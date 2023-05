Top brand USA che amano le criptovalute, ecco quali sono

Gli americani potrebbero anche non amare le criptovalute, ma alcuni dei migliori brand del Paese hanno mostrato un certo interesse nei confronti di questo settore.

Mentre molti media continuino a ripetere che “Bitcoin è morto” e che le criptovalute rappresentano un assist per i criminali, una recente indagine ha rivelato che Bitcoin e la piattaforma di scambio FTX sono tra i brand meno amati negli Stati Uniti.

Tuttavia, alcune dei brand più popolari in Nord America non sembrano concordare. L’Axios Harris Poll 100 è un sondaggio annuale sulla reputazione condotto dall’agenzia di stampa Axios e dalla società di ricerca di mercato Harris Poll, che valuta la reputazione pubblica dei brand più visibili negli Stati Uniti.

Il sondaggio coinvolge 16.310 cittadini americani per identificare le aziende che sono più note al pubblico e se sono considerate favorevoli o sgradite.

Decrypt, noto portale dedicato al mondo delle criptovalute, ha analizzato i risultati del 2023, che mostrano il produttore di attrezzatura per attività all’aria aperta Patagonia al primo posto e l’organizzazione di Trump all’ultimo posto. Ma vediamo quali sono le posizioni degli altri principali brand americani riguardo a Web3 e alle criptovalute.

I maggiori brand USA interessati al mercato delle criptovalute

Chick-Fil-A, una delle più grandi catene di fast food del paese, si posiziona al quinto posto nella classifica e ha mostrato interesse per le iniziative legate alle criptovalute. L’azienda ha presentato diverse domande di registrazione del marchio per esprimere l’intenzione di entrare nel settore NFT e nel metaverso.

Subito dietro Chick-Fil-A si trova la Toyota Motor Corporation al sesto posto. “In un’era in cui tutte le cose e i servizi saranno collegati tramite informazioni, si prevede che la tecnologia blockchain sia fondamentale”, ha dichiarato il gigante dell’automobile quando ha annunciato i piani ufficiali di lanciare il Toyota Blockchain Lab nel 2019.

L’industria automobilistica ha pubblicato un rapporto all’inizio di quest’anno analizzando le opportunità nel settore Web3, NFT, blockchain e portafogli digitali, secondo Yahoo! Finance. Il rapporto menziona colossi come BMW, Mercedes Benz, Porsche, Subaru e Jaguar come potenziali brand interessati ad entrare nello spazio delle criptovalute.

Passando dal settore automobilistico al cibo, la Kellogg Company (26ª nella classifica Axios Harris Poll) si è avventurata nel mondo dei giochi Web3 attraverso i suoi famosi snack Pop Tarts.

Pfizer, l’impero farmaceutico, si posiziona nel mezzo della classifica al 50º posto ed è coinvolta anche in attività legate alle criptovalute. La sua divisione di investimenti, Pfizer Ventures, ha puntato sulla scienza decentralizzata attraverso un recente round di finanziamento a VitaDAO. L’azienda ha anche aderito a un gruppo di lavoro per la ricerca sulla blockchain per la gestione della catena di approvvigionamento nel 2019.

Non sorprende che alcune aziende tecnologiche siano state in prima linea nella ricerca e sviluppo o come “hodlers” in progetti legati alle criptovalute. Sony, che si è classificata al 12º posto, ha presentato una domanda di brevetto relativa agli NFT all’inizio di quest’anno, suggerendo un ulteriore impegno nel settore Web3 per PlayStation. Samsung, che è uno dei primi dieci marchi, ha annunciato un brevetto per Smart TV che permette agli utenti di acquistare NFT direttamente da casa.

