in oro e Bitcoin, confermando un approccio diversificato e prudente.

Negli ultimi anni, Tether ha gradualmente ampliato il proprio raggio d’azione, diventando qualcosa di più di un semplice emittente di stablecoin. Oggi l’azienda è attiva in settori chiave dell’economia digitale, come l’energia rinnovabile e il mining sostenibile, con progetti avviati in America Latina e Medio Oriente. Parallelamente, Tether sta investendo in educazione e nello sport, acquistando il 10% delle quote del club Juventus, di cui i 2 fondatori italiani sono fan appassionati.

MIND: Pepe si fonde con l’AI

Nel panorama emergente delle applicazioni AI su blockchain, un progetto che sta suscitando crescente interesse è l’agente AI Mind of Pepe. A differenza di Tether, che rappresenta una visione industriale e istituzionale dell’intelligenza artificiale, Mind of Pepe nasce dal basso e si fonda sull’unione tra cultura meme, intelligenza artificiale e dinamiche di mercato.

Il progetto ruota attorno al token $MIND, che alimenta un’intelligenza artificiale decentralizzata in grado di analizzare in tempo reale social media, blockchain, trend di mercato e sentiment degli investitori. Questa AI fornisce agli utenti insight avanzati, come segnalazioni su token emergenti, analisi comportamentali e previsioni basate su dati on-chain.

I detentori di $MIND non solo accedono a questi strumenti analitici, ma possono anche partecipare alla governance del protocollo e beneficiare di ricompense per lo staking, il cui rendimento annuo è fissato al 256%.

Il token è disponibile a un prezzo di 0,0037515 dollari, e la prevendita ha raggiunto 8,7 milioni di dollari, mostrando la fiducia di investitori e analisti crypto come SamuBit nel progetto.

