La crescente espansione di Trump Media and Technology Group nel settore delle criptovalute, con iniziative come il token Truth+, rappresenta una strategia ambiziosa per consolidare un ecosistema “America First” digitale e finanziario.

Trump Media annuncia il suo token e wallet

Trump Media e Technology Group, la compagnia che gestisce Truth Social, sta progettando un ambizioso passo nel mondo delle criptovalute. Il 29 aprile 2025, Devin Nunes, CEO di Trump Media, ha annunciato che l’azienda sta valutando il lancio di un token e un wallet digitale per supportare i pagamenti sulla piattaforma di streaming video Truth+. Questo movimento fa parte di una strategia più ampia per integrare la blockchain nel suo ecosistema e espandere la propria influenza nel settore finanziario.

Il token, secondo Nunes, sarà inizialmente utilizzato per i pagamenti delle sottoscrizioni a Truth+ e, successivamente, esteso ad altri servizi all’interno dell’ecosistema Truth. La creazione di un wallet digitale, inoltre, permetterà agli utenti di gestire in modo semplice e sicuro i pagamenti attraverso i prodotti digitali dell’azienda. Questo sviluppo è un passo importante verso la costruzione di una piattaforma autonoma che sfrutta la tecnologia blockchain per migliorare l’esperienza degli utenti e aprire nuove opportunità di monetizzazione.

Truth.Fi: un’ulteriore espansione nel settore finanziario

Parallelamente al wallet e al token, Trump Media sta lanciando Truth.Fi, una nuova divisione fintech che offrirà soluzioni finanziarie con un orientamento conservatore. Il focus sarà su ETF (Exchange-Traded Funds) e conti gestiti separatamente (SMA), combinando l’esposizione a titoli tradizionali con asset digitali. Truth.Fi mira a servire milioni di investitori che condividono i valori dell’America-First, evitando i fondi d’investimento e le politiche che Trump considera deboli. Con una previsione di debutto per la fine dell’anno, Trump Media ha già riservato 250 milioni di dollari in riserve per questo ambizioso progetto, che include anche investimenti diretti in Bitcoin.

Un ecosistema integrato e in crescita

Con l’introduzione di Truth.Fi, la creazione del token e del wallet, e la possibilità di investire in ETF che combinano asset tradizionali e digitali, Trump Media si sta posizionando come un attore sempre più rilevante nel settore crypto. L’integrazione della blockchain non solo migliorerà l’esperienza utente su Truth+, ma rafforzerà anche il legame con gli utenti di Truth Social, creando un ecosistema completo di servizi digitali.

La mossa di Trump Media non è senza controversie, in quanto il presidente americano a gennaio aveva già lanciato una sua meme coin ufficiale. In parallelo ai suoi progetti crypto, ci sono stati dubbi sull’etica e sui conflitti di interesse, in particolare riguardo alle connessioni tra la famiglia Trump e l’industria delle criptovalute, che ha visto un rapido aumento sotto l’amministrazione Trump. Tuttavia, l’azienda sembra determinata a spingere avanti i suoi piani, con l’obiettivo di attrarre investitori e utenti in un settore in rapida crescita.

BTC Bull Token: un’opportunità per gli investitori di Bitcoin

Nel panorama delle criptovalute, uno dei progetti più interessanti e innovativi è BTC Bull Token ($BTCBULL), una meme coin progettata per supportare la crescita di Bitcoin verso i 250.000 dollari e oltre. Questo token premia i possessori ogni volta che Bitcoin raggiunge traguardi di prezzo significativi, come i 150.000 o 200.000 dollari. Le ricompense vengono distribuite attraverso due metodi principali, ovvero l’invio di frazioni di Bitcoin ai possessori e il burning deflazionistico di $BTCBULL ogni volta che Bitcoin supera le soglie stabilite, per esempio ogni 25.000 dollari.

Inoltre, il token offre un rendimento annuo per lo staking dell’80%, un’opportunità per gli investitori di generare rendimenti passivi mentre supportano la crescita di Bitcoin.

Attualmente in prevendita, che ha già superato i 5 milioni di dollari, il prezzo di $BTCBULL è di 0,00249 dollari, con una previsione di aumento tra meno di 3 giorni.



Il progetto sta guadagnando attenzione anche tra analisti crypto come SamuBit grazie alla sua struttura unica e al suo legame con il futuro di Bitcoin, che promette di offrire vantaggi sia agli investitori crypto esperti che a coloro che cercano di entrare nel mercato con una visione più orientata al lungo periodo.

Sito web | X | Telegram

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.