Tether (USDT) registra utili record, ma per l’ex avvocato della SEC le riserve rimangono “dubbie”

Tether, la società che emette la stablecoin USDT, ha annunciato profitti record nel primo trimestre del 2021 pari a 1,48 miliardi di dollari.

Tuttavia, l’ex avvocato dell’US Securities and Exchange Commission (SEC), John Reed, ha espresso la sua diffidenza riguardo alle riserve di Tether, definendole “non controllate, non confermate e quindi dubbie”.

Reed ha anche citato l’opacità dei bilanci finanziari della società e la mancanza di un quadro regolamentare da parte del governo come motivi per cui non ci si può fidare di Tether.

La discussione tra Reed e il CTO di Tether, Paolo Ardoino, è stata animata e si è svolta principalmente su Twitter, dove Ardoino ha risposto con l’ultimo rapporto di attestazione di Tether, che però non ha convinto l’ex avvocato della SEC.

IMHO, Tether is a Mammoth House of Cards.



Having studied markets and financial statements for 35 years, including during my 18 years as an attorney in the SEC Enforcement Division, IMHO, Tether, could be the next domino to fall. https://t.co/38SFD2fsRk



Tether, the first… pic.twitter.com/fOy3pzImbS — John Reed Stark (@JohnReedStark) May 9, 2023

Ardoino ha difeso la società, affermando che Tether non è una società statunitense e non opera negli Stati Uniti, ma si concentra sui mercati emergenti e sui Paesi in via di sviluppo, dove molte persone sono escluse dal sistema finanziario tradizionale. Tether, ha affermato Ardoino, lavora anche a stretto contatto con le autorità e le società di tracciamento blockchain.

Reed ha riconosciuto alcuni punti di Paolo Ardoino, ma ha concluso che l’uso di Tether comporta rischi per tutti gli utenti. L’avvocato ha anche criticato Binance per l’audit delle Proof of Reserves dell’anno scorso.

L’intera discussione si è svolta in un momento in cui Tether ha pubblicato il suo rapporto di garanzia, ma nonostante questo i dubbi riguardanti le riserve della società non sono stati interamente dissipati.

